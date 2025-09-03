Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Римская штора на кухне
Римская штора на кухне
© Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:52

Шторы больше не главные: какие решения для окон захватывают интерьеры

Дизайнер Елена Дудина рассказала, какие современные альтернативы заменить классические шторы

Современный дизайн интерьера всё чаще обращается к окнам как к ключевому элементу пространства. И если классические шторы и тюль остаются вне времени, то на смену им приходят новые, более практичные и технологичные решения.

Почему стоит подумать о замене привычных штор

Длинные гардины и лёгкий тюль смотрятся стильно, но бывают неудобны — особенно на кухне, в детской или в рабочем кабинете, где у окна нередко стоит стол или шкаф. В таких случаях длинные полотна мешают, быстро пачкаются и требуют постоянного ухода.

Интерьерный дизайнер Елена Дудина отмечает, что сегодня всё чаще используют лаконичные светозащитные системы:

"Хорошо подойдут рулонные шторы, жалюзи, желательно деревянные и на электроподъёмниках. Плиссе и карнизы "Кафе" тоже отлично вписываются в современные интерьеры".

Популярные альтернативы классическим шторам

Римские и рулонные шторы

Эти варианты выглядят мягче и уютнее, чем жалюзи. Римские шторы можно использовать как самостоятельное решение или комбинировать с портьерами по бокам. Рулонные модели гармонично сочетаются с лёгким тюлем: днём — свет и лёгкость, вечером — приватность.

Горизонтальные жалюзи

Идеальный вариант для городских квартир. В отличие от вертикальных офисных моделей, они смотрятся изящнее и практичнее. Тонкие деревянные ламели создают красивую игру света и гармонируют с панорамными видами из окна. Для уюта в гостиной или спальне их можно дополнить мягкими портьерами.

Плиссе

Компактное и универсальное решение: ткань складывается гармошкой и подходит для окон любых форм, включая нестандартные арочные или мансардные. Они не занимают много места и просты в уходе.

Карнизы "Кафе"

Короткие занавески, закрывающие лишь часть окна, — эффектный способ сохранить приватность и при этом впустить свет. Такое решение уместно на кухне или в загородном доме.

"Голые" окна: тренд или неудобство

Оставлять окна без занавесок модно и смело, особенно в интерьерах с панорамными окнами и живописными видами. Но в обычных квартирах такой вариант подходит не всегда: открытое окно лишает уюта и приватности.

"В России есть культ красивых штор. Они создают ощущение безопасности и тепла. Панорамные окна могут быть "голыми" днём, но ночью почти всегда требуется текстиль или блэкаут", — поясняет Елена Дудина.

Классика тоже остаётся

Несмотря на новые решения, шторы и тюль по-прежнему востребованы. Современные тренды делают акцент на натуральных тканях, природных оттенках и лёгких орнаментах. Текстиль остаётся главным инструментом для создания уюта и тепла, особенно в регионах с долгими зимами.

Итог

Сегодня окна можно оформить десятками способов: от минималистичных рулонных систем до эффектных комбинаций жалюзи и портьер. Главное правило — выбирать вариант под свой интерьер и образ жизни, чтобы оформление окна было не только красивым, но и удобным в повседневности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование Яндекс Аренды и Золотого яблока показало, как разные поколения создают уют сегодня в 18:03

Уют без собственности: 82% россиян уверены, что «дом» можно создать где угодно

Эксперты выяснили, что разным поколениям нужно для того, чтобы почувствовать себя «дома». Оказалось, уют зависит вовсе не только от стен и квадратных метров.

Читать полностью » Ароматические саше для дома: как выбрать и где использовать сегодня в 9:36

Как правильно использовать саше для ароматизации дома

Ароматические саше помогают наполнить дом уютом и свежестью. Рассказываем, какие выбрать и где разместить, чтобы эффект был максимальным.

Читать полностью » Как проходит дезинсекция от тараканов и сколько нельзя жить в квартире сегодня в 8:31

Почему после дезинсекции нельзя сразу возвращаться домой

Дезинсекция от тараканов проходит поэтапно и требует ухода жильцов. Рассказываем, что делают специалисты и сколько дней нельзя возвращаться домой.

Читать полностью » Подготовка квартиры к визиту дезинсекторов: памятка жильцам сегодня в 7:30

Ошибки жильцов перед дезинсекцией, которые сводят всё на нет

Перед визитом дезинсекторов жильцам нужно подготовить квартиру. Правильная подготовка повышает эффективность обработки и делает её безопасной.

Читать полностью » Безопасный протокол дезинсекции в семьях с детьми и животными сегодня в 6:26

Секрет безопасной дезинсекции в доме с детьми и животными

Бороться с тараканами и при этом защищать детей и питомцев возможно. Главное — соблюдать безопасный протокол применения химии и порядок в доме.

Читать полностью » Когда стоит обращаться к профессионалам для борьбы с тараканами сегодня в 5:24

Профессионалы против тараканов: как понять, что другого выхода уже нет

Есть случаи, когда своими силами тараканов не победить. Запах, десятки особей днём и миграция из вентиляции — прямой сигнал к вызову профессионалов.

Читать полностью » Очистка, обработка и упаковка помогут сохранить обувь до следующего сезона сегодня в 4:36

Почему хранение в шкафу без подготовки губит обувь быстрее всего

Чтобы летние туфли и кроссовки не испортились за зиму, их нужно правильно подготовить к хранению. Рассказываем пошаговый план.

Читать полностью » Сон без будильника и цифровой детокс помогают провести уик-энд с пользой сегодня в 3:34

Пять привычек, которые делают выходные по-настоящему восстанавливающими

Сон без будильника, цифровой детокс, лёгкая активность и забота о себе — простые способы превратить выходные в время настоящего восстановления.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Диетолог Габби Беркoу объяснила, как питание влияет на потерю жира на животе
Наука и технологии

Учёные создали корм, который помогает пчёлам адаптироваться к изменению климата
Наука и технологии

Археологи обнаружили захоронение воина VI века до н.э. в Красноярском крае
Спорт и фитнес

Карли Мендес: NEAT повышает расход энергии и ускоряет похудение
Авто и мото

Продажи Volkswagen ID.4 в США во втором квартале 2025 года упали на 65% — данные компании
Садоводство

Мучнистая роса отступит: сода – секретный щит для смородины
Садоводство

Цветок морозник зацветает весной сразу после зимы
Еда

Эксперты о заварке: только кипячёная вода сохраняет вкус и пользу чая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet