Прощай, советский хлам: почему дачи перестали быть музеем ненужных вещей

Дача давно перестала быть местом, куда свозят старую мебель и ненужные вещи. Сегодня она превращается в полноценное продолжение городской квартиры — с собственной эстетикой, продуманной архитектурой и технологичным пространством.

Конец эпохи "советского винегрета"

В советские годы (и ещё долго после них) россияне наполняли дачные домики всем тем, что было жалко выбросить из городской квартиры. Отсюда — вычурные гобелены, короткие синтетические занавески, выжженные доски на стенах и необработанная вагонка.

Теперь всё это остаётся в прошлом. Эксперты отмечают: владельцы хотят не просто "крыши над головой", а уютный и стильный второй дом.

Актуальные тренды в оформлении дачи

Умные технологии

Гаджеты на даче — это не эффектные игрушки, а способ контролировать температуру, следить за безопасностью, предупреждать поломки и регулировать микроклимат.

Гибкость пространства

Раздвижные перегородки, мобильная мебель и адаптивные планировки позволяют использовать один и тот же дом по-разному — летом как открытую площадку, зимой как закрытое тёплое пространство.

Минимализм и функциональность

Никакого загромождения. Каждый предмет выполняет конкретную функцию: освещение — вмонтировано в дорожки, терраса — плавно переходит в сад.

Натуральные материалы

ПВХ, МДФ и имитация дерева постепенно уходят. Всё больше используются природные и долговечные материалы:

камень,

дерево,

металл с патиной.

Популярны DIY-решения: дорожки из деревянных спилов, клумбы из пней. В отделке террас широко применяется термодревесина и древесно-полимерный композит.

Новые цветовые акценты

Красные и зелёные фасады уступили место графитовым оттенкам. Дополнительно набирают популярность штукатурные фасады — за современный вид и хорошую теплоизоляцию.