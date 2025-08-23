Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 20:46

Кардиология в Крыму выходит на новый уровень: ангиограф и передовые методики

В крымских клиниках развивают современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиология остаётся одной из самых динамично развивающихся областей медицины. Как сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава РК Валерий Садовой, в крымских клиниках активно внедряются новые подходы к диагностике и терапии хронической сердечной недостаточности.

  1. Реабилитация после операций. Особое внимание уделяется программе восстановления пациентов, перенёсших высокотехнологичные хирургические вмешательства.
  2. Новые технологии. В ближайшее время в медучреждениях будет установлен современный ангиограф, что расширит возможности диагностики и малоинвазивного лечения.
  3. Приоритетные направления. Фокус делается на терапии хронической ишемической болезни сердца и других распространённых патологий.
  4. Наука и практика. Развитие кардиологии в регионе поддерживается сотрудничеством с кафедрой внутренней медицины № 1 медицинского института. Врачи совмещают работу в клинике с научными исследованиями, что способствует внедрению передовых методик в практику.

По словам специалистов, такие меры позволят значительно повысить эффективность лечения и качество жизни пациентов.

