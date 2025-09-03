Шторы больше не главные: какие решения для окон захватывают интерьеры

Современный дизайн интерьера всё чаще обращается к окнам как к ключевому элементу пространства. И если классические шторы и тюль остаются вне времени, то на смену им приходят новые, более практичные и технологичные решения.

Почему стоит подумать о замене привычных штор

Длинные гардины и лёгкий тюль смотрятся стильно, но бывают неудобны — особенно на кухне, в детской или в рабочем кабинете, где у окна нередко стоит стол или шкаф. В таких случаях длинные полотна мешают, быстро пачкаются и требуют постоянного ухода.

Интерьерный дизайнер Елена Дудина отмечает, что сегодня всё чаще используют лаконичные светозащитные системы:

"Хорошо подойдут рулонные шторы, жалюзи, желательно деревянные и на электроподъёмниках. Плиссе и карнизы "Кафе" тоже отлично вписываются в современные интерьеры".

Популярные альтернативы классическим шторам

Римские и рулонные шторы

Эти варианты выглядят мягче и уютнее, чем жалюзи. Римские шторы можно использовать как самостоятельное решение или комбинировать с портьерами по бокам. Рулонные модели гармонично сочетаются с лёгким тюлем: днём — свет и лёгкость, вечером — приватность.

Горизонтальные жалюзи

Идеальный вариант для городских квартир. В отличие от вертикальных офисных моделей, они смотрятся изящнее и практичнее. Тонкие деревянные ламели создают красивую игру света и гармонируют с панорамными видами из окна. Для уюта в гостиной или спальне их можно дополнить мягкими портьерами.

Плиссе

Компактное и универсальное решение: ткань складывается гармошкой и подходит для окон любых форм, включая нестандартные арочные или мансардные. Они не занимают много места и просты в уходе.

Карнизы "Кафе"

Короткие занавески, закрывающие лишь часть окна, — эффектный способ сохранить приватность и при этом впустить свет. Такое решение уместно на кухне или в загородном доме.

"Голые" окна: тренд или неудобство

Оставлять окна без занавесок модно и смело, особенно в интерьерах с панорамными окнами и живописными видами. Но в обычных квартирах такой вариант подходит не всегда: открытое окно лишает уюта и приватности.

"В России есть культ красивых штор. Они создают ощущение безопасности и тепла. Панорамные окна могут быть "голыми" днём, но ночью почти всегда требуется текстиль или блэкаут", — поясняет Елена Дудина.

Классика тоже остаётся

Несмотря на новые решения, шторы и тюль по-прежнему востребованы. Современные тренды делают акцент на натуральных тканях, природных оттенках и лёгких орнаментах. Текстиль остаётся главным инструментом для создания уюта и тепла, особенно в регионах с долгими зимами.

Итог

Сегодня окна можно оформить десятками способов: от минималистичных рулонных систем до эффектных комбинаций жалюзи и портьер. Главное правило — выбирать вариант под свой интерьер и образ жизни, чтобы оформление окна было не только красивым, но и удобным в повседневности.