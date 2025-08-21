Бешенство под контролем: мобильные ветпункты в Подмосковье уже спасли тысячи животных

Зарегистрировать питомца, поставить прививку от бешенства и даже установить микрочип — всё это теперь можно сделать прямо во время прогулки в парке. С апреля в Подмосковье работают мобильные ветеринарные пункты, и их услугами уже воспользовались более 3,2 тысячи владельцев животных.

Что можно сделать в мобильном пункте

Бесплатно привить питомца от бешенства

С начала акции специалисты уже провели 1 200 прививок, используя российскую вакцину "Рабикан".

Поставить животное на учёт

В региональный реестр внесены почти 1 100 питомцев — в основном собак старше трёх месяцев (именно с этого возраста регистрация обязательна по закону).

Провести чипирование

Если у животного ещё нет микрочипа, его можно установить на месте. Микрочип оплачивается отдельно, а сама регистрация — бесплатная. С апреля процедуру прошли уже 895 питомцев.

Где работают мобильные ветпункты в августе

Акция продолжится до осени — в августе мобильные офисы появятся в 48 парках региона.

Ближайшие адреса:

20 августа — Глуховский парк (Ногинск)

22 августа — Истринский городской парк

(ранее на неделе — парк "Беличий" в Краснознаменске)

Полный график можно уточнить на сайте регионального Минсельхозпрода или в администрациях городов.

Совет: если вы давно планировали привить или зарегистрировать питомца, самое удобное время — сейчас. Всё можно сделать быстро, без записи и совершенно не отходя от прогулочного маршрута.