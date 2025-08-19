Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка по ИИ-программе на смартфоне
Тренировка по ИИ-программе на смартфоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Эта ошибка в тренировках разрушает суставы — и большинство даже не догадывается

Грейсон Уикхэм назвал упражнения из Movement Vault для снижения боли и повышения мобильности

Травмы могут заставить даже самого заядлого бегуна пересмотреть свой подход к тренировкам. Именно так произошло со мной: в июне я столкнулся с сильной болью в пояснице и зажатостью в бедрах. Месяцы физиотерапии вернули меня в строй, но и открыли глаза на то, насколько важно правильно готовить тело к нагрузкам. Обычный список упражнений на бумаге быстро наскучил, а мотивация таяла с каждым днем.

Новый взгляд на мобильность

Выходом стала платформа Movement Vault — программа и приложение, которые помогают улучшить подвижность суставов и гибкость тела. Начать предлагают с 14-движений теста мобильности: вы получаете общий и детализированный балл по каждой ключевой зоне тела. Это позволяет понять, где есть ограничения и на чем нужно сосредоточиться.

Приложение ежедневно выкладывает новые занятия: от полноценных тренировок до программ восстановления. Есть бесплатная версия и премиум-подписка (с расширенным контентом и возможностью скачивания офлайн). Понравившиеся уроки можно сохранять в избранное, а с помощью конструктора — создавать свои комплексы под конкретное время, зону тела и оборудование.

Не только для спортсменов

Основатель, физиотерапевт Грейсон Уикхэм, объясняет:

"Я хочу изменить то, как люди относятся к здоровью суставов, и показать, что профилактика важнее лечения".

Программа подойдет не только бегунам и атлетам. Длительное сидение за компьютером, по словам Уикхэма, формирует зажимы и ухудшает подвижность суставов. В Movement Vault есть короткие комплексы, которые можно выполнять прямо на рабочем месте для снятия напряжения и улучшения осанки.

Что внутри занятий

Каждый урок сопровождается подробным описанием: какие мышцы задействованы, какая сложность, какое оборудование нужно. Инструктор демонстрирует правильную технику и предлагает упрощенные или усложненные варианты. Моя неделя, например, включала полные флоу-сессии, комплексы для спины, бедер и кора, а также короткий 10-минутный разогрев перед пробежкой.

В профиле фиксируются статистика, время занятий, средняя продолжительность и самые длинные серии тренировок. Повторное тестирование мобильности помогает увидеть прогресс.

Плюсы и минусы

Сильные стороны:

  • понятная система фильтров для быстрого поиска занятий;
  • сохранение избранных уроков;
  • разнообразие форматов — от динамической разминки до статической растяжки.

Минусы:

  • пока нет Android-приложения (только iOS и веб-версия);
  • премиум стоит $14,99 в месяц;
  • без личного контроля есть риск выполнять упражнения с ошибками.

Почему это работает

В отличие от случайных видео на YouTube, комплексы Movement Vault разработаны на основе исследований и многолетнего опыта физиотерапии. Это структурированный подход, который помогает избежать травм и улучшить качество движения, даже если ваша цель — просто меньше уставать и легче вставать со стула.

