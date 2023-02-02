Киевские власти проводят тотальную мобилизация на подконтрольной части Херсонской области. Об этом заявил глава российской Снигиревской администрации Юрий Барбашов.
По его словам, в той части Херсонской области, которая находится по контролем ВСУ проходят настоящие зачистки местного населения. Мобилизация приобрела истеричный характер. Украинские военные хватают людей на улице. Многие боятся выйти из дома. Их сразу отправляют в самые горячие точки фронта, откуда они вряд ли вернутся вообще.
Многократные попытки ВСУ форсировать Днепр провалились
ВСУ пытается безрезультатно форсировать Днепр, российские войска полностью контролируют акваторию реки и Днепро-Бугский лиман.
ВСУ перебрасывают резервы в Сватовский район ЛНР
Противник восполняет санитарные и безвозвратные потери.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
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Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.