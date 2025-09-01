Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
принцессы беатрис и евгения
принцессы беатрис и евгения
© commons.wikimedia.org by Carfax2 is licensed under CC BY-SA 3.0
Опубликована сегодня в 4:01

Королевская радость и страх: как семья Беатрис прошла через испытания материнством

Принцесса Беатрис рассказала British Vogue о тревоге после ранних родов дочери Афины

Семья принцессы Беатрис всё чаще оказывается в центре внимания, и не только из-за титулов или громких фамилий. Их жизнь — пример того, как можно сочетать вековые традиции с современными семейными правилами. В отличие от строгих устоев, привычных для королевских домов, в семье Беатрис царит атмосфера открытости и поддержки.

Роль мачехи и уникальная динамика семьи

После свадьбы Беатрис стала первой в своем поколении королевской семьи, кто взял на себя роль мачехи. Ее пасынок — девятилетний Кристофер Вулф, которого все ласково зовут Волфи. С первых дней супружества она включилась в воспитание мальчика, воспринимая это не как обязанность, а как возможность подарить тепло и заботу.

Принцесса не раз подчеркивала, что быть мачехой для нее — большая честь. В этом мнении ее поддерживает и мама Волфи, дизайнер Дара Хуанг.

"У Волфи есть две семьи, которые пытаются помочь ему с обеих сторон, и я думаю: чем больше людей, тем лучше", — сказала Дара Хуанг.

Такое взаимопонимание между женщинами стало редким примером того, как современное воспитание в смешанных семьях может строиться на уважении и доверии.

Новые роли и испытания

Сегодня у Беатрис и ее мужа Эдоардо есть еще две дочери: трехлетняя Сиенна и младшая Афина, которой недавно исполнилось восемь месяцев. Их появление стало важным этапом в жизни семьи, добавив еще больше забот и радости.

Рождение Афины запомнилось тревогой: девочка появилась на свет на несколько недель раньше срока, 22 января. В личном эссе для British Vogue Беатрис поделилась эмоциями, которые испытала в тот период.

"Чистая тревога", — так она описала свои переживания.

Принцесса призналась, что семья получила некоторые ответы на вопросы врачей, но полного объяснения случившегося так и не последовало. Этот опыт, по ее словам, стал тяжелым, но очень важным уроком.

Эдоардо не остался в стороне. В соцсетях он опубликовал снимок жены и дочери, подписав его словами поддержки.

"Горжусь моей прекрасной женой, которая смело поделилась нашей историей о раннем рождении Афины", — отметил он.

Между традицией и свободой

Несмотря на то, что Беатрис официально не является работающей королевской особой, её участие в делах семьи остаётся значимым. После того как королем стал Чарльз III, племянница получила статус Королевского советника. Эта должность позволяет ей исполнять конституционные обязанности в случае болезни или отсутствия монарха.

При этом в личной жизни супруги не стремятся подчиняться строгим правилам. Подруга семьи, Джульетт Ангус, в интервью отметила их простоту и искренность.

"Они самые милые и очаровательные", — добавила Джульетт Ангус.

По её словам, несмотря на воспитание в духе аристократии, Беатрис и Эдоардо легко чувствуют себя в непринужденной атмосфере, будь то фестиваль Гластонбери или ужин в компании друзей.

Итальянские корни и будущее наследие

Интересно, что дочери принцессы и ее супруга пока не имеют королевских титулов в Великобритании. Однако по линии отца они получили право на итальянское дворянство. Эдоардо — старший сын графа Алессандро Мапелли Моцци, и в будущем унаследует семейный дворец Villa Mapelli Mozzi XVIII века, расположенный в северной Италии.

