Ветераны Петербурга просят СК РФ взять на контроль мобилизацию городских чиновников

По информации СМИ, на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина поступило несколько обращений от ветеранов Петербурга с просьбой проверить работу военкоматов на предмет призыва чиновников администрации губернатора Александра Беглова и депутатов ЗакСа в ходе частичной мобилизации.

По мнению Нины Балагуровой, чиновники Смольного, а также их родственники могли бы принести большую пользу в зоне СВО. С ней согласна Галина Усачева, 1941 года рождения, которая считает, что государственные служащие должны показать пример гражданам и быть призванными в приоритетном порядке.

"Только увидев, что наши власти отправляют защищать освобожденные территории собственных детей, люди поверят, что их родная кровь не будет пролита впустую из-за халатности, недосмотра и глупости", — пишет Галина Усачева в своем обращении к главе СК РФ.

Раиса Полякова, также направившая обращение в Следком РФ, считает, что частичная мобилизация в Петербурге проходит со значительными нарушениями при полном попустительстве губернатора Беглова. Ветеран отметила, что среди добровольцев, пришедших в первые дни мобилизации в военкоматы Северной столицы, не оказалось ни одного чиновника, хотя в других регионах страны таких случаев предостаточно.

"Известны и случаи, когда дети первых лиц регионов, а также политики федерального уровня отправлялись на фронт. Вместе с тем, ни губернатор А. Д. Беглов, ни кто-либо из аппарата Смольного не заявлял о мобилизации кого-то из своих родственников. И складывается стойкое ощущение, что чиновники решили попросту избавить себя и своих близких от мобилизационных мероприятий, хотя нет сомнения в том, что среди них найдутся те, кто служил и имеют военный опыт, который так сейчас нужен нашим войскам на передовой", — пишет Раиса Полякова.

Все обращения ветеранов в Следственный комитет РФ объединяет просьба о проверке призыва петербургских чиновников и их родственников в рамках частичной мобилизации.