Принятый в мае 2024 года закон, ужесточающий правила проведения мобилизации, позволяет забирать в украинскую армию в 2,5 раза больше человек, чем было в первом квартале текущего года. Об этом сообщает издание "Телеграф", ссылаясь на ответ Минобороны страны на запрос о темпах проведения мобилизации.
"Вступление в силу закона позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу в период мобилизации в 2,5 раза", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Стоит отметить, что украинское военное командование сталкивается с огромной критикой из-за неудач и отступления ВСУ на Донбассе, а также по причине того, что военные соединения недостаточно укомплектованы и не могут быть отправлены в отпуск. На недостаточное количество личного состава в рядах украинских войск указывали также и западные СМИ. Однако из-за мобилизации на предприятиях становится не хватать мужчин.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
Министр обороны Израиля предупредил властей о риске войны на несколько фронтов
Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил властей о риске войны на несколько фронтов. Чиновник призывает министров подписать соглашение о прекращении огня в обмен на заложников.
Шольц, у которого низкий рейтинг, вновь заявил о намерении выдвинуться на пост премьера
Политический деятель Олаф Шольц, который на данный момент является федеральным канцлером Германии, вновь сообщил о том, что планирует избираться на свой нынешний пост. Об этом он сообщил информационно-политическому изданию Spiegel.
Уроженцев Санкт-Петербурга задержали в Калининграде с партией метадона
В Калининградской области были задержаны четверо жителей Санкт-Петербурга, которых обвиняют в распространении синтетических наркотиков через интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Telegram отчитался о выручке в $342 млн за 2023 год на фоне юридических проблем
Financial Times сообщила о финансовых результатах Telegram за 2023 год, согласно которым выручка компании составила $342 миллиона, а убытки - $173 миллиона.