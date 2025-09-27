Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортивное тело весной
Спортивное тело весной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Упражнения без спортзала, но с эффектом как после йоги — секрет в четырёх связках

Физиотерапевты: короткие комплексы по 5–7 минут повышают подвижность и улучшают кровообращение

Этот небольшой комплекс упражнений подойдёт тем, кто хочет взбодриться после долгого сидения, мягко разогреть мышцы и увеличить подвижность суставов. Его можно включать в ежедневную разминку перед тренировкой или использовать в течение дня, когда фитнес-браслет напоминает о необходимости подвигаться.

Почему стоит попробовать комплекс

Четыре связки упражнений помогают снять скованность, восстановить подвижность позвоночника и тазобедренных суставов, улучшить кровообращение и вернуть телу ощущение лёгкости. При этом выполнять их можно без спортивного инвентаря и подготовки — достаточно немного места и желание размяться.

Советы шаг за шагом

  1. Выход из "медвежьей" планки. Встаньте в упор лёжа, согните ноги и руки под углом 90°. Разверните корпус, вытяните руку и ногу в сторону, почувствуйте напряжение ягодиц. Потянитесь рукой назад, задержитесь и вернитесь в исходное положение.

  2. Растяжка ягодичных мышц. Сядьте, согнув правую ногу под прямым углом перед собой, левую оставьте сзади. Лягте животом на бедро, затем выпрямитесь, выведите левую ногу вперёд и сделайте выпад. Таз подайте вперёд — растягиваются мышцы бедра у паха.

  3. Смена позы собаки лицом вниз и вверх. Поднимите таз в перевёрнутую V, расправьте спину от копчика до шеи. Затем плавно опуститесь вниз, вытяните ноги, поднимите грудь и плечи, потянитесь подбородком вверх. Повторите несколько раз.

  4. Растяжка бёдер. Сделайте выпад, опустите колено на пол, поднимите голень и ухватитесь рукой за стопу. Почувствуйте растяжение в передней части бедра. Вернитесь и наклонитесь вперёд к прямой ноге, чтобы проработать заднюю поверхность.

Все движения выполняйте медленно, без рывков и задержки дыхания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять связки резко, пытаясь "выжать максимум".

  • Последствие: риск перенапряжения или микротравм.

  • Альтернатива: двигаться в своём диапазоне, постепенно углубляя амплитуду.

  • Ошибка: держать дыхание во время растяжки.

  • Последствие: повышается давление и мышцы напрягаются ещё сильнее.

  • Альтернатива: дышать спокойно и глубоко, синхронизируя вдохи с движениями.

  • Ошибка: делать упражнения на скользком полу.

  • Последствие: потеря равновесия и риск упасть.

  • Альтернатива: использовать коврик для йоги или нескользкую поверхность.

А что если…

Вы устали, но чувствуете, что нужно пошевелиться? Можно сократить количество повторений — даже один цикл даст пользу. А если наоборот есть время и силы, попробуйте сделать несколько кругов подряд, превратив разминку в мини-тренировку.

FAQ

Как выбрать время для выполнения комплекса?
Лучше всего — утром для пробуждения или вечером после работы. Но выполнять упражнения можно в любое время, когда тело ощущает зажатость.

Сколько стоит оборудование?
Ничего не нужно — достаточно коврика или любой мягкой поверхности. Комплекс полностью безинвентарный.

Что лучше: разминка или полноценная тренировка?
Это разные задачи. Разминка разгоняет кровь и снимает скованность, а тренировка укрепляет мышцы и развивает выносливость. Их можно и нужно сочетать.

Мифы и правда

  • Миф: разминка — пустая трата времени.

  • Правда: даже 5-10 минут снижают риск травм и повышают эффективность основной тренировки.

  • Миф: растяжка всегда болезненна.

  • Правда: правильно выполненные упражнения дают приятное ощущение вытяжения без боли.

  • Миф: подобные комплексы подходят только спортсменам.

  • Правда: связки рассчитаны на людей любого уровня подготовки.

Сон и психология

Лёгкая разминка вечером помогает снизить уровень стресса и быстрее заснуть. Наклонные и вытягивающие позы снимают напряжение в пояснице и шее, что особенно полезно после работы за компьютером.

Интересные факты

  1. Короткие динамические комплексы по 5-7 минут считаются эффективными для поддержания уровня энергии в течение дня.

  2. Перевёрнутые позы вроде "собаки мордой вниз" улучшают мозговое кровообращение.

  3. Даже одна серия упражнений способна снизить скованность суставов на несколько часов.

Исторический контекст

Элементы комплекса происходят из йоги и гимнастики. Поза "собаки мордой вниз" (адхо мукха шванасана) упоминается в текстах йогической традиции ещё в средневековой Индии. Выпады и растяжки ягодичных мышц вошли в европейскую гимнастику XIX века как способ подготовки тела к силовой нагрузке. Сегодня эти движения адаптированы под современный фитнес и широко используются в программах для офисных работников и людей с малоподвижным образом жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поза ребёнка снимает напряжение с поясницы и шеи — йогатерапевт Ксения Шатская сегодня в 2:10

Простая поза из йоги работает мощнее, чем снотворное: сон приходит быстрее и глубже

Простая, но глубокая асана помогает расслабить тело, снять стресс и улучшить подвижность суставов. Узнайте, как адаптировать её под себя.

Читать полностью » Тренер по фитнесу заявил, что скручивания нельзя делать ежедневно сегодня в 1:22

Кубики так и не появляются? Возможно, вы делаете скручивания впустую

Скручивания на пресс кажутся простыми, но скрывают массу нюансов. Разбираем ошибки, плюсы и минусы, чтобы сделать их максимально эффективными.

Читать полностью » Гуд морнинг со штангой: техника выполнения и основные ошибки сегодня в 1:10

Любимое движение пауэрлифтеров оказалось неожиданно полезным для всех

Гуд морнинг укрепляет спину и бёдра, развивает гибкость и снижает риск травм. Узнайте, как правильно выполнять упражнение и чего стоит избегать.

Читать полностью » Русские махи гирей выполняются толчком бёдрами при прямой спине сегодня в 0:10

Всего квадратный метр и одна гиря — и ваше тело думает, что прошло военную службу

Десятиминутный комплекс с гирей способен заменить полноценную тренировку в зале. Разбираем технику, ошибки и мифы о популярном снаряде.

Читать полностью » Рекламные стереотипы создают барьеры для новичков в беге — исследователи вчера в 23:48

Бегун — это не медали и рекорды: правда, которую скрывают соцсети

Момент, когда человек впервые называет себя бегуном, у каждого свой. Узнайте, как разные истории помогают сломать стереотипы и расширяют понятие "бегун".

Читать полностью » Тренер Жаклин Элбаз: иногда полезнее отменить пробежку ради восстановления вчера в 22:42

Повышенный пульс, бессонница и усталость — знаки, что бег убивает прогресс

Иногда лучший бег — это отсутствие пробежки. Узнайте 6 признаков, когда день отдыха принесёт больше пользы, чем тренировка.

Читать полностью » Тренер Ранди Орм: растяжка и ролик после бега улучшают подвижность суставов вчера в 21:31

Ролик против зажимов: 20 минут, что экономят месяцы реабилитации

После бега мышцы нуждаются в заботе. Простая программа растяжки и упражнений с роликом поможет снять зажатость и вернуть лёгкость.

Читать полностью » Более половины бегунов определяют свой тип с помощью тестов на скорость и выносливость вчера в 21:27

Кажется, что бежите правильно? Эти тесты покажут правду о вашем теле

Три простых теста помогут понять, что у вас лучше: скорость, выносливость или баланс. Узнайте, как адаптировать тренировки под себя.

Читать полностью »

Новости
Наука

В пещере Оби-Рахмат обнаружены микронаконечники как древнейшее свидетельство стрел — международная команда археологов
Еда

Утиное конфи по французскому рецепту сохраняет сочность мяса при длительном приготовлении
Садоводство

Садоводы отмечают: замиокулькас устойчив к засухе и способен жить десятилетиями
Авто и мото

Продажи Lada Vesta за 10 лет достигли 900 тысяч машин — данные Автостата
ДФО

СахГУ станет важным вузом для подготовки специалистов в энергетике и шельфовых технологиях
Садоводство

Специалисты отмечают: наклон комнатных растений чаще всего связан с фототропизмом
Дом

Эксперты объяснили, почему оконные откосы становятся главным мостиком холода
Технологии

Energizer представила ноутбуки с рекордной автономностью до 28 часов — The Verge
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet