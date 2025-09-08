Фотообои вернулись: как пережиток прошлого стал трендом

Фотообои снова в тренде, но в современном интерьере они играют совсем иную роль, чем десять лет назад. Теперь это не кричащие изображения с видами на море или портретами мультяшных героев, а изящные акценты, которые поддерживают стиль пространства и добавляют ему глубину.

Актуальные приёмы

Современные фотообои делают акцент на деликатности. Дизайнеры советуют выбирать спокойные флористические мотивы, природные узоры или абстрактные рисунки.

"Выбирайте флористические, природные или абстрактные рисунки в цветовой гамме комнаты. Такие фотообои будут актуальны долгое время", — отметила дизайнер интерьеров Карина Маголина.

Слишком реалистичные сюжеты — фотографии городов, панорамы пляжей или изображения окон с видом на море — выглядят устаревшими и перегружают интерьер.

Современные фотообои могут быть гладкими или фактурными, с лёгким рельефом. Второй вариант создаёт эффект фрески, но при этом стоит дешевле и проще в монтаже.

Фотообои в детской

В детской комнате важно учитывать, что вкусы ребёнка быстро меняются. Поэтому дизайнеры советуют отказаться от принтов с любимыми героями мультфильмов.

Лучшее решение — растительные мотивы, абстрактные узоры или силуэты животных в спокойных оттенках. Такой декор будет уместен и для малыша, и для подростка.

"В одном из наших проектов мы использовали нежный розовый фон и фотообои с одуванчиками, которые визуально поднимают потолок и создают ощущение лёгкости", — поделилась Карина Маголина.

Если ребёнок настаивает на героях, лучше повесить постеры или распечатанные картинки, которые легко заменить через пару лет.

Фотообои в спальне и гостиной

Для взрослых пространств особенно важна гармония. Яркие и контрастные рисунки утомляют, поэтому для спальни стоит выбирать спокойные абстракции, мягкую геометрию или лёгкие пейзажи без излишней детализации.

В гостиной хорошо работают фотообои с ненавязчивыми природными сюжетами или градиентными переходами. Главное, чтобы остальные стены были нейтральными — тогда акцентная стена будет смотреться эффектно и не перегрузит интерьер.

Выбор материала

• Бумажные - самые доступные, но тонкие, требуют идеально ровной стены.

• Виниловые или флизелиновые - плотнее, проще в поклейке, скрывают неровности.

• Тканевые - роскошные и тактильно приятные, но дорогие.

Фотообои бывают рулонные и бесшовные. Первые дешевле, но требуют точной стыковки, вторые — цельное полотно, без швов, зато стоят дороже.

Важно обращать внимание на значки на упаковке:

• солнце — устойчивость к выгоранию;

• волны — влагостойкость;

• щётка — возможность чистки мягкой щёткой.

Практические советы

Фотообои должны быть в той же гамме, что и остальной интерьер. Для акцентной стены выбирайте рисунок, который дополняет, а не спорит с декором. Используйте качественные клеи и соблюдайте инструкции производителя.

Итог

Фотообои — это не вчерашний пережиток, а актуальный инструмент современного дизайна. При правильном выборе они создают выразительный акцент, делают интерьер свежим и стильным, а заменить их при желании можно быстро и без больших затрат.