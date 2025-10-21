Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бархатные шторы в гостиной
Бархатные шторы в гостиной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:19

Шторы, которые старят квартиру: эти детали выдают возраст интерьера с порога

Дизайнеры назвали устаревшие варианты штор и предложили современные замены

Детали интерьера играют решающую роль в восприятии пространства. Даже самая современная мебель потеряет очарование, если на окнах висят устаревшие занавески. По словам дизайнеров, именно текстиль способен задать настроение комнате — добавить лёгкости, тепла или, наоборот, сделать атмосферу тяжёлой и безвкусной. Чтобы избежать ошибок, важно знать, какие элементы декора уже утратили актуальность, и чем их можно заменить.

1. Тюль с кружевом и вышивкой

Тюль с кружевами и узорчатыми вставками долгое время считался классикой, но сегодня такие варианты выглядят архаично. Мелкая вышивка и плотные узоры создают ощущение перегруженности и уменьшают поток света.

Современная альтернатива — однотонные шторы из шифона, органзы или тафты, которые пропускают достаточно света и создают воздушное ощущение. Подойдут и римские шторы из полупрозрачной ткани: они лаконичны, практичны и визуально увеличивают пространство.

2. Пластиковые жалюзи

Бежевые и белые пластиковые жалюзи ассоциируются с офисами начала 2000-х. Они не только выглядят дешево, но и быстро теряют форму под солнечными лучами. Кроме того, на их поверхности скапливается пыль, которую трудно удалить.

Заменить их стоит на рулонные шторы из ткани или бамбука, деревянные жалюзи или тканевые портьеры. Эти материалы выглядят дороже, дольше служат и придают комнате уют.

3. Синтетические ткани низкого качества

Синтетика в дешёвом исполнении — одна из главных причин того, что интерьер теряет привлекательность. Такие ткани выгорают, плохо держат форму и часто выглядят искусственно.

Лучший выбор — натуральные материалы: лен, хлопок, шёлк, либо смесовые ткани с добавлением вискозы. Они устойчивы к деформации, приятны на ощупь и подходят как для классических, так и для минималистичных интерьеров.

4. Нитяные занавески

Модные в начале 2010-х занавески из нитей сегодня считаются пережитком прошлого. Они запутываются, собирают пыль и редко вписываются в современные стили — от скандинавского до минимализма.

Вместо них используйте легкие текстильные шторы из хлопка или льна, декоративные портьеры или рулонные варианты с мягкой фактурой. Эти решения выглядят аккуратно и подчеркивают эстетику чистоты.

5. Блестящие шторы и пайетки

Шторы с пайетками и блестками быстро теряют актуальность. Визуально они "шумят", отвлекая внимание и перегружая пространство. Особенно плохо такие ткани сочетаются с матовыми поверхностями и современными материалами — бетоном, деревом или металлом.

Более стильный вариант — портьеры из матовых тканей с неброской текстурой, лёгким рельефом или мелким жаккардовым рисунком. Они создают ощущение спокойствия и визуальной гармонии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать кружевной тюль.
    Последствие: Интерьер выглядит устаревшим.
    Альтернатива: Однотонные лёгкие ткани и римские шторы.

  • Ошибка: Вешать пластиковые жалюзи.
    Последствие: Дешевый внешний вид, трудности в уходе.
    Альтернатива: Бамбуковые или тканевые рулонные модели.

  • Ошибка: Выбирать синтетику низкого качества.
    Последствие: Выгорание и деформация.
    Альтернатива: Лен, хлопок, вискоза.

  • Ошибка: Украшать окна блестящими шторами.
    Последствие: Перегруженный визуальный эффект.
    Альтернатива: Мягкие матовые оттенки и текстурные ткани.

Плюсы современных решений

Материал Преимущества Подходит для стиля
Лен и хлопок Натуральность, лёгкость, долговечность Эко, сканди, прованс
Тафта и шифон Воздушность, мягкий блеск Модерн, минимализм
Бамбук и дерево Экологичность, уют Лофт, этно, кантри
Смесовые ткани Практичность и устойчивость Современная классика

Советы по выбору штор

  1. Ориентируйтесь на освещение. Для северных окон лучше выбирать светлые ткани, а для южных — плотные.

  2. Соблюдайте пропорции. Высокие потолки подчеркнут длинные шторы от карниза до пола.

  3. Не бойтесь текстуры. Лёгкий рельеф делает ткань выразительной без пёстрых узоров.

  4. Используйте сочетания. Римские шторы хорошо смотрятся в паре с лёгким тюлем.

FAQ

Как часто нужно менять шторы?
В среднем раз в 5-7 лет, если они не потеряли вид. Однако дизайн стоит обновлять каждые 2-3 года для актуальности.

Какие цвета считаются современными?
Популярны спокойные оттенки: песочный, графитовый, бежево-серый, оливковый, терракотовый.

Что выбрать для маленькой комнаты?
Лёгкие ткани светлых тонов без рисунка, чтобы не "съедать" пространство.

Мифы и правда

  • Миф: Чем дороже ткань, тем лучше интерьер.
    Правда: Главное — качество и уместность материала, а не его цена.

  • Миф: Шторы должны полностью закрывать окно.
    Правда: Современные решения допускают частичное открытие для света и воздуха.

  • Миф: Без тюля интерьер выглядит холодно.
    Правда: Полупрозрачные материалы создают мягкость и не утяжеляют композицию.

Интересные факты

  1. В Европе дизайнеры отказываются от тюля — предпочтение отдаётся лёгким льняным панелям.

  2. Тканевые рулонные шторы могут снижать нагрев помещения летом до 30%.

  3. Лён и хлопок не только экологичны, но и улучшают микроклимат в комнате, поглощая излишнюю влагу.

Итог

Современный интерьер требует лёгкости и функциональности. Отказ от устаревших элементов — шаг к гармонии и комфорту. Натуральные материалы, лаконичные формы и нейтральные цвета помогут создать актуальный, тёплый и уютный дизайн без лишней вычурности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Алиша Соколовски рекомендовала стирать подушки четыре раза в год — при смене сезонов вчера в 16:16
Не наволочка, а обманка: что на самом деле копится в подушках за два года сна

Многие стирают простыни каждую неделю, но забывают о подушках. Почему это ошибка и как безопасно их очистить — пошаговая инструкция с советами экспертов.

Читать полностью » Эксперт по уборке Линн Стапф: уксус помогает безопасно удалить наклейки со стекла вчера в 15:11
Наклейки, которые не хотели уходить: как победить самый упрямый клей подручными средствами

Стикеры и ценники на стекле часто оставляют липкие следы. Рассказываем, как избавиться от них быстро и безопасно — без царапин и разводов.

Читать полностью » Активированный уголь впитывает влагу, запахи и токсины вчера в 4:51
Не только от токсинов: 5 бытовых лайфхаков с активированным углём

Активированный уголь — не только аптечное средство. Он очищает воздух, улучшает почву и помогает коже выглядеть лучше. Как использовать его с пользой?

Читать полностью » Запах аммиака, рыбы или сырости в доме: что означают и как устранить проблему вчера в 4:35
Запахи, которые могут спасти дом: как по аромату понять, что что-то не так

Необычные запахи в доме — это не всегда бытовые мелочи. Какие ароматы сигнализируют об опасности и как вовремя распознать неисправность?

Читать полностью » Как убрать накипь в чайнике: эффективные способы с лимонной кислотой, уксусом и содой вчера в 4:10
Белый налёт в чайнике? Простые решения из того, что есть на кухне

Лимонная кислота, сода или даже газировка — простые способы вернуть чайнику блеск и чистоту без усилий. Как очистить накипь быстро и безопасно?

Читать полностью » Заедает молния: как очистить, смазать и восстановить застёжку без ремонта вчера в 3:45
Молния заедает? Один кусочек мыла решит проблему за минуту

Молния заела в самый неподходящий момент? Всего пара минут и обычное мыло помогут вернуть ей плавный ход без ремонта и лишних затрат.

Читать полностью » Как долго можно использовать открытый майонез и кетчуп без риска отравления вчера в 3:34
Главная ошибка на кухне: соусы, которые вы храните слишком долго

Майонез, кетчуп и горчица — привычные продукты на любой кухне. Но сколько они безопасны после вскрытия? Узнай, как распознать испорченный соус и продлить его свежесть.

Читать полностью » Модульные полки, корзины и органайзеры помогут поддерживать порядок в прихожей вчера в 3:29
Прихожая без хаоса: простые идеи для хранения обуви, сумок и мелочей

Маленькая прихожая не приговор. С помощью модульных полок, корзин и органайзеров можно навести идеальный порядок и добавить интерьеру уюта.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Выращивание помидоров дома зимой обеспечивает ароматные овощи и украшает интерьер квартиры
УрФО
Тюменцы отказываются от заказов автомобилей из-за неопределенности с утильсбором — URA.RU
Туризм
Tripadvisor: Beto Carrero World занял второе место в мире среди парков развлечений
ПФО
В Пензенской области 22 октября пройдёт эфир о доступе к интернету при изменении условий связи
СФО
Колледж Олимпийского резерва в Ханты-Мансийске получил высший рейтинг в 2ГИС
Еда
Индейка с ананасами в духовке сохраняет сочность мяса по рецепту шеф-повара
Еда
Кулинарное сообщество отметило популярность драников с чесноком и сливками
Технологии
NVIDIA объявила о прорыве: открытая модель показала результат уровня золота на олимпиаде по информатике
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet