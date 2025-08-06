Фигура, потенция и желудок: пиво обвинили зря — вот настоящие причины проблем

В первую пятницу августа отмечается Международный день пива — и каждый год к этой дате вспыхивает спор: вреден ли хмельной напиток, или в нём есть хоть какая-то польза? Как выясняется, при умеренном употреблении пиво действительно может не только не навредить, но и принести организму определённую пользу.

Где грань между пользой и вредом?

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов отмечает:

"Пиво может быть частью здорового рациона человека при умеренном потреблении. Некоторые полезные его компоненты мы не можем получить из других продуктов, поэтому в разумных пределах напиток не представляет угрозы для организма — напротив, может принести пользу".

Безопасными дозами медики считают:

до 500 мл пива в день для мужчин,

до 330 мл — для женщин.

Главное — не превышать эти значения.

Что в нём полезного?

Во время экскурсии по цеху центра гастрономического туризма на Красной Поляне врачи-гастроэнтерологи приняли участие в варке пива и подробно разобрали состав напитка. Самое ценное — в его природных компонентах: солоде и хмеле. Именно они насыщают пиво:

витаминами группы В (для нервной системы и сна),

микроорганизмами (в непастеризованном пиве), которые поддерживают микрофлору кишечника,

природными антиоксидантами, смягчающими последствия радиационного воздействия.

Правда ли, что пиво портит фигуру?

Один из главных мифов — "пивной" живот. Как поясняют гастроэнтерологи, само по себе пиво тут ни при чём. Причина — избыточная калорийность рациона и малоподвижный образ жизни. Всё дело в закусках: орешки, чипсы и солёная рыба могут быть настоящими калорийными ловушками.

А как же потенция и гормоны?

Многие мужчины опасаются, что пиво влияет на потенцию и "феминизирует" фигуру. Это преувеличение. Медики уточняют: реальную опасность представляет только выраженный дефицит селена — а в остальном пиво не оказывает критического влияния на мужской гормональный фон. При умеренном употреблении бояться нечего.

А что с "безалкогольным"?

Интересный факт: этанол есть даже в тех продуктах, которые считаются безалкогольными. Например:

в кефире и квасе — до 1,5% алкоголя,

в безалкогольном пиве — около 0,5%.

Так что понятие "безопасного" алкоголя условно — важно не только содержание спирта, но и дозировка.