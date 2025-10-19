Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенний дачный участок
Осенний дачный участок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:27

Дача больше не свалка: россияне массово избавляются от старых ковров и серванов

Как сделать старую дачу уютной и стильной без лишних затрат

Современные россияне всё чаще превращают дачи из складов старых вещей в полноценные дома для отдыха и вдохновения. Если раньше загородный участок ассоциировался с пыльной мебелью, коврами на стенах и хламом "на всякий случай", то сегодня всё больше людей стремятся сделать свои дачи стильными, удобными и гармоничными.

"Россияне перестали относиться к даче как к складу ненужных вещей", — рассказала ведущий дизайнер сервиса Rerooms Екатерина Романова в интервью РИА Новости.

Дача как зеркало эпохи

Ещё 20-30 лет назад дача воспринималась прежде всего как место для работы и хранения. В советское и постсоветское время она часто служила убежищем для старой мебели и бытовой техники, которые жалко выбросить, но и использовать уже невозможно.

"В 1990-е и начале 2000-х годов в дачном интерьере часто царил хаос: сочетались совершенно разные стилевые решения, мебель и отделка", — отметила Романова.

Дачи того времени отличались эклектичностью — деревянные стены, покрытые лаком, рядом с советскими сервантом, ковром и китайским торшером. Цвета редко сочетались, а функциональность уступала место привычке "не выбрасывать".

Новые приоритеты: комфорт и экология

Сегодня дача воспринимается как пространство для отдыха, где хочется проводить время с семьёй, принимать гостей и наслаждаться природой. Вместо случайного набора мебели на первый план выходят эргономика и эстетика.

"В прошлое уходят необработанная вагонка, яркая роспись стен и потолков, картины-гобелены, выжигание, а также короткие синтетические шторы с оборками", — пояснила дизайнер.

Современные дачники отказываются от кричащего декора, тяжёлых драпировок и пёстрых орнаментов. На смену пришёл экостиль - натуральные материалы, спокойные тона, простые формы. Всё чаще используются:
• светлое дерево и лен;
• мебель из ротанга и текстиля;
• панорамные окна и открытые веранды;
• предметы ручной работы и минимализм в деталях.

Что пришло на смену старому интерьеру

Ушло в прошлое Актуально сегодня
Лакированная вагонка и гобелены Светлое дерево, природные материалы
Короткие синтетические шторы Лёгкий текстиль, льняные занавески
Массивная старая мебель Модульные решения, трансформеры
Избыточный декор Простота и функциональность
Пёстрые цвета Натуральные оттенки: беж, серо-зелёный, песочный

Главная тенденция — разумный минимализм. Люди всё чаще выбирают дачу не как временное убежище, а как полноценное место жизни и отдыха, где важно ощущение уюта и чистоты.

Умная переработка и повторное использование

Новые принципы дизайна не исключают рациональность. Многие владельцы после ремонта не выбрасывают остатки стройматериалов, а продают их или используют повторно.

"Ранее дачникам посоветовали вернуть часть средств после ремонта за счет продажи ненужных стройматериалов и демонтированных элементов", — напомнили эксперты.

Кроме того, старую мебель всё чаще реставрируют — перекрашивают, заменяют фурнитуру или обивку. Так вещи получают вторую жизнь, не нарушая гармонию обновлённого пространства.

Советы шаг за шагом: как обновить дачу без капитального ремонта

  1. Избавьтесь от лишнего. Уберите старую технику, мебель и текстиль, которые не используются.

  2. Выберите единую цветовую палитру. Светлые оттенки визуально расширяют пространство и создают ощущение свежести.

  3. Используйте натуральные материалы. Лён, хлопок и дерево сделают интерьер уютнее.

  4. Добавьте света. Замените плотные занавески лёгкими шторами или жалюзи.

  5. Создайте зону отдыха. Установите кресло-гамак, диван-трансформер или садовую мебель из ротанга.

  6. Занимайтесь декором осознанно. Несколько акцентов — живые растения, керамика, книги — заменят громоздкие аксессуары.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Хранить старые вещи "на всякий случай".
    Последствие: Захламлённое пространство, ощущение беспорядка.
    Альтернатива: Продайте, отремонтируйте или подарите то, что не используется.

  • Ошибка: Использовать дешёвую синтетику в отделке.
    Последствие: Накопление пыли и неуют.
    Альтернатива: Натуральные материалы и простые текстуры.

  • Ошибка: Смешивать стили и цвета без системы.
    Последствие: Визуальный шум и усталость.
    Альтернатива: Единая концепция оформления, природная гамма.

Плюсы современного подхода к даче

Преимущество Эффект
Пространство без хлама Легче поддерживать порядок
Экостиль Гармония с природой
Функциональная мебель Удобство для семьи и гостей
Светлые тона Визуально больше света и воздуха
Умное потребление Экономия и экологичность

3 интересных факта

По данным интерьерных сервисов, 7 из 10 владельцев дач в 2025 году выбирают минимализм и экостиль.
Более 60% россиян стали проводить на даче больше времени, чем в предыдущие годы.
Вторичная переработка стройматериалов позволяет вернуть до 20% расходов на ремонт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отмостка своими руками: защита фундамента, о которой забывают сегодня в 22:43
Не просто дорожка! Отмостка спасает фундамент от разрушения — вот как она работает

Отмостка — больше, чем просто дорожка. Рассказываем, зачем она нужна дому, какие бывают виды и как правильно сделать бетонную конструкцию, чтобы защитить фундамент от влаги и холода.

Читать полностью » Семена тыквы можно собирать только с сортовых плодов, не гибридов — агроном Ольга Кузнецова сегодня в 19:29
Семена, что хранят силу солнца: пошаговый способ собрать материал, который точно взойдёт

Хотите выращивать тыкву из своих семян? Узнайте, какие плоды подходят для заготовки, как их правильно сушить и хранить, чтобы весной получить дружные всходы и щедрый урожай.

Читать полностью » Подсеивание восстанавливает густоту газона без перекопки сегодня в 19:17
Плеши, желтизна и сорняки — исчезнут сами: про этот секрет подсева газона забывают садоводы

Хотите обновить газон без перекопки? Узнайте, как правильно провести подсев осенью, чтобы весной трава стала густой, ровной и насыщенно зелёной.

Читать полностью » Слизни активизируются осенью и уничтожают рассаду и листья овощей — специалисты по защите растений сегодня в 18:29
След от катастрофы на грядке: как понять, что слизни уже тут — и что делать немедленно

Слизни особенно активны осенью и готовятся к зимовке. Узнайте, как остановить их без химии: эффективные способы, ловушки и советы по защите сада от этих вредителей.

Читать полностью » Осенняя подготовка многолетников помогает укрепить корни сегодня в 18:12
Зима — не враг, если знать, что делать: вот как превратить холод в союзника многолетников

Многолетники нуждаются в правильной подготовке к зиме, чтобы весной зацвести с новой силой. Узнайте, как ухаживать за ними осенью, чтобы сохранить здоровье и красоту сада.

Читать полностью » Осенняя подготовка дачи предотвращает поломки систем и замерзание воды — Андрей Туманов сегодня в 17:29
Когда мороз идёт по следу: как защитить дом, сад и теплицу от зимних сюрпризов

Эксперт Андрей Туманов рассказал, как правильно подготовить дачу к зиме: что делать с водой, замками и теплицей, чтобы весной не пришлось чинить и спасать хозяйство.

Читать полностью » Мирную лилию можно выращивать без почвы сегодня в 17:23
Без грамма почвы — и пышнее, чем когда-либо: этот секрет спатифиллума удивит даже цветоводов

Мирная лилия может расти и без почвы — в воде или керамзите. Узнайте, как пересадить спатифиллум в гидропонную систему и заставить его цвести круглый год.

Читать полностью » Фаукария и адромискус сохраняют декоративность при правильном уходе и покое — флорист Елена Дубровская сегодня в 16:29
Хищник и мраморный аристократ: как ухаживать за фаукарией и адромискусом, чтобы они жили десятилетиями

Фаукария и адромискус поражают своей формой и окраской, но требуют особого подхода. Узнайте, как пересадить их после покупки и создать идеальные условия для роста.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Помидор против ботаники: кто решил, что это овощ, а не ягода
Питомцы
Квартиры с животными: почему арендаторы с питомцами в России не желанные гости
Спорт и фитнес
Учёные выявили, что концентрированный подъём обеспечивает максимальную работу бицепса
Красота и здоровье
Стоматолог Зейнаб Маки: ретейнер нужен, потому что зубы продолжают двигаться всю жизнь
Еда
Рулетики с мягким сыром и зеленью можно приготовить за 10 минут без варки и жарки
Технологии
Google введёт обязательную верификацию разработчиков Android-приложений вне Play Маркета с 2026 года
Красота и здоровье
Воспаление внутри носа чаще всего связано с фолликулитом или вросшим волоском
Еда
Имитированная икра содержит меньше калорий, но не имеет омега-3 жирных кислот
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet