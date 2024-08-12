В Госдуме оценили потребность в мобилизации из-за обострения в Курской области

Никакой необходимости в проведении мобилизации в России из-за обострения в Курской области нет, заверил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Бойцов на фронте хватает, заявил он телеграм-каналу SHOT в понедельник.
Схожее мнение высказывали ранее его коллеги по комитету Виктор Заварзин и Виктор Соболев. "У нас контрактников под 700 тысяч", — объяснил Заварзин.
ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа, попытки прорыва продолжаются и там, и на других участках границы РФ с Украиной.
Фото: Госдума РФ
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