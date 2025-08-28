Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована 28.08.2025 в 11:45

Новый суперкар от создателя McLaren F1: наследник, которого ждали 30 лет

Гордон Мюррей создал GMSV S1 LM — современный ответ культовому McLaren F1

Многие считали, что настоящего наследника легендарного McLaren F1 мы больше не увидим. Но его создатель, Гордон Мюррей, доказал обратное. Новый GMSV S1 LM стал современным ответом на культовый суперкар 90-х.

От McLaren F1 к GMSV

McLaren F1 давно стал иконой: сегодня цена на него превышает 20 миллионов долларов. Были и другие проекты — McLaren P1, W1, даже Gordon Murray Automotive T.50. Но именно S1 LM Мюррей сам называет "оммажем" F1.

S1 LM — первая модель нового подразделения Gordon Murray Special Vehicles (GMSV). Эта компания, "сестра" GMA, будет выпускать лимитированные серии и эксклюзивные спецверсии.

По слухам, заказчиком стал владелец F1 (или даже нескольких). Он заказал пять экземпляров S1 LM, цена которых держится в секрете. Ясно одно: если нужно спрашивать, то позволить себе их точно нельзя.

Дизайн: прошлое и будущее в одном кузове

S1 LM выглядит как машина из временной петли: классические линии F1 с современными акцентами.

  • уникальный аэродинамический пакет — сплиттер, диффузор и огромное антикрыло;
  • полностью кастомизированные панели кузова;
  • современная LED-оптика.

"Я люблю вечный дизайн. Никогда не хочу жертвовать балансом, красотой и пропорциями ради эпатажа. Результат — автомобиль, который останется красивым всегда", — объясняет Гордон Мюррей.

Техника: V12 до 12 100 об/мин

Под углепластиковым кузовом скрыта доработанная база от T.50:

  • V12 объёмом 4,3 литра (увеличен с 4,0);
  • мощность более 690 л. с.;
  • выхлоп из инконеля с тепловой защитой из золота 18 карат — прямая отсылка к F1;
  • облегчённые внутренности и повышенная степень сжатия для лучшей отдачи;
  • красная зона тахометра — 12 100 об/мин.

Коробка передач — механика: корпус от T.50, но с обновлёнными внутренностями и доработанным приводом. Переключения описываются как "короткие, чёткие, словно затвор винтовки".

Подвеска переработана: иная геометрия, заниженный клиренс и специальные настройки амортизаторов.

Интерьер: три сиденья и центр управления мечтой

Как и у F1, посадка — трёхместная, с водителем в центре. Это решение стало фирменным знаком проектов Мюррея и создаёт уникальные ощущения за рулём.

Почему это настоящий преемник F1

S1 LM — это не просто рестомод, а полноценный современный суперкар, в котором сохранился дух оригинала. Он сочетает агрессивную аэродинамику, экстремальный V12 и культовую компоновку салона.

Эта машина — словно послание из прошлого, доказывающее: будущее суперкаров может быть не скучным, а по-настоящему захватывающим.

