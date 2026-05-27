© https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:25

Способности есть, таланта нет: где проходит тонкая грань

Единого теста или шкалы для оценки человеческого таланта в современной науке объективно не существует, рассказала нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова. О том, почему заявления о росте числа одаренных граждан в России вызывают вопросы у профессионального сообщества она пояснила NewsInfo.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в России с 2022 года доля талантливых людей увеличилась в два раза.

Согласно этим данным, наибольшая концентрация одаренных граждан зафиксирована в Москве, а также в Ненецком автономном округе и Московской области.

По мнению Колобовой, корректнее использовать термин "высокоразвитые способности", так как талант объединяет множество параметров: от скорости обработки информации до когнитивной гибкости и глубины решения сложных задач. Эксперт пояснила, что критерии оценки одаренности часто размыты, а социологические опросы не гарантируют точности результатов.

"Нет единого теста, который бы измерял талант, такого теста не существует. Обычно измеряют несколько параметров: скорость обучения, рабочая память, креативность, устойчивость внимания, продуктивность в конкретной области, уровень когнитивной гибкости. Корректнее говорить не талантливый человек, а человек с высокоразвитыми способностями в определенной сфере", — отметила нейропсихолог.

Специалист уточнила, что способности — это первичные возможности, например, музыкальный слух или логика. Одаренность же становится следующим уровнем, если окружающая среда, мотивация и устойчивость позволяют реализовать данный потенциал. Современная цифровая среда во многом способствует заметности таких людей, но это не означает фактического скачка в биологическом развитии населения. Чрезмерное погружение в контент может приводить к снижению концентрации, поэтому влияние цифровых форматов на внимание требует отдельного изучения.

"Способности — это отдельные психические функции и возможности человека, то, из чего он собран. Одаренность не является только врожденным даром. Должна быть среда, мотивация, эмоциональная устойчивость и длительная практика, чтобы мы назвали ребенка, у которого есть способности к музыке, одаренным молодым музыкантом", — подчеркнула эксперт.

В научной среде дискуссии о динамике интеллекта ведутся давно. Известный эффект Флина демонстрирует рост показателей IQ на 2-3 пункта за десятилетие, однако данные последних лет показывают обратную тенденцию. Психологи также напоминают, что для раскрытия потенциала важна правильная формула воспитания внутри семьи. При этом стоит учитывать, что организация рабочего пространства может существенно влиять на продуктивность, а контроль над эмоциональными нагрузками поможет сохранить психическое здоровье в условиях высокой конкуренции.

Проверено экспертом: Эксперт в области науки Ирина Соколова, Эксперт в области науки Дмитрий Грачёв
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

