Киевские власти проводят тотальную мобилизация на подконтрольной части Херсонской области. Об этом заявил глава российской Снигиревской администрации Юрий Барбашов.

По его словам, в той части Херсонской области, которая находится по контролем ВСУ проходят настоящие зачистки местного населения. Мобилизация приобрела истеричный характер. Украинские военные хватают людей на улице. Многие боятся выйти из дома. Их сразу отправляют в самые горячие точки фронта, откуда они вряд ли вернутся вообще.