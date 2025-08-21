Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:30

Что ушло в прошлое и что пришло на смену в дачном пространстве

Современные дачи: умные технологии, минимализм и натуральные материалы в тренде

Когда-то дача была местом, куда свозили старую мебель, ненужную утварь и всё, что "жалко выбросить". Сегодня это представление стремительно уходит в прошлое: загородный дом становится полноценным продолжением городской квартиры, с собственным стилем, настроением и современной архитектурной логикой.

Что окончательно вышло из моды

Эксперты отмечают, что современная дача — это уже не склад, а комфортное пространство для отдыха. Постепенно исчезают:

  • необработанная вагонка;
  • яркие росписи стен и гобелены "под народное творчество";
  • короткие синтетические шторы с оборками;
  • мебель, собранная "из того, что осталось в квартире".

От всего этого дачники сознательно отказываются, выбирая более целостный и продуманный интерьер.

Какие тенденции сегодня в тренде

Умные технологии
Теперь гаджеты на даче — не игрушка, а способ серьёзно повысить комфорт: контроль температуры, сигнализация, удалённое слежение за домом, автоматический приток воздуха.

Гибкость и адаптивность
Трансформируемая мебель, раздвижные перегородки, мобильные зоны — всё это позволяет использовать дом в зависимости от сезона и задач (например, объединять комнату и террасу летом).

Минимализм и функциональность
Никакого нагромождения: каждый предмет несёт функцию, а освещение прячется в ступени, дорожки или перголы. Пространство становится лёгким и спокойным.

Натуральные материалы
На смену ПВХ и искусственному дереву приходят камень, массив, металл с патиной, древесно-полимерный композит и термодревесина. Причём материалы активно комбинируются: например, грубый бетон рядом с тёплым деревом или ржавый металл на фоне гладкого камня.

Новые оттенки в экстерьере
Вместо некогда модных ярко-красных и зелёных крыш — графит, серо-коричневые и природные оттенки. Всё чаще владельцы выбирают штукатурные фасады: они не только современно выглядят, но и дают хорошую тепло- и шумоизоляцию.

