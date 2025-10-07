Вредная растяжка: как неправильные упражнения могут привести к травмам

Данные упражнения были предложены персональным тренером и создательницей онлайн-ресурса о фитнесе Redefining Strength Кори Левкович (Cori Lefkowith). Для достижения максимального эффекта каждое упражнение следует выполнять по 30-45 секунд. Если речь идёт о работе на разные стороны, каждый момент следует выполнять по отдельности.

Советы шаг за шагом

Растяжка голеней и задней поверхности бедра

Это упражнение помогает справиться с проблемами подвижности голеностопного и тазобедренного суставов, что может помешать выполнению таких упражнений, как приседания и наклоны.

Сядьте на пятки, поставьте стопы на подушечки и аккуратно покачайтесь из стороны в сторону. Затем положите ладони на пол, поднимите таз и опустите пятки на пол. Задержитесь на несколько секунд в этой позе, растягивая заднюю поверхность бедра, а потом вернитесь в исходное положение. Растяжка на одном колене

Это движение помогает растянуть икроножные и приводящие мышцы, которые часто укорочены у людей, много сидящих.

Встаньте на левое колено, правое бедро разверните под углом 45° от тела. Напрягите ягодицы, подайте таз в сторону правой ноги и вынесите колено за носок. Для усиления растяжки поднимите опорное колено или наоборот, подведите его к стопе. Активация и растяжка ягодиц

Упражнение растягивает ягодичные мышцы с одной стороны и укрепляет с другой. Оно помогает улучшить мобильность бедра, что полезно для большинства спортивных активностей.

Сядьте на пол, согните оба колена под углом 90°. Наклоните корпус вперёд, к правой ноге, а левое бедро приподнимите от пола. Напрягите ягодицы, отводите бедро назад, затем верните его в исходное положение. Поворот спины с коленом на роллере

Это упражнение развивает мобильность грудного отдела позвоночника, что важно для любых движений с руками над головой. Это также помогает растянуть ягодицы.

Положите массажный роллер рядом с собой. Лягте на спину, согнув правую ногу в колене и положив её на роллер. Левой рукой удерживайте колено, правую руку уберите за голову. Выполните скрутку корпуса, коснитесь пола локтём, затем вернитесь в исходное положение. Снежный ангел

Это упражнение направлено на развитие мобильности плечевых суставов, улучшение работы в движениях с руками над головой.

Лягте на пол на живот. Сложите руки за спину ладонями кверху. Разогните локти и постепенно двигайте руки по сторонам, соединяя их за головой. Работайте плавно и осторожно, чтобы избежать травм. Разгибание запястий

Это упражнение помогает развить мобильность запястий, что важно при выполнении отжиманий или приседаний со штангой.

Сядьте на пятки, ладони поставьте на пол пальцами к себе. Подайте корпус вперёд, стремясь вывести плечи за линию запястий. Вернитесь в исходное положение и повторите. Тройная растяжка шеи

Если вы много сидите, шея может вытягиваться вперёд, что вызывает напряжение и боль. Эта растяжка помогает избавиться от этого.

Заведите правое предплечье за спину, обхватите правое запястье левой рукой. Наклоните голову влево, почувствуйте растяжение в правой части трапеции. Затем поднимите подбородок вверх и переводите взгляд в потолок. Повторите с другой стороны.

Мифы и правда

Миф: Растяжка — это только для гибкости.

Правда: Растяжка улучшает мобильность суставов, что важно для выполнения большинства спортивных упражнений и предотвращения травм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пропуск разминки перед растяжкой.

Последствие: Это может привести к растяжениям или травмам, так как мышцы не подготовлены к нагрузке.

Альтернатива: Перед растяжкой всегда выполняйте разминку, чтобы разогреть мышцы и подготовить их к более интенсивной нагрузке.

А что если…

Если вы чувствуете напряжение или боль в мышцах во время выполнения растяжки, это может быть сигналом о том, что вы превышаете свои возможности. В таком случае лучше уменьшить амплитуду движений и консультироваться с тренером.

FAQ

Как выбрать правильные упражнения для растяжки?

Выбор зависит от целей тренировки. Для улучшения гибкости и мобильности стоит использовать упражнения на растяжку и активацию основных групп мышц. Что лучше для суставов: растяжка или силовые тренировки?

Оба типа упражнений важны. Силовые тренировки развивают мышцы, а растяжка помогает сохранить мобильность суставов и снизить риск травм. Как часто нужно выполнять эти упражнения?

Для достижения результатов рекомендуется выполнять растяжку и активацию мышц 3-4 раза в неделю, комбинируя с силовыми тренировками.

Исторический контекст

Современные техники растяжки развивались в различных культурах и странах на протяжении веков, начиная с древнегреческих тренировок до японских практик йоги.