Как всего за месяц избавиться от утренней скованности в теле

Иногда трёх минут разминки перед тренировкой недостаточно. Гораздо важнее — развивать подвижность суставов, а не только растягивать мышцы. Если растяжка улучшает гибкость, то мобильность помогает суставам двигаться в полном диапазоне, облегчая выполнение повседневных дел и снижая риск боли, особенно с возрастом.

Может, вы уже знакомы с этим чувством — лёгкая тянущая боль в пояснице, неприятное ощущение в шее или тугоподвижные колени. Регулярная работа над мобильностью помогает избавиться от таких проблем, снимая зажимы и напряжение.

4-недельный вызов подвижности с сертифицированным тренером и основателем Positive Force Movement Лор МакСпадден-Уокер, создан для того, чтобы помочь вам почувствовать себя лучше, используя только своё тело и, при желании, коврик для йоги.

Как устроен челлендж

Старт официально был дан 1 марта 2023 года, но вы можете начать в любой день. Тренировки можно выполнять отдельно или в дополнение к основной программе. Каждую неделю повторяются три вида занятий:

Пол на полу — упражнения лёжа

Колени и сидя — движения из положения на коленях или сидя

Стоя — комплексы для вертикального положения

Пример расписания:

Ср — упражнения лёжа

Чт — на коленях и сидя

Пт — стоя

Сб — отдых

Вс — лёжа

Пн — на коленях и сидя

Вт — стоя

Советы от тренера

"Я не назначаю конкретное время для каждого упражнения, — говорит МакСпадден-Уокер. — Главное, прислушивайтесь к телу, оставайтесь внимательными и меняйте движение, когда почувствуете необходимость".

Такой подход помогает учитывать индивидуальные особенности и уровень подготовки, а не подгонять всех под единый шаблон.

Как присоединиться