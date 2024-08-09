В Госдуме заговорили о целесообразности объявления мобилизации

У России есть достаточное количество сил для того, чтобы достичь всех поставленных целей. Об этом сообщил член комитета Государственной думы России по обороне Виктор Заварзин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

У него спросили о том, стоит ли сейчас в правительстве вопрос о возможном объявлении мобилизации.

"Нет, такой вопрос не стоит. У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится", — заявил парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.

Стоит отметить, что недавно из-за обострения обстановки в Курской области МЧС придало чрезвычайной ситуации в регионе федеральный характер.

Фото: commons.wikimedia.org/Юрий Д.К.