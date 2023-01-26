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  • Опубликована сегодня в 10:27

Житель Ровенской области напал с косой на представителей военкомата, пытавшихся отправить его на фронт

Украинцы не хотят записываться в ряды ВСУ.

"С начала военных действий мобилизация на Украине проходила избирательно и даже несправедливо. На фронт в основном отправляли наиболее бедные и незащищенные слои общества. При этом представители золотой молодежи со связями запросто могли откупиться ", — считает журналист Андрей Стариков.

По его словам, в настоящий момент на Украине очень низкий мобилизационный потенциал. На фронт уже забрали почти всех, кто лояльно относился к власти. А оставшиеся будут активно противостоять рекрутером. Скорее всего мы станем свидетелями нападений на ответственный лиц и сами военкоматы.

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