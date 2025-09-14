Тонкости использования мобильных телефонов за рулём: что важно помнить водителям

В российских правилах дорожного движения чётко прописано, что использование мобильных телефонов за рулём запрещено. Однако этот закон имеет определённые исключения, которые позволяют водителям пользоваться телефонами в некоторых ситуациях. Наиболее обсуждаемым стал случай, когда автомобиль стоит в пробке и не двигается.

Что говорит закон?

Если машина в пробке или стоит на светофоре, водителю разрешается использовать мобильное устройство, так как автомобиль не совершает движения. Этот момент разъяснила юрист Валентина Бачурина, сообщившая РИА Новости, что в этих случаях нарушения закона нет. Главное — чтобы водитель не отвлекался от процесса вождения, когда автомобиль вновь начинает двигаться. Как только пробка рассеялась или светофор изменил сигнал, телефон следует убрать, так как дальнейшее использование устройства за рулём всё-таки является нарушением.

"Использование телефона в пробке или на светофоре не является нарушением, так как автомобиль фактически не осуществляет движение", — пояснила юрист Валентина Бачурина.

Штраф за использование телефона во время движения

В случае если водитель продолжает пользоваться телефоном, когда его машина вновь начала движение, ему грозит штраф в размере 1500 рублей. Этот штраф является стандартным наказанием за отвлечение водителя на мобильный телефон, что может привести к нарушению дорожной безопасности.

Рекомендуется всегда помнить, что даже если автомобиль стоит, любая попытка использовать гаджет может привести к юридическим последствиям, если вдруг в момент начала движения водитель забудет убрать телефон и начнёт маневрировать или двигаться на зелёный сигнал светофора.

Проблемы с гаджетами за рулём

В то же время в обществе продолжаются обсуждения о запрете использования гаджетов во время вождения. Одним из инициаторов запрета на использование мобильных устройств за рулём является председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко. Он отметил, что использование гаджетов, особенно в долгих поездках, может стать причиной аварийных ситуаций, так как они отвлекают водителя.

"У нас краевые полосы рельефные, и при смещении на них автомобиля водитель ощущает вибрации, от которых пробуждается. Особенно они актуальны для грузовиков. В них водители иногда засыпают от монотонности или просто смотрят кино на гаджетах, сравнимых с телевизорами", — сообщил Вячеслав Петушенко.

Петушенко предложил законодательно ввести запрет на использование всех гаджетов в автомобилях. Он подчёркивает, что это необходимо для борьбы с гиперактивным использованием технологий за рулём, которое приводит к опасным последствиям.