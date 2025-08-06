Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пустые пивные бутылки без этикеток
Пустые пивные бутылки без этикеток
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:13

Фигура, потенция и желудок: пиво обвинили зря — вот настоящие причины проблем

Гастроэнтеролог Вялов: при умеренном потреблении пиво может быть полезно

В первую пятницу августа отмечается Международный день пива — и каждый год к этой дате вспыхивает спор: вреден ли хмельной напиток, или в нём есть хоть какая-то польза? Как выясняется, при умеренном употреблении пиво действительно может не только не навредить, но и принести организму определённую пользу.

Где грань между пользой и вредом?

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов отмечает:

"Пиво может быть частью здорового рациона человека при умеренном потреблении. Некоторые полезные его компоненты мы не можем получить из других продуктов, поэтому в разумных пределах напиток не представляет угрозы для организма — напротив, может принести пользу".

Безопасными дозами медики считают:

  • до 500 мл пива в день для мужчин,
  • до 330 мл — для женщин.

Главное — не превышать эти значения.

Что в нём полезного?

Во время экскурсии по цеху центра гастрономического туризма на Красной Поляне врачи-гастроэнтерологи приняли участие в варке пива и подробно разобрали состав напитка. Самое ценное — в его природных компонентах: солоде и хмеле. Именно они насыщают пиво:

  • витаминами группы В (для нервной системы и сна),
  • микроорганизмами (в непастеризованном пиве), которые поддерживают микрофлору кишечника,
  • природными антиоксидантами, смягчающими последствия радиационного воздействия.

Правда ли, что пиво портит фигуру?

Один из главных мифов — "пивной" живот. Как поясняют гастроэнтерологи, само по себе пиво тут ни при чём. Причина — избыточная калорийность рациона и малоподвижный образ жизни. Всё дело в закусках: орешки, чипсы и солёная рыба могут быть настоящими калорийными ловушками.

А как же потенция и гормоны?

Многие мужчины опасаются, что пиво влияет на потенцию и "феминизирует" фигуру. Это преувеличение. Медики уточняют: реальную опасность представляет только выраженный дефицит селена — а в остальном пиво не оказывает критического влияния на мужской гормональный фон. При умеренном употреблении бояться нечего.

А что с "безалкогольным"?

Интересный факт: этанол есть даже в тех продуктах, которые считаются безалкогольными. Например:

  • в кефире и квасе — до 1,5% алкоголя,
  • в безалкогольном пиве — около 0,5%.

Так что понятие "безопасного" алкоголя условно — важно не только содержание спирта, но и дозировка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лазерная эпиляция: почему важно знать все нюансы перед процедурой сегодня в 12:48

Раскрываем правду: лазерная эпиляция – почему эффект не всегда радует

Лазерная эпиляция: узнайте о возможных побочных эффектах, индивидуальных особенностях, влияющих на результат, и о важности предварительной консультации.

Читать полностью » Рак печени отступил: в Свердловске уникальная операция дала шанс пациенту сегодня в 8:33

Онкологи в Екатеринбурге спасли пациента: операция на печени совершила прорыв в медицине

Свердловские онкологи провели уникальную операцию по восстановлению печени у пациента с опухолью, применив инновационную методику. Узнайте о подробностях этой сложной операции, о факторах, влияющих на ее успешность, и о важности профилактики рака печени.

Читать полностью » Экстренное кесарево сечение спасло тройню: врачи раскрыли секрет успешного выхаживания сегодня в 7:33

Шесть рук на одного младенца: как в Москве выхаживают недоношенных тройняшек – трогательная история

Узнайте о том, как медики выходили трех недоношенных девочек, о применении современных технологий и о достижениях столичной системы здравоохранения в области выхаживания младенцев с низкой массой тела.

Читать полностью » Хирурги в Удмуртии восстановили лицо 14-летнего подростка после тяжёлой травмы сегодня в 7:14

Лезвие бензопилы в миллиметрах от глаза: подросток чудом остался жив

Подросток из Удмуртии оказался на грани жизни и смерти после случайного ранения бензопилой. Врачи провели сложнейшую операцию — и это почти чудо.

Читать полностью » Когда менструация – это ад: гинеколог Дорофеева рассказала, кому нужна удаленная работа сегодня в 6:33

Красный террор: гинеколог объяснила, кому работа из дома во время месячных – жизненная необходимость

Гинеколог Антонина Дорофеева поддержала идею о предоставлении женщинам возможности работать удаленно в период менструации, сопровождающейся сильными болями.

Читать полностью » Специалисты назвали 6 привычек, снижающих риск деменции у северян сегодня в 6:31

Деменция не ждёт старости: как сохранить мозг в рабочем состоянии уже сейчас

Как сохранить ясную память и крепкий ум в условиях заполярного климата? Врачи рассказали, как простые привычки помогают избежать деменции — не только в старости.

Читать полностью » Врачи Пермского кардиоцентра заменили дефибриллятор и спасли мужчину с тахикардией сегодня в 5:28

Сердце останавливалось сотни раз: мужчину спасли от смерти в последний момент

У жителя Пермского края сердце останавливалось 418 раз — врачи выяснили, что сбой дал имплантированный дефибриллятор, и провели уникальную спасательную операцию.

Читать полностью » 12% жителей Брянской области обращались к онлайн-врачам в 2025 году сегодня в 4:23

Врач теперь в телефоне: брянцы всё чаще лечатся, не выходя из дома

Каждый восьмой житель Брянской области общался с врачом онлайн — чаще всего это молодые женщины. SuperJob узнал, когда и зачем пациенты выбирают телемедицину.

Читать полностью »

Новости
Дом

Запах исчез, а холодильник как новый: смешал три простых средства — результат поразил
Красота и здоровье

Психолог Маклакова: цифровая зависимость у детей формирует ложную самооценку
Наука и технологии

Как ограничение калорий и температура влияют на старение плодовых мушек
Садоводство

Теплица готовится к зиме: секреты осенней подготовки для богатого урожая
Питомцы

Породы собак, которые прекрасно переносят зимние условия
Туризм

Перелеты в Доминикану: достаточно ли места для возвращения русских туристов?
Питомцы

Кошки и хомяки: что нужно знать владельцам для мирного сосуществования
Питомцы

Поведение кошек во время телефонных разговоров объяснили зоопсихологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru