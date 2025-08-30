Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировки в возрасте
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:41

Секрет гибкости после 40 лет спрятан в упражнениях, которые делаются у стены

Фитнес-тренер назвал упражнения для сохранения подвижности после 40 лет

Можно ли и в 40 лет двигаться так же свободно, как в 30? Фитнес-тренер Филлип Соломон уверен, что да — и делится простыми приёмами, которые помогают поддерживать подвижность тела. Его советы приводит Men Today.

Почему движения становятся скованными

С возрастом многие замечают: обычные наклоны или поднятие рук даются сложнее. Причина — зажатость мышц и суставов, особенно если большую часть дня человек проводит сидя.

Соломон объясняет: достаточно всего 10-15 минут в день, чтобы вернуть телу свободу. И для этого не нужны спортзал или специальные условия — упражнения легко выполнять даже дома, например, параллельно с просмотром сериала.

Мини-комплекс для подвижности

Тренер рекомендует пять упражнений, которые работают сразу на разные зоны:

  • "Зубная нить для плеч" — мягко растягивает плечевой сустав.
  • "Корова и кошка" — глубокие приседания, улучшающие подвижность голеностопа и поясницы.
  • "Камни на лодыжках" — развивают гибкость голеностопа.
  • Скольжение лопаток по стене — укрепляет и стабилизирует плечевой пояс.
  • "Вдевание нитки в иголку" — помогает снять зажимы в шее, спине и плечах.

Итог

Регулярная практика этих упражнений делает тело более гибким и позволяет двигаться без скованности, независимо от возраста. Главное — превратить их в привычку.

