Лето отменяет скучные образы: новые тренды грядущего сезона удивят

Главными трендами жаркого сезона станут женственные силуэты, легкие струящиеся ткани и сочетание минимализма с яркими цветовыми акцентами, рассказала стилист Анна Скороходова. О том, какие цвета и фасоны будут актуальны летом, она рассказала в беседе с NewsInfo.

В новом сезоне дизайнеры постепенно отходят от доминирования оверсайза и возвращаются к женственным силуэтам, подсказала стилист. При этом ключевым принципом летней моды остаются комфорт, легкость и свобода движения.

"Летний сезон в моде сегодня формируется на пересечении двух направлений. Первое — это минималистичная элегантность и второе — яркие эмоциональные цветовые сочетания. Последние годы дизайнеры работали над оверсайз силуэтами, многослойностью. Сейчас наконец возвращаемся обратно к женственности и более продуманной архитектуре образа", — отметила Скороходова.

По словам стилиста, среди самых актуальных силуэтов лета — свободные струящиеся формы, а-силуэт, полуприталенные фасоны и модели с акцентом на талии. В гардеробе особенно востребованными будут макси-платья и длинные юбки из легких тканей, например хлопка, шелка или органзы.

Она добавила, что популярность сохранят и широкие брюки. Кроме того, дизайнеры активно используют прозрачные слои, легкие драпировки и романтичные детали.

"Широкие брюки и брюки палаццо, иногда с высокой талией, универсальный фасон на каждый день, который легко адаптируется как для повседневных образов, так и для вечерних выходов. Отметим полупрозрачные слои и легкие драпировки, это один из самых заметных трендов, который легко интегрируется практически в любой гардероб. Романтичные детали: мягкие рюши, воланы, небольшие оборки на платьях, они могут располагаться абсолютно по всему изделию, на плечах, в зоне талии, на бедрах", — рассказала эксперт.

Отдельным направлением остаются оверсайз-силуэты и многослойные сочетания, однако теперь они выглядят более продуманно, подчеркнула стилист.

"Это не та свободная одежда, к которой мы привыкли. Это именно продуманная композиция из нескольких уровней изделий. Дизайнеры активно используют контраст объемов. Широкий жакет в сочетании с легкими струящимися элементами, шелковые юбки, платья, шорты. То есть некий баланс. Еще комбинации из легких тканей", — говорит Скороходова.

Среди актуальных цветов специалист выделила природные оттенки — оливковый, хаки и травяной зеленый, а также яркие акценты вроде вишнево-красного, цитрусовых оттенков и электрического синего. В моде также останутся нежные пастельные тона, включая пыльную мяту, сливочные оттенки и цвет "лавандовое молоко".