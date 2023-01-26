Украинцы не хотят записываться в ряды ВСУ.

"С начала военных действий мобилизация на Украине проходила избирательно и даже несправедливо. На фронт в основном отправляли наиболее бедные и незащищенные слои общества. При этом представители золотой молодежи со связями запросто могли откупиться ", — считает журналист Андрей Стариков.

По его словам, в настоящий момент на Украине очень низкий мобилизационный потенциал. На фронт уже забрали почти всех, кто лояльно относился к власти. А оставшиеся будут активно противостоять рекрутером. Скорее всего мы станем свидетелями нападений на ответственный лиц и сами военкоматы.