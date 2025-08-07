Двигайтесь, как в молодости, даже в зрелом возрасте: что поможет сохранить подвижность

Возраст не должен быть преградой для активного образа жизни. Фитнес-тренер Филлип Соломон рассказал, как в 40 лет двигаться как в 30, не чувствуя скованности и боли в теле.

Почему это важно?

С возрастом, особенно при сидячем образе жизни, становится сложнее выполнять даже повседневные действия, такие как наклоны или поднятие рук. Зажатость в теле и потеря подвижности могут повлиять на качество жизни. Однако, по словам Соломона, есть простые упражнения, которые помогут поддерживать функциональность суставов и мышц.

10–15 минут для гибкости

Тренер рекомендует ежедневно выделять всего 10–15 минут на упражнения на мобильность. Это не требует много времени и можно легко включить такие тренировки в повседневную рутину — например, во время просмотра любимых сериалов.

Упражнения для гибкости