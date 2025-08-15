Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
упражнение воин в фитнес-зале
упражнение воин в фитнес-зале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Офисная привычка, которая убивает гибкость — и как её обмануть

Лор МакСпадден-Уокер представила упражнения для подвижности ног и спины

Если вы когда-нибудь застревали за рабочим столом на долгие часы, вы знаете, как неприятно затекает тело. Но есть простое решение: несколько движений, которые вернут суставам свободу и улучшат самочувствие. Основательница Positive Force Movement и ведущая программы "4-недельный челлендж по мобильности" Лор МакСпадден-Уокер, предлагает серию упражнений, которые можно делать прямо на рабочем месте.

Эти стоячие позы в первую очередь прорабатывают суставы нижней части тела — тазобедренные, коленные и голеностопные. Если вы занимались йогой, некоторые движения покажутся знакомыми. Если нет — не беда: техника проста и доступна. Главное — относиться к комплексу как к мягкому, плавному "танцу", переходя из одной позы в другую без резких движений и дискомфорта.

1. "Х"-маршировка

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите левое колено, чтобы бедро оказалось параллельно полу, и одновременно коснитесь его правой рукой. Верните ногу и руку в исходное положение и повторите на другую сторону. Для усложнения двигайтесь максимально медленно. Можно выполнять и сидя — просто тянитесь рукой к противоположному колену, сидя на краю стула, сохраняя спину прямой.

2-4. Связка "Воин I — Боковой угол — Треугольник"

  • Из положения стоя сделайте широкий шаг назад левой ногой, носок разверните под углом 45-90°, бедра разверните вперед. Согните правое колено, руки поднимите вверх — это поза "Воина I".
  • Далее опустите руки на уровень плеч, разверните корпус влево и наклонитесь, опустив правую ладонь на пол, блок или бедро, а левую руку вытяните над головой — это "Боковой угол".
  • Затем выпрямите правое колено, потянитесь рукой вверх или смотрите в сторону — это "Треугольник". Переходите между позами в любом порядке, ориентируясь на ощущения.

5. Наклон с широко расставленными ногами

Поставьте ноги шире бёдер, наклонитесь вперёд от таза, позволяя рукам опуститься вниз. Можно упереться ладонями или предплечьями в пол либо оставить руки свободно свисающими. Для разнообразия изменяйте положение рук — вперед, как в "Собаке мордой вниз", или ближе к стопам.

Как работать с дыханием и временем

Начинайте с 2-3 дыхательных циклов (вдох + выдох), а затем решайте, продолжать ли. На каждое движение можно потратить до 2 минут и сделать до 3 подходов. Если какое-то упражнение даётся тяжело — замедлитесь и уменьшите амплитуду, а если приносит удовольствие — задержитесь дольше.

Факт: регулярная мягкая мобилизация суставов снижает риск хронических болей и помогает поддерживать осанку, даже если вы проводите большую часть дня за компьютером.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александр Карпов: тренировка ног повышает силу и ускоряет обмен веществ сегодня в 14:09

90 минут в зале — и обмен веществ работает на тебя ещё часами

Тренер Александр Карпов рассказал, почему тренировка ног важна для силы всего тела, и представил комплекс упражнений для максимального результата.

Читать полностью » Тренер Степан назвал эффективные упражнения с собственным весом для домашних тренировок сегодня в 13:05

Как держать тело в тонусе, не выходя из квартиры: план от тренера

Тренер Степан рассказал, как поддерживать форму дома с помощью упражнений с собственным весом, и привёл комплекс для полноценной тренировки.

Читать полностью » Тренер Литовченко рассказал, как похудеть летом с помощью естественной активности сегодня в 12:01

Хочешь похудеть летом без спортзала? Вот секрет от фитнес-тренера

Тренер Сергей Литовченко рассказал, как похудеть летом без тренировок, добавив в жизнь простую активность — от ходьбы до игр с друзьями.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ротач назвала ролик для пресса эффективным инструментом для тренировки кора сегодня в 11:18

Хочешь кубики на животе? Этот ролик сделает их быстрее, чем ты думаешь

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала ролик для пресса лучшим тренажёром для рельефного живота и объяснила, как правильно выполнять упражнение.

Читать полностью » Тренер порекомендовала белки, углеводы и жиры для рациона после физической нагрузки сегодня в 10:14

Ешь это сразу после тренировки — и мышцы скажут тебе спасибо

Тренер Акулина Бахтурина рассказала, что есть и пить после тренировки, чтобы быстрее восстановить мышцы и восполнить энергию без вреда для организма.

Читать полностью » Тренировки с весом тела рекомендовали в CDC как доступную альтернативу залу сегодня в 9:50

Простое движение, которое запускает мышцы и сердце как часовой механизм

Как превратить своё тело в лучший тренажёр: 20-минутная программа для силы, гибкости и выносливости без спортзала и дорогого оборудования.

Читать полностью » Harvard Health: восстанавливающая йога помогает при болях во время менструации сегодня в 9:10

Эта практика способна превратить критические дни в время отдыха

Мягкие йога-асаны могут снять спазмы и улучшить настроение во время менструации. Узнайте 5 простых поз, которые легко выполнять дома или даже в постели.

Читать полностью » Эксперты назвали безопасные упражнения для пациентов с диабетом 2 типа сегодня в 8:50

Как простая прогулка по 15 минут может изменить жизнь с диабетом

Диабет 2 типа не приговор: как короткие прогулки и простые привычки помогли вернуть контроль над здоровьем и сахаром в крови.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Альтернативы подтягиваниям для укрепления верхней части тела по данным фитнес-инструкторов
Наука и технологии

Научное открытие: рак существовал у людей 1700 лет назад, подтверждено анализом костей
Садоводство

Садоводы поделились оптимальными сроками посадки капусты и правилами осеннего ухода
Авто и мото

Daily Mail: Volkswagen ввёл платную подписку на полную мощность ID.3
Дом

Какие средства для стирки безопасны при кожных заболеваниях — мнение гигиениста
Авто и мото

В Россию привезли первые электрокроссоверы Xiaomi YU7 Max 2025 из Китая
Садоводство

Садовники назвали правила ухода за жимолостью в саду
Культура и шоу-бизнес

В Китае актриса дорам Чжао Лусы обвинила агентство в попытке лечить депрессию обрядом экзорцизма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru