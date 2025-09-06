Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон
Сон
© freepik.com by drobotdean is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:42

От бамбука до эвкалипта: какие современные наполнители удивят комфортом

Современные наполнители для подушек и одеял: бамбук, эвкалипт, соя

При выборе подушки или одеяла внимание обычно уделяется внешнему виду, ткани или дизайну. Но именно наполнитель определяет комфорт сна. Если раньше выбор ограничивался пухом или синтетикой, то сегодня на рынке доступны материалы нового поколения, которые обещают экологичность, гипоаллергенность и долговечность.

Бамбук — лёгкость и свежесть

Одеяла с бамбуковым волокном отличаются удивительной лёгкостью при сохранении тепла. Этот материал обладает природными антибактериальными свойствами, хорошо впитывает влагу и остаётся свежим даже в жаркие дни. Дополнительный плюс — экологичность: бамбук быстро восстанавливается и не требует агрессивной химии при выращивании.

Эвкалипт — прохлада и мягкость

Наполнитель из эвкалиптового волокна, известный как тэнсел, внешне напоминает шёлк, но при этом более практичен. Эвкалиптовые одеяла особенно комфортны в жаркое время года: они дарят лёгкую прохладу и мягкость, а также подходят людям с чувствительной кожей и склонностью к аллергиям.

Кукурузное и соевое волокно

Эти наполнители встречаются реже, но заслуживают внимания. Кукурузное волокно хорошо удерживает тепло, оставаясь при этом дышащим. Соевое отличается мягкостью и упругостью, создавая ощущение деликатного "объятия". Оба материала считаются экологичными и безопасными.

Почему стоит обратить внимание

Современные наполнители легче переносят стирку, быстрее сохнут и дольше сохраняют форму по сравнению с пухом. Они создают ощущение свежести, а также лучше подходят людям, склонным к аллергическим реакциям. Пусть они пока не вытеснили классику, но всё чаще становятся разумным выбором для повседневного сна.

Современные наполнители — это не просто модная альтернатива, а новый взгляд на комфорт и здоровье. Бамбук и эвкалипт дарят лёгкость и прохладу, кукурузное и соевое волокно добавляют мягкости и экологичности. Важно учитывать не только внешний вид постельных принадлежностей, но и то, что скрывается внутри.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Меламиновая губка и аммиак помогут очистить окрашенные стены сегодня в 0:37

Что категорически нельзя использовать для окрашенных стен

Отмыть пятна со стен и не повредить краску возможно. Рассказываем о лучших средствах и способах, которые помогут справиться с любой грязью.

Читать полностью » Эксперты объяснили, что масло в унитазе задерживает запахи, но мешает работе септика вчера в 23:46

Тонкая плёнка против вони: зачем хозяева льют масло в унитаз

Почему некоторые люди наливают масло в унитаз и правда ли, что это помогает избавиться от запаха? Разбираемся в плюсах, рисках и альтернативах.

Читать полностью » Горничные отелей используют уксус и соду для восстановления белизны и мягкости полотенец вчера в 22:40

Полотенца перестанут быть жёсткими, как картон: решение проще, чем кажется

Хотите, чтобы полотенца дома стали белоснежными и мягкими, как в отеле? Секрет ухода удивит своей простотой и доступностью.

Читать полностью » Сантехники: слив кипятка из кастрюли в раковину вызывает засоры и трещины в трубах вчера в 21:33

Горячая ловушка: почему кипяток в раковине оборачивается катастрофой для кухни

Обычная привычка сливать кипяток из кастрюли прямо в раковину может обернуться большими проблемами. Разбираем, чем это грозит и как избежать ошибок.

Читать полностью » Дерматологи: остатки порошка на постельном белье вызывают зуд и аллергию вчера в 20:27

Один жест перед загрузкой белья в барабан продлевает срок службы ткани

Узнайте, какой выбор при стирке белья способен сохранить ткани мягкими и уберечь кожу от раздражений — простой секрет здорового сна.

Читать полностью » Дизайнер Андрей Руденский рассказал, как грамотно оформить гостиную вчера в 19:48

Пять дизайнерских правил, которые сделают гостиную уютной и функциональной

Как превратить гостиную в центр дома — уютное, функциональное пространство для общения, отдыха и встреч. Советы дизайнера и универсальные приёмы.

Читать полностью » Организатор пространства Светлана Гусева рассказала, как защитить прихожую от грязи и слякоти вчера в 19:44

Пять решений, которые избавят прихожую от вечной уборки

Грязь и слякоть в прихожей больше не будут проблемой: простые решения помогут защитить полы и сохранить порядок у входа.

Читать полностью » Эксперт объяснила, какие цвета и текстиль лучше выбирать для обновления интерьера вчера в 18:41

Один цвет — и вся комната другая: как обновить интерьер без ремонта

Хотите быстро обновить интерьер без ремонта? Пять простых приёмов с цветом помогут оживить пространство и добавить ему индивидуальности.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Перекопку почвы проводят только при температуре ниже +5 °C для борьбы с вредителями
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Вялов: день лучше начинать со стакана воды и зелёного чая
Спорт и фитнес

Тренеры назвали основные упражнения на слайдборде для развития силы и выносливости
Авто и мото

Доля российских автомобилей в Беларуси сократилась до 21% — статистика БAA
Наука и технологии

NeuroDepth BCI: китайские ученые добились высокой точности в локализации опухолей мозга
Садоводство

Осенью в Адыгее шпинат выдерживает заморозки до −6…−8 °C, салаты до −5 °C
Садоводство

Обрезка жимолости осенью: садоводы советуют удалять до 15 старых ветвей
Спорт и фитнес

Отжимания как упражнение для сердечно-сосудистой системы и силы — мнение специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet