Йога летом
Йога летом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:13

Двигайтесь, как в молодости, даже в зрелом возрасте: что поможет сохранить подвижность

Фитнес-тренер Соломон рассказал, как в 40 лет поддерживать гибкость и мобильность

Возраст не должен быть преградой для активного образа жизни. Фитнес-тренер Филлип Соломон рассказал, как в 40 лет двигаться как в 30, не чувствуя скованности и боли в теле.

Почему это важно?

С возрастом, особенно при сидячем образе жизни, становится сложнее выполнять даже повседневные действия, такие как наклоны или поднятие рук. Зажатость в теле и потеря подвижности могут повлиять на качество жизни. Однако, по словам Соломона, есть простые упражнения, которые помогут поддерживать функциональность суставов и мышц.

10–15 минут для гибкости

Тренер рекомендует ежедневно выделять всего 10–15 минут на упражнения на мобильность. Это не требует много времени и можно легко включить такие тренировки в повседневную рутину — например, во время просмотра любимых сериалов.

Упражнения для гибкости

  • «Зубная нить для плеч» — растягивает плечи.
  • «Корова и кошка» — глубокие приседания, восстанавливающие подвижность голеностопа и поясницы.
  • «Камни на лодыжках» — для повышения мобильности голеностопа.
  • Скольжение лопаток по стене — улучшает подвижность и стабильность плечевого пояса.
  • «Вдевание нитки в иголку» — растяжка шеи, спины и плеч.

