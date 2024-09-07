Сбежать не получится: На Украине пограничники поймали четырех мужчин, пытавшихся уйти в Румынию

Украинские пограничники задержали четырёх мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошёл в субботу утром. В 40 метрах от государственной границы патруль отдела "Большой Бычков" Мукачевского отряда под руководством курсанта четвёртого курса национальной академии Госпогранслужбы заметил четырёх человек. Они пытались переплыть реку Тису, чтобы попасть в Румынию.

Задержанные оказались жителями Киева, Харькова, Черкасс и Кировограда. Они рассказали, что пять дней провели в горах, заблудились и были задержаны. В отношении них составлены протоколы о нарушении административного законодательства.

В декабре прошлого года Государственная пограничная служба Украины сообщила, что ежедневно задерживается от 20 до 25 мужчин, пытающихся покинуть страну нелегально. Некоторые из них погибают при попытке бегства. С февраля 2022 года в реке Тисе, разделяющей Украину и Румынию, утонули 35 человек.

С 24 февраля 2022 года на Украине введено военное положение. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Фото: Wikimedia Commons/ Igor Zarembo / Игорь Зарембо (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 )