Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания с разворотом
Приседания с разворотом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Секрет утренней разминки, о котором забывают в спортзале

Тренер рассказала о растяжке для разминки суставов и мышц

Эта разминка помогает не только включить мышцы в работу, но и делает суставы подвижнее. Даже если движения пока даются с трудом, постепенно улучшать гибкость и диапазон амплитуды полезно каждому. Главное — не торопиться и выполнять упражнения мягко, без резких рывков.

Такой комплекс можно включить в утреннюю зарядку или делать в любое время дня, когда нужно немного встряхнуться и вернуть телу энергию. Он занимает всего несколько минут, но заметно улучшает самочувствие.

Советы шаг за шагом

  1. Выход из "уголка" в позу стола
    Сядьте на коврик, вытяните ноги вместе, ладони поставьте за спиной пальцами вперёд. Поднимите таз, опираясь на руки и пятки. Теперь одна нога тянется вперёд, другая сгибается в колене, корпус держите параллельно полу и напрягайте ягодицы. Вернитесь в исходное положение и поменяйте ноги.

  2. Растяжка плеч на четвереньках
    Встаньте на четвереньки. Одну руку согните и поставьте предплечьем на пол. Прокрутите её внутрь, коснитесь коврика плечом и головой. Задержитесь на пару секунд и вернитесь в исходное положение. Сделайте то же самое с другой рукой.

  3. Растяжка ног и разворот спины
    Встаньте на колени, сделайте широкий шаг правой ногой вперёд и уйдите в глубокий выпад. Поставьте ладони на пол. Опустите правый локоть к пятке, затем выпрямитесь и левую руку заведите вверх, разворачивая корпус. После этого отведите таз назад, выпрямите правую ногу и потянитесь к ней корпусом. Повторите всё на другую сторону.

  4. Разминка бёдер в ягодичном мостике
    Лягте на спину, согните ноги, стопы поставьте ближе к ягодицам. Поднимите таз, напрягите ягодицы. Теперь выпрямите одну ногу и делайте круги в воздухе, сначала в одну сторону, потом в другую, удерживая таз на весу. Затем смените ногу.

  5. Переходы из приседа
    Сядьте в глубокий присед. Из этого положения поочерёдно опускайте колени на пол — сначала одно, потом другое, таз мягко коснётся коврика. Перевернитесь на другую сторону и снова выйдите в присед. Каждая такая связка — одно повторение.

Мифы и правда

  • Миф: разминка нужна только спортсменам.
  • Правда: лёгкая активность перед работой или в течение дня полезна всем, включая тех, кто много сидит за компьютером.
  • Миф: растяжка может заменить полноценную тренировку.
  • Правда: она лишь подготавливает мышцы и связки, улучшает подвижность и снижает риск травм, но не заменяет силовую нагрузку.
  • Миф: если суставы плохо двигаются, лучше отказаться от упражнений.
  • Правда: наоборот, регулярные лёгкие движения помогают восстановить амплитуду и снять скованность.

FAQ

Как часто делать разминку?
Ежедневно по 10-15 минут — этого достаточно, чтобы поддерживать тело в тонусе.

Нужен ли инвентарь?
Нет, хватит коврика или просто свободного места. Для удобства можно использовать фитнес-резинку или мяч, но это не обязательно.

Что лучше: утренний комплекс или дневная пауза?
И то, и другое полезно. Утром упражнения бодрят, днём помогают снять усталость и напряжение.

Исторический контекст

Идея разминки уходит корнями ещё в античность: в Древней Греции атлеты начинали тренировки с простых движений для разогрева мышц. В XIX веке в школах Европы появлялись комплексы гимнастики, похожие на современную зарядку. Сегодня спортивная медицина подтверждает эффективность таких упражнений для здоровья суставов и мышц.

А что если…

Вы работаете в офисе и почти не двигаетесь? Тогда такой короткий комплекс станет спасением. Он снимает зажатость в плечах, уменьшает нагрузку на поясницу и помогает избежать типичных проблем сидячего образа жизни.

А если вы занимаетесь спортом, разминка защитит от растяжений и ускорит восстановление после нагрузок.

Заканчивая комплекс, не забывайте: плавность и контроль движений важнее скорости.

Интересные факты

  1. В йоге аналогичные элементы называют динамическими асанами, они тоже направлены на раскрытие суставов.

  2. Даже пять минут разминки могут снизить уровень стресса благодаря активации дыхания и кровообращения.

  3. Люди, регулярно делающие утреннюю гимнастику, реже жалуются на бессонницу и усталость днём.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дарья Князева из #sekta представила тренировку для ягодиц, пресса и спины вчера в 19:10

Восемь движений, которые меняют тело быстрее любой диеты

Короткая программа упражнений без оборудования поможет укрепить тело, улучшить подвижность суставов и развить равновесие прямо у себя дома.

Читать полностью » ВИИТ снижают абдоминальный жир на 44% у пожилых мужчин с диабетом 2 типа, показал эксперимент врачей вчера в 18:50

Кардио против интервалов: неожиданный победитель в борьбе с жиром

Почему одни худеют быстрее на спокойных пробежках, а другие на интервальных тренировках? Учёные дают неожиданные объяснения.

Читать полностью » Георгий Темичев объяснил, какие кардиотренировки безопасны при ишиасе и болях в пояснице вчера в 18:10

Защемление седалищного нерва: чем оно опаснее привычной грыжи

Ишиас может надолго выбить из колеи. Рассказываем, какие упражнения помогут восстановиться, чего стоит избегать и почему отдых не всегда полезен.

Читать полностью » Исследования показали, как тип обуви влияет на приседания со штангой вчера в 17:50

Плоские штангетки возвращают баланс в приседе: практический тест

Эксперимент с разной обувью для приседа показал неожиданные нюансы. Как выбрать кроссовки или штангетки для силовых и не ошибиться?

Читать полностью » Передняя зубчатая мышца помогает восстановить подвижность плеча после травм — врачи вчера в 17:10

Невидимая мышца, от которой зависит сила удара и здоровье суставов

Эта маленькая, но важная мышца способна изменить не только рельеф торса, но и здоровье плечевых суставов. Узнайте, как её правильно тренировать.

Читать полностью » Упражнения на турниках и брусьях: базовая и продвинутая программа тренировок вчера в 16:50

Турник и лавка вместо фитнес-карты за 50 тысяч

Уличные турники могут заменить спортзал, если правильно выстроить программу. Разбираем упражнения для новичков и продвинутых.

Читать полностью » Егор Янсон рассказал, какую шапочку и очки выбрать для плавания в бассейне вчера в 16:10

Спасение от хлора и грибка: вещи, без которых нельзя выходить на бортик

Подготовка к походу в бассейн требует больше, чем просто справки. Разбираем, какая экипировка нужна и как выбрать правильные аксессуары.

Читать полностью » Физиологи объяснили, как правильно выполнять бёрпи для снижения риска травм вчера в 15:50

Самое простое упражнение дома оказалось мощнее беговой дорожки и штанги

Бёрпи считают самым эффективным упражнением без инвентаря. Разбираем лучшие вариации, мифы и факты, а также секреты правильной техники.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

ФИПС: Mercedes-Benz зарегистрирует бренд на русском и английском языках в России
Питомцы

Признаки беременности у собак и отличие от ложной: рекомендации ветеринаров
Дом

Овощи зимой на балконе: садовод Светлана Самойлова назвала условия выращивания
Садоводство

Как песок может трансформировать ваш урожай моркови: шаги к успеху
Наука

В Испании нашли зуб неандертальца с кариесом возрастом 49 тысяч лет — American Journal of Biological Anthropology
Красота и здоровье

Врач Горячев предупредил о рисках неправильного использования кондиционеров
Авто и мото

Автомобилистам объяснили, как функция "ECT PWR" влияет на износ автомобиля
Еда

Бабушкин рецепт дрожжевого рулета с изюмом обеспечивает золотистую корочку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet