Ребенок выглядит стильно без дорогих брендов: школьный гардероб держится на простых вещах

Сбор ребенка в школу требует грамотного сочетания практичности, дресс-кода и актуальных тенденций. Стилист Алина Ряузова рассказала NewsInfo, как сформировать универсальный капсульный гардероб, который позволит ученикам выглядеть уместно и уверенно в течение всего учебного года.

Для создания стильного образа школьниц важно придерживаться светлой цветовой гаммы. В основе гардероба могут лежать блузки различного кроя, пояснила эксперт. Дополнить комплект она предлагает базовыми водолазками в той же палитре.

"Это могут быть белые, кофейные, молочные оттенки для одежды девочек. Блузки с воротниками или без, хлопковые либо смесовые составы, водолазки или бадлоны под горло. Оттенки также бежевые, молочные и кофейные", — отметила стилист.

В качестве нижнего слоя одежды лучше использовать плиссированные юбки, трапеции, классические или джинсовые модели, если позволяет школьный распорядок, советует специалист. Универсальным решением остаются брюки-дудочки и классические варианты, а также сарафаны.

Для поддержания внешнего вида вещей полезно знать, какими средствами лучше стирать одежду. Дополнить ансамбль в прохладную погоду поможет трикотажный жакет или вязаный кардиган, а правильный выбор обуви — кожаные туфли, балетки или лоферы — завершит минималистичный образ.

Для мальчиков стилист рекомендует придерживаться лаконичных решений. В базовый набор входят рубашки классического кроя, а также водолазки для ежедневной смены. Продление срока службы изделий из кожи, в том числе школьных ботинок, требует регулярного контроля за состоянием материалов — эксперты объясняют, как ухаживать за обувью из натуральной кожи.

"У мальчиков по оттенкам могут быть цвета белые, голубые либо серые. Поверх рубашек и водолазок можем надевать жилеты, кардиганы, либо пиджаки. Низ — брюки, чиносы либо прямые брюки", — пояснила Ряузова.

Завершить образ, по словам стилиста, помогут лоферы, кеды или легкие туфли. Стоит помнить, что даже базовые вещи нуждаются в особом уходе, например, важно учитывать, чтобы белые носки не посерели. Своевременная профилактика износа ткани также поможет сохранить одежду в презентабельном виде, если вы изучите, как убрать потенциальные потёртости на обуви.

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Проверено экспертом: Стилист Марина Воронцова