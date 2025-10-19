Дача больше не свалка: россияне массово избавляются от старых ковров и серванов
Современные россияне всё чаще превращают дачи из складов старых вещей в полноценные дома для отдыха и вдохновения. Если раньше загородный участок ассоциировался с пыльной мебелью, коврами на стенах и хламом "на всякий случай", то сегодня всё больше людей стремятся сделать свои дачи стильными, удобными и гармоничными.
"Россияне перестали относиться к даче как к складу ненужных вещей", — рассказала ведущий дизайнер сервиса Rerooms Екатерина Романова в интервью РИА Новости.
Дача как зеркало эпохи
Ещё 20-30 лет назад дача воспринималась прежде всего как место для работы и хранения. В советское и постсоветское время она часто служила убежищем для старой мебели и бытовой техники, которые жалко выбросить, но и использовать уже невозможно.
"В 1990-е и начале 2000-х годов в дачном интерьере часто царил хаос: сочетались совершенно разные стилевые решения, мебель и отделка", — отметила Романова.
Дачи того времени отличались эклектичностью — деревянные стены, покрытые лаком, рядом с советскими сервантом, ковром и китайским торшером. Цвета редко сочетались, а функциональность уступала место привычке "не выбрасывать".
Новые приоритеты: комфорт и экология
Сегодня дача воспринимается как пространство для отдыха, где хочется проводить время с семьёй, принимать гостей и наслаждаться природой. Вместо случайного набора мебели на первый план выходят эргономика и эстетика.
"В прошлое уходят необработанная вагонка, яркая роспись стен и потолков, картины-гобелены, выжигание, а также короткие синтетические шторы с оборками", — пояснила дизайнер.
Современные дачники отказываются от кричащего декора, тяжёлых драпировок и пёстрых орнаментов. На смену пришёл экостиль - натуральные материалы, спокойные тона, простые формы. Всё чаще используются:
• светлое дерево и лен;
• мебель из ротанга и текстиля;
• панорамные окна и открытые веранды;
• предметы ручной работы и минимализм в деталях.
Что пришло на смену старому интерьеру
|Ушло в прошлое
|Актуально сегодня
|Лакированная вагонка и гобелены
|Светлое дерево, природные материалы
|Короткие синтетические шторы
|Лёгкий текстиль, льняные занавески
|Массивная старая мебель
|Модульные решения, трансформеры
|Избыточный декор
|Простота и функциональность
|Пёстрые цвета
|Натуральные оттенки: беж, серо-зелёный, песочный
Главная тенденция — разумный минимализм. Люди всё чаще выбирают дачу не как временное убежище, а как полноценное место жизни и отдыха, где важно ощущение уюта и чистоты.
Умная переработка и повторное использование
Новые принципы дизайна не исключают рациональность. Многие владельцы после ремонта не выбрасывают остатки стройматериалов, а продают их или используют повторно.
"Ранее дачникам посоветовали вернуть часть средств после ремонта за счет продажи ненужных стройматериалов и демонтированных элементов", — напомнили эксперты.
Кроме того, старую мебель всё чаще реставрируют — перекрашивают, заменяют фурнитуру или обивку. Так вещи получают вторую жизнь, не нарушая гармонию обновлённого пространства.
Советы шаг за шагом: как обновить дачу без капитального ремонта
-
Избавьтесь от лишнего. Уберите старую технику, мебель и текстиль, которые не используются.
-
Выберите единую цветовую палитру. Светлые оттенки визуально расширяют пространство и создают ощущение свежести.
-
Используйте натуральные материалы. Лён, хлопок и дерево сделают интерьер уютнее.
-
Добавьте света. Замените плотные занавески лёгкими шторами или жалюзи.
-
Создайте зону отдыха. Установите кресло-гамак, диван-трансформер или садовую мебель из ротанга.
-
Занимайтесь декором осознанно. Несколько акцентов — живые растения, керамика, книги — заменят громоздкие аксессуары.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Хранить старые вещи "на всякий случай".
Последствие: Захламлённое пространство, ощущение беспорядка.
Альтернатива: Продайте, отремонтируйте или подарите то, что не используется.
-
Ошибка: Использовать дешёвую синтетику в отделке.
Последствие: Накопление пыли и неуют.
Альтернатива: Натуральные материалы и простые текстуры.
-
Ошибка: Смешивать стили и цвета без системы.
Последствие: Визуальный шум и усталость.
Альтернатива: Единая концепция оформления, природная гамма.
Плюсы современного подхода к даче
|Преимущество
|Эффект
|Пространство без хлама
|Легче поддерживать порядок
|Экостиль
|Гармония с природой
|Функциональная мебель
|Удобство для семьи и гостей
|Светлые тона
|Визуально больше света и воздуха
|Умное потребление
|Экономия и экологичность
3 интересных факта
По данным интерьерных сервисов, 7 из 10 владельцев дач в 2025 году выбирают минимализм и экостиль.
Более 60% россиян стали проводить на даче больше времени, чем в предыдущие годы.
Вторичная переработка стройматериалов позволяет вернуть до 20% расходов на ремонт.
