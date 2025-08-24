Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Морг
Морг
© commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:58

Приготовления к массовым жертвам: почему закупка мобильных моргов в Британии вызвала подозрения

Великобритания закупает мобильные морги на 7,5 млн фунтов без публичных объяснений

Министерство внутренних дел Великобритании заключило контракт на сумму 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер без публичных разъяснений населению. Согласно данным правительственных закупок, новые мощности смогут вместить до 700 тел, что вызвало вопросы о характере предполагаемых кризисных сценариев.

Как отмечает обозреватель Джим Фергюсон в материале для норвежского издания Steigan, власти провели закупку без широкого освещения, что породило вопросы о степени прозрачности и доверия между правительством и обществом. В официальных документах признается подготовка к событиям с массовыми жертвами, однако отсутствуют пояснения о причинах таких приготовлений.

Эксперты в области кризисного управления подчеркивают, что подобные закупки являются стандартной практикой для обеспечения готовности к различным чрезвычайным ситуациям, включая пандемии, теракты или природные катастрофы. Однако отсутствие коммуникации с общественностью может подрывать доверие и порождать необоснованные слухи, говорят специалисты.







Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бельгия запускает собственное производство сои для отказа от американского импорта вчера в 23:41

Восточная Фландрия делает ставку на сою как альтернативу дорогим удобрениям

Бельгия предпринимает стратегические шаги по укреплению своей продовольственной безопасности, запуская масштабный проект по освоению выращивания соевых бобов. Как сообщают местные СМИ, инициатива реализуется в регионе Восточная Фландрия и направлена на сокращение зависимости от импортной продукции, прежде всего из Соединенных Штатов и стран Латинской Америки.

Читать полностью » Пастор Трампа направляется в Киев: Марк Бернс анонсировал визит на Украину вчера в 12:07

Дипломатия веры: духовный советник президента США совершит поездку на Украину

Личный духовный наставник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, объявил о своем намерении совершить визит на Украину. Соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице в социальной сети. Как следует из публикации, Бернс направляется в Украину сразу после завершения своего визита в Южную Корею.

Читать полностью » Российские туристы сутки ждут въезда в РФ через Верхний Ларс в Грузии вчера в 11:34

Пограничный кризис: 20-часовая очередь на границе с Грузией парализовала движение

На автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией сложилась критическая ситуация с многокилометровыми заторами. По последним данным, длина очереди из автомобилей, ожидающих въезда на территорию Российской Федерации, достигла пяти километров. Со слов очевидцев, находящихся в пробке, основная причина коллапса — крайне низкая пропускная способность.

Читать полностью » вчера в 10:55

Сутки без российского газа: почему грузинский участок трубопровода прервал поставки в Армению

Поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Армения были полностью возобновлены в утренние часы 23 августа. Как сообщили в пресс-службе компании "Газпром Армения", временное прекращение подачи, имевшее место накануне, было связано с плановыми аварийно-восстановительными работами на территории соседнего государства.

Читать полностью » Польша подготовила около 30 тысяч украинских военнослужащих 22.08.2025 в 15:52

Масштабная программа обучения: раскрыты детали подготовки бойцов ВСУ на территории ЕС

Польша внесла значительный вклад в программу обучения личного состава Вооруженных сил Украины, подготовив на своей территории около 30 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил глава оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш в ходе брифинга для представителей средств массовой информации.

Читать полностью » Лукашенко: Путин отказался ударить 22.08.2025 в 14:56

Ни в коем случае: почему было остановлено применение ракеты Орешник по Банковой в столице Украины

Александр Лукашенко в ходе своего интервью сообщил, что российская сторона рассматривала возможность нанесения удара по центральному административному району Киева с использованием ракетного комплекса "Орешник". Однако, по словам белорусского лидера, президент России Владимир Путин категорически отклонил данный план.

Читать полностью » Трамп выразил возмущение атаками ВСУ на нефтепровод 22.08.2025 в 14:30

Я крайне зол: стала известна реакция Трампа на украинские удары по энергетической артерии Европы

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выразил крайнюю степень возмущения в связи с повторными атаками Вооруженных сил Украины на магистральный нефтепровод "Дружба". По данным зарубежных СМИ, американский политик охарактеризовал свои эмоции как сильный гнев.

Читать полностью » Лукашенко рассказал о неких врагах, которые вклинились во время разговора с Трампом 22.08.2025 в 14:22

Враги вмешались в разговор: президент Белоруссии раскрыл детали звонка главе Белого дома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления поделился ранее неизвестными деталями своего телефонного разговора с  президентом США Дональдом Трампом. По его словам, вскоре после начала беседы связь неожиданно прервалась. Как сообщает информационное агентство БелТА, американский политик сам перезвонил, чтобы продолжить диалог.

Читать полностью »

Новости
Дом

Избыток жидкого порошка в стиральной машине приводит к поломке
Наука и технологии

Укус тираннозавра был сильнее укусов гиганотозавра и спинозавра
Красота и здоровье

Врач Сухарева назвала опасности тартара из сырого мяса и рыбы
Наука и технологии

Учёные воссоздали первую молекулу Вселенной в лабораторных условиях
ЮФО

Туристический поток в Севастополе вырос на 52% в 2025 году
УрФО

В Екатеринбурге завершились пятые международные соревнования спецназа "Вызов"
СЗФО

РЖД удвоили число мест в "Сапсанах" по маршруту Санкт-Петербург — Москва
Дом

Быстрый способ очистки аэрогриля — таблетка для посудомоечной машины и вода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru