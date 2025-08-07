Двигайтесь, как в молодости, даже в зрелом возрасте: что поможет сохранить подвижность
Возраст не должен быть преградой для активного образа жизни. Фитнес-тренер Филлип Соломон рассказал, как в 40 лет двигаться как в 30, не чувствуя скованности и боли в теле.
Почему это важно?
С возрастом, особенно при сидячем образе жизни, становится сложнее выполнять даже повседневные действия, такие как наклоны или поднятие рук. Зажатость в теле и потеря подвижности могут повлиять на качество жизни. Однако, по словам Соломона, есть простые упражнения, которые помогут поддерживать функциональность суставов и мышц.
10–15 минут для гибкости
Тренер рекомендует ежедневно выделять всего 10–15 минут на упражнения на мобильность. Это не требует много времени и можно легко включить такие тренировки в повседневную рутину — например, во время просмотра любимых сериалов.
Упражнения для гибкости
- «Зубная нить для плеч» — растягивает плечи.
- «Корова и кошка» — глубокие приседания, восстанавливающие подвижность голеностопа и поясницы.
- «Камни на лодыжках» — для повышения мобильности голеностопа.
- Скольжение лопаток по стене — улучшает подвижность и стабильность плечевого пояса.
- «Вдевание нитки в иголку» — растяжка шеи, спины и плеч.
