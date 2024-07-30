Согласно сведениям, полученным от источников газеты New York Times, предпринятые украинскими властями в последнее время шаги по мобилизации пока не оказали значительного влияния на усиление позиций Вооруженных сил Украины в боевых действиях.

Издание отмечает, что большинство призванных в ряды ВСУ еще не прибыли на передовую, а проходят необходимую подготовку. При этом некоторые из тех, кто уже оказался на фронте, не соответствуют требованиям физической готовности к участию в сражениях.

Ожидается, что в ближайшие недели новобранцы пополнят ряды подразделений, находящихся на передовой. Сергей Скибчик, представляющий 65-ю бригаду ВСУ, сообщил о некотором улучшении ситуации с численностью военнослужащих по сравнению с концом прошлого года, однако подчеркнул, что потребности его подразделения по-прежнему превышают количество прибывающих новобранцев.

18 мая вступил в силу закон, направленный на активизацию мобилизационных процессов на Украине. Согласно документу, все граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны в течение 60 дней с момента вступления закона в силу актуализировать свои данные в военкомате либо посредством личного визита, либо путем регистрации в специальном электронном сервисе.

Повестка будет считаться врученной даже в случае, если призывник не ознакомился с ней лично — датой вручения будет признаваться дата проставления штампа о невозможности личного вручения. Законопроект также предусматривает обязанность военнообязанных постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.

Лица, уклоняющиеся от призыва, могут быть лишены права управления транспортными средствами. При этом сроки демобилизации в документе не указаны, что вызвало негативную реакцию у некоторых депутатов.﻿

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