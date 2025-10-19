Дача больше не свалка: россияне массово избавляются от старых ковров и серванов

Современные россияне всё чаще превращают дачи из складов старых вещей в полноценные дома для отдыха и вдохновения. Если раньше загородный участок ассоциировался с пыльной мебелью, коврами на стенах и хламом "на всякий случай", то сегодня всё больше людей стремятся сделать свои дачи стильными, удобными и гармоничными.

"Россияне перестали относиться к даче как к складу ненужных вещей", — рассказала ведущий дизайнер сервиса Rerooms Екатерина Романова в интервью РИА Новости.

Дача как зеркало эпохи

Ещё 20-30 лет назад дача воспринималась прежде всего как место для работы и хранения. В советское и постсоветское время она часто служила убежищем для старой мебели и бытовой техники, которые жалко выбросить, но и использовать уже невозможно.

"В 1990-е и начале 2000-х годов в дачном интерьере часто царил хаос: сочетались совершенно разные стилевые решения, мебель и отделка", — отметила Романова.

Дачи того времени отличались эклектичностью — деревянные стены, покрытые лаком, рядом с советскими сервантом, ковром и китайским торшером. Цвета редко сочетались, а функциональность уступала место привычке "не выбрасывать".

Новые приоритеты: комфорт и экология

Сегодня дача воспринимается как пространство для отдыха, где хочется проводить время с семьёй, принимать гостей и наслаждаться природой. Вместо случайного набора мебели на первый план выходят эргономика и эстетика.

"В прошлое уходят необработанная вагонка, яркая роспись стен и потолков, картины-гобелены, выжигание, а также короткие синтетические шторы с оборками", — пояснила дизайнер.

Современные дачники отказываются от кричащего декора, тяжёлых драпировок и пёстрых орнаментов. На смену пришёл экостиль - натуральные материалы, спокойные тона, простые формы. Всё чаще используются:

• светлое дерево и лен;

• мебель из ротанга и текстиля;

• панорамные окна и открытые веранды;

• предметы ручной работы и минимализм в деталях.

Что пришло на смену старому интерьеру