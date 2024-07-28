Знаменитости вновь ввели в моду аксессуар для волос, который был особенно популярен в 1990-е годы.
Об этом сообщает The New York Post (NYP).
Речь идет о белой повязке для головы, которая заменяет традиционный ободок. Первой знаменитостью, поддержавшей новый тренд, стала певица Селена Гомес, которая появилась в этом аксессуаре в музыкальном клипе на свою песню Love On.
После нее поклонники певицы начали публиковать в соцсетях свои фотографии с этим аксессуаром, подхватив новый тренд.
Помимо Гомес, в белой повязке также появлялись на публике такие известные модели, как Оливия Калпо, Лори Харви и Кендалл Дженнер.
Фото: unsplash.com/fadequ(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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