Как всего за месяц избавиться от утренней скованности в теле
Иногда трёх минут разминки перед тренировкой недостаточно. Гораздо важнее — развивать подвижность суставов, а не только растягивать мышцы. Если растяжка улучшает гибкость, то мобильность помогает суставам двигаться в полном диапазоне, облегчая выполнение повседневных дел и снижая риск боли, особенно с возрастом.
Может, вы уже знакомы с этим чувством — лёгкая тянущая боль в пояснице, неприятное ощущение в шее или тугоподвижные колени. Регулярная работа над мобильностью помогает избавиться от таких проблем, снимая зажимы и напряжение.
4-недельный вызов подвижности с сертифицированным тренером и основателем Positive Force Movement Лор МакСпадден-Уокер, создан для того, чтобы помочь вам почувствовать себя лучше, используя только своё тело и, при желании, коврик для йоги.
Как устроен челлендж
Старт официально был дан 1 марта 2023 года, но вы можете начать в любой день. Тренировки можно выполнять отдельно или в дополнение к основной программе. Каждую неделю повторяются три вида занятий:
- Пол на полу — упражнения лёжа
- Колени и сидя — движения из положения на коленях или сидя
- Стоя — комплексы для вертикального положения
Пример расписания:
- Ср — упражнения лёжа
- Чт — на коленях и сидя
- Пт — стоя
- Сб — отдых
- Вс — лёжа
- Пн — на коленях и сидя
- Вт — стоя
Советы от тренера
"Я не назначаю конкретное время для каждого упражнения, — говорит МакСпадден-Уокер. — Главное, прислушивайтесь к телу, оставайтесь внимательными и меняйте движение, когда почувствуете необходимость".
Такой подход помогает учитывать индивидуальные особенности и уровень подготовки, а не подгонять всех под единый шаблон.
Как присоединиться
- Скачайте календарь — распечатайте или сохраните на телефон, чтобы отмечать прогресс.
- Вступите в сообщество в соцсети — более 57 000 участников делятся опытом, фото, видео и поддерживают друг друга.
- Следуйте плану — начинайте с упражнений лёжа и переходите к следующим комплексам.
- Не забывайте про отдых — в субботу можно полностью пропустить тренировку или заняться лёгкой активностью: йогой, плаванием, тай-чи или прогулкой.
Интересный факт: по данным исследований, регулярная практика мобильности может сократить риск травм суставов на 25-30% и повысить качество жизни, особенно у людей старше 40 лет.
