Украинцы не хотят записываться в ряды ВСУ.
"С начала военных действий мобилизация на Украине проходила избирательно и даже несправедливо. На фронт в основном отправляли наиболее бедные и незащищенные слои общества. При этом представители золотой молодежи со связями запросто могли откупиться ", — считает журналист Андрей Стариков.
По его словам, в настоящий момент на Украине очень низкий мобилизационный потенциал. На фронт уже забрали почти всех, кто лояльно относился к власти. А оставшиеся будут активно противостоять рекрутером. Скорее всего мы станем свидетелями нападений на ответственный лиц и сами военкоматы.
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