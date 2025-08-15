Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина делает растяжку мышц бедра
Мужчина делает растяжку мышц бедра
© flickr.com by Nicholas A. Tonelli is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Как всего за месяц избавиться от утренней скованности в теле

Лор МакСпадден-Уокер представила комплекс упражнений для суставов

Иногда трёх минут разминки перед тренировкой недостаточно. Гораздо важнее — развивать подвижность суставов, а не только растягивать мышцы. Если растяжка улучшает гибкость, то мобильность помогает суставам двигаться в полном диапазоне, облегчая выполнение повседневных дел и снижая риск боли, особенно с возрастом.

Может, вы уже знакомы с этим чувством — лёгкая тянущая боль в пояснице, неприятное ощущение в шее или тугоподвижные колени. Регулярная работа над мобильностью помогает избавиться от таких проблем, снимая зажимы и напряжение.

4-недельный вызов подвижности с сертифицированным тренером и основателем Positive Force Movement Лор МакСпадден-Уокер, создан для того, чтобы помочь вам почувствовать себя лучше, используя только своё тело и, при желании, коврик для йоги.

Как устроен челлендж

Старт официально был дан 1 марта 2023 года, но вы можете начать в любой день. Тренировки можно выполнять отдельно или в дополнение к основной программе. Каждую неделю повторяются три вида занятий:

  • Пол на полу — упражнения лёжа
  • Колени и сидя — движения из положения на коленях или сидя
  • Стоя — комплексы для вертикального положения

Пример расписания:

  • Ср — упражнения лёжа
  • Чт — на коленях и сидя
  • Пт — стоя
  • Сб — отдых
  • Вс — лёжа
  • Пн — на коленях и сидя
  • Вт — стоя

    Советы от тренера

"Я не назначаю конкретное время для каждого упражнения, — говорит МакСпадден-Уокер. — Главное, прислушивайтесь к телу, оставайтесь внимательными и меняйте движение, когда почувствуете необходимость".

Такой подход помогает учитывать индивидуальные особенности и уровень подготовки, а не подгонять всех под единый шаблон.

Как присоединиться

  • Скачайте календарь — распечатайте или сохраните на телефон, чтобы отмечать прогресс.
  • Вступите в сообщество в соцсети — более 57 000 участников делятся опытом, фото, видео и поддерживают друг друга.
  • Следуйте плану — начинайте с упражнений лёжа и переходите к следующим комплексам.
  • Не забывайте про отдых — в субботу можно полностью пропустить тренировку или заняться лёгкой активностью: йогой, плаванием, тай-чи или прогулкой.

    Интересный факт: по данным исследований, регулярная практика мобильности может сократить риск травм суставов на 25-30% и повысить качество жизни, особенно у людей старше 40 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер порекомендовала белки, углеводы и жиры для рациона после физической нагрузки сегодня в 10:14

Ешь это сразу после тренировки — и мышцы скажут тебе спасибо

Тренер Акулина Бахтурина рассказала, что есть и пить после тренировки, чтобы быстрее восстановить мышцы и восполнить энергию без вреда для организма.

Читать полностью » Тренировки с весом тела рекомендовали в CDC как доступную альтернативу залу сегодня в 9:50

Простое движение, которое запускает мышцы и сердце как часовой механизм

Как превратить своё тело в лучший тренажёр: 20-минутная программа для силы, гибкости и выносливости без спортзала и дорогого оборудования.

Читать полностью » Harvard Health: восстанавливающая йога помогает при болях во время менструации сегодня в 9:10

Эта практика способна превратить критические дни в время отдыха

Мягкие йога-асаны могут снять спазмы и улучшить настроение во время менструации. Узнайте 5 простых поз, которые легко выполнять дома или даже в постели.

Читать полностью » Эксперты назвали безопасные упражнения для пациентов с диабетом 2 типа сегодня в 8:50

Как простая прогулка по 15 минут может изменить жизнь с диабетом

Диабет 2 типа не приговор: как короткие прогулки и простые привычки помогли вернуть контроль над здоровьем и сахаром в крови.

Читать полностью » Среднее время марафона составило 4 часа 32 минуты по данным IAAF сегодня в 8:10

Марафоны без лимитов: забеги, где время больше не имеет значения

Марафон с длинным лимитом — шанс финишировать без спешки. Рассказываем о забегах, где скорость не главное, а эмоции — в приоритете.

Читать полностью » Исследование Johns Hopkins: поза дерева помогает стабилизировать суставы и снизить риск падений сегодня в 7:50

Баланс на одной ноге — скрытый тест на здоровье, который пройдут не все

Поза дерева — простое йога-упражнение, которое укрепляет тело, развивает баланс и помогает сохранить здоровье в зрелом возрасте. Узнайте, как её освоить.

Читать полностью » Тренеры рассказали, как тренажёр степпер укрепляет ноги, спину и пресс сегодня в 7:10

Лестница в спортзале, которая заменит полдня тренировок

20 минут на степпере могут заменить полноценную тренировку. Как правильно выполнять упражнения, чтобы нагрузить всё тело и сжечь максимум калорий?

Читать полностью » Врачи Mayo Clinic перечислили упражнения йоги, которых следует избегать беременным сегодня в 6:50

Йога, которая может навредить: позы, о которых будущие мамы не догадываются

Йога при беременности может быть полезной, но не все асаны безопасны. Узнайте, какие позы стоит избегать и чем их заменить для здоровья мамы и малыша.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Падение курса юаня на 20% сократило разрыв в цене между китайскими и европейскими авто
Садоводство

Садоводы назвали причины вытягивания базилика и способы вернуть ему пышность
Спорт и фитнес

Тренер Элисон Фриман объяснила, как формировать дыхание и технику плавания
Красота и здоровье

Стилист Токсеитова назвала бохо-юбки и макси-платья главным трендом осени 2025
Культура и шоу-бизнес

Режиссёр Крис Коламбус исключил возможность ремейка фильма "Один дома"
Питомцы

Йоркширский терьер Смоки стала первой в мире официальной собакой-терапевтом
Культура и шоу-бизнес

Павел Воля зарегистрировал своё имя как товарный знак до 2035 года
Авто и мото

"Авито Авто": Краснодарский край лидирует по покупке подержанных машин из Москвы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru