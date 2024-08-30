На Украине сообщают, что начали забирать в ВСУ в 2,5 раза больше человек

Принятый в мае 2024 года закон, ужесточающий правила проведения мобилизации, позволяет забирать в украинскую армию в 2,5 раза больше человек, чем было в первом квартале текущего года. Об этом сообщает издание "Телеграф", ссылаясь на ответ Минобороны страны на запрос о темпах проведения мобилизации.

"Вступление в силу закона позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу в период мобилизации в 2,5 раза", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Стоит отметить, что украинское военное командование сталкивается с огромной критикой из-за неудач и отступления ВСУ на Донбассе, а также по причине того, что военные соединения недостаточно укомплектованы и не могут быть отправлены в отпуск. На недостаточное количество личного состава в рядах украинских войск указывали также и западные СМИ. Однако из-за мобилизации на предприятиях становится не хватать мужчин.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine