Женщина в куртке
Женщина в куртке
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:08

Когда осень выглядит дорого: тренды сезона, в которых невозможно остаться незамеченной

Дизайнер Калошина рассказала, как создать осенний образ в стиле тихий люкс

Осенью 2025 года мода предлагает переосмысление классических силуэтов: в тренде кейпы, пончо и "тихий люкс" с жёстким контуром. Основатель бренда Radical Chic Александра Калошина рассказала NewsInfo, как создать актуальный образ для офиса, прогулки и праздника.

Вместо привычного пальто этой осенью стилисты советуют обратить внимание на кейпы и пончо. По словам Александры Калошиной, минимализм и графичность становятся ключевыми признаками современного стиля.

"Умная драматургия вместо банального пальто. Пальто-шарф и воронкообразные горловины — это просто обязательно. Бомберы, тренчи, замша, кожа, искусственный мех, анималистичные мотивы: тактильность и "богатая поверхность", но в сдержанной палитре", — подчеркнула эксперт.

В моду возвращается офисный стиль, но в современной интерпретации, отметила специалист.

"Блейзер, строгие брюки, юбка-карандаш, имитация сшитого в ателье и вручную костюма, допускаются преувеличенные пропорции и "игра" с формой. Юбочные костюмы вернулись, сапоги до колена, жилеты, ворот без лацканов. Кожаные тренчи поверх кашемира: "тихий люкс" остаётся, но с жёстким контуром", — рассказала Калошина.

Стилист раскрыла секреты повседневного осеннего образа в межсезонье.

"Джинса утилитарная и классическая, прямые или чуть свободные силуэты, аккуратные детали. Обновленный кэжуал: резиновые ботинки, твид, клетка, ретро в городе. Лёгкий спорт, утилити-слои: бомберы, короткие тренчи, функциональные ткани для многослойных образов межсезонья", — подчеркнула эксперт.

По словам Калошиной, к к новогоднему празднику можно начать готовить наряды уже сейчас.

"Металлики — главный "световой" акцент сезона, от дневного аксессуара до вечернего total look. Пайетки и бисер, дозированно или "с головы до пят", лучше с миксом матовых тканей для баланса. Акватика: холодные синие, бирюза, блестящие "водные" поверхности", — отметила дизайнер.

