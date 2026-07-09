Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
школа
школа
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Советы и рекомендации
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:52

Ребенок выглядит стильно без дорогих брендов: школьный гардероб держится на простых вещах

Сбор ребенка в школу требует грамотного сочетания практичности, дресс-кода и актуальных тенденций. Стилист Алина Ряузова рассказала NewsInfo, как сформировать универсальный капсульный гардероб, который позволит ученикам выглядеть уместно и уверенно в течение всего учебного года.

Для создания стильного образа школьниц важно придерживаться светлой цветовой гаммы. В основе гардероба могут лежать блузки различного кроя, пояснила эксперт. Дополнить комплект она предлагает базовыми водолазками в той же палитре.

"Это могут быть белые, кофейные, молочные оттенки для одежды девочек. Блузки с воротниками или без, хлопковые либо смесовые составы, водолазки или бадлоны под горло. Оттенки также бежевые, молочные и кофейные", — отметила стилист.

В качестве нижнего слоя одежды лучше использовать плиссированные юбки, трапеции, классические или джинсовые модели, если позволяет школьный распорядок, советует специалист. Универсальным решением остаются брюки-дудочки и классические варианты, а также сарафаны.

Для поддержания внешнего вида вещей полезно знать, какими средствами лучше стирать одежду. Дополнить ансамбль в прохладную погоду поможет трикотажный жакет или вязаный кардиган, а правильный выбор обуви — кожаные туфли, балетки или лоферы — завершит минималистичный образ.

Для мальчиков стилист рекомендует придерживаться лаконичных решений. В базовый набор входят рубашки классического кроя, а также водолазки для ежедневной смены. Продление срока службы изделий из кожи, в том числе школьных ботинок, требует регулярного контроля за состоянием материалов — эксперты объясняют, как ухаживать за обувью из натуральной кожи.

"У мальчиков по оттенкам могут быть цвета белые, голубые либо серые. Поверх рубашек и водолазок можем надевать жилеты, кардиганы, либо пиджаки. Низ — брюки, чиносы либо прямые брюки", — пояснила Ряузова.

Завершить образ, по словам стилиста, помогут лоферы, кеды или легкие туфли. Стоит помнить, что даже базовые вещи нуждаются в особом уходе, например, важно учитывать, чтобы белые носки не посерели. Своевременная профилактика износа ткани также поможет сохранить одежду в презентабельном виде, если вы изучите, как убрать потенциальные потёртости на обуви.

Читайте также

Проверено экспертом: Стилист Марина Воронцова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Платить юристу рано: вот где искать помощь правоведа без денег 30.04.2026 в 18:00

Правовед Сергей Сергеев рассказал NewsInfo, как получить бесплатную юридическую помощь по жилищным вопросам.

Читать полностью » Цена на упаковке обманывает глаз: реальную выгоду показывает только один расчет 29.04.2026 в 16:09

Финансовый советник Анна Карпычева рассказала NewsInfo, как сравнивать цены на продукты в разных упаковках и с разным весом.

Читать полностью » Вода прозрачная, состав мутный: весной в родники попадает то, что лучше не пить 16.04.2026 в 13:21

Эколог Илья Рыбальченко рассказал NewsInfo, в каких случаях можно пить родниковую воду без опаски.

Читать полностью » Весенний воздух становится опасным: что происходит с пыльцой в этом году 31.03.2026 в 13:26

Аллерголог Галина Котова объяснила NewsInfo, почему этой весной ожидается рекордное количество пыльцы и как защититься от нее аллергикам.

Читать полностью » Пыль в квартире заметнее весной: спасает средство, о котором многие не знают 16.03.2026 в 15:33

Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала NewsInfo, где в квартире скапливается больше всего пыли и как с ней эффективно бороться.

Читать полностью » Лето отменяет скучные образы: новые тренды грядущего сезона удивят 12.03.2026 в 15:15

Стилист Анна Скороходова рассказала NewsInfo, какие цвета и фасоны будут актуальны этим летом. 

Читать полностью » Аспирин в вазе не поможет: как продлить жизнь букету 24.02.2026 в 16:01

Флорист Марина Запорожец рассказала NewsInfo, как продлить жизнь праздничному букету.

Читать полностью » Запотевшие очки больше не проблема: этот состав очистит стекла 19.01.2026 в 15:56

Физик Илья Рыбальченко объяснил NewsInfo, почему очки запотевают зимой и как решить эту проблему.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Новичок приходит за миллионом на биржу: вот почему мечта о быстрых деньгах быстро разбивается
Технологии
ИИ требует не умов, а видеокарт: почему Россия оказалась вне главной технологической гонки
Красота и здоровье
Дефицит витаминов не угадывают по настроению: почему баночка из аптеки может не помочь
Авто и мото
Свет в полцены: грозит ли штраф, если у вас перегорела лампа прямо в пути
Авто и мото
Когда можно не останавливаться: в каких случаях водитель вправе игнорировать жезл ГАИ
Недвижимость
Эффект дорогого ресторана из бабушкиных тарелок: как преобразить стол за копейки
Авто и мото
Заправки удержат цены недолго: автомобилисты почувствуют разницу уже скоро
Садоводство
Кусты гнутся от ягод до самого заморозка: как один мой совет изменил подход к малине во всей деревне
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet