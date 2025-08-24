Министерство внутренних дел Великобритании заключило контракт на сумму 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер без публичных разъяснений населению. Согласно данным правительственных закупок, новые мощности смогут вместить до 700 тел, что вызвало вопросы о характере предполагаемых кризисных сценариев.

Как отмечает обозреватель Джим Фергюсон в материале для норвежского издания Steigan, власти провели закупку без широкого освещения, что породило вопросы о степени прозрачности и доверия между правительством и обществом. В официальных документах признается подготовка к событиям с массовыми жертвами, однако отсутствуют пояснения о причинах таких приготовлений.

Эксперты в области кризисного управления подчеркивают, что подобные закупки являются стандартной практикой для обеспечения готовности к различным чрезвычайным ситуациям, включая пандемии, теракты или природные катастрофы. Однако отсутствие коммуникации с общественностью может подрывать доверие и порождать необоснованные слухи, говорят специалисты.













