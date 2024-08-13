В Раде признались в мобилизации наркоманов и больных людей

В погоне за выполнением плана по мобилизации на Украине сотрудники ТЦК часто забирают в войска наркоманов и людей с различными заболеваниями. Случается такое, что потом их отказываются брать в подразделения из-за непригодности к службе. Об этом рассказал секретарь комитета Верховной рады Украины во вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Часто у нас такое бывает, что ТЦКловят и отправляют в учебные центры и наркоманов, и больных", — заявил парламентарий в интервью изданию "Украинская правда".

Он отметил, что мобилизованным из данной категории приходится просто сидеть в учебных центрах — они получают зарплату, а уволить их уже нельзя. В связи с этим Костенко считает, что создается впечатление, что численность армии увеличивается, но качество личного состава нет.

Кроме того, народный депутат не исключил, что в случае продолжения конфликта власти могут снизить призывной возраст.

Фото: armyinform.com.ua/АрміяInform, 406th General Oleksa Almaziv Artillery Brigade