В Госдуме заговорили о целесообразности объявления мобилизации

У России есть достаточное количество сил для того, чтобы достичь всех поставленных целей. Об этом сообщил член комитета Государственной думы России по обороне Виктор Заварзин в интервью радиостанции "Говорит Москва".
У него спросили о том, стоит ли сейчас в правительстве вопрос о возможном объявлении мобилизации.
"Нет, такой вопрос не стоит. У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится", — заявил парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.
Стоит отметить, что недавно из-за обострения обстановки в Курской области МЧС придало чрезвычайной ситуации в регионе федеральный характер.
Фото: commons.wikimedia.org/Юрий Д.К.
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