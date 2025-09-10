Две системы стали похожи как близнецы — вот как быстро понять, что у вас в руках

Когда-то Android и iOS выглядели совершенно по-разному, но с каждым новым обновлением границы стираются. Конкуренты всё чаще копируют друг у друга функции и дизайн, и теперь даже опытным пользователям иногда приходится присматриваться, чтобы отличить одну систему от другой.

Тем не менее понять, какая ОС установлена на смартфоне, довольно просто, если знать несколько ключевых признаков.

Как определить систему по устройству

iPhone — это всегда iOS. Установить другую систему на смартфон Apple невозможно: мешают и закрытая архитектура, и аппаратные различия. Логотип надкусанного яблока на задней крышке — главный и безошибочный ориентир.

Все остальные бренды используют Android или его модификации. Исключение — Huawei. В Китае компания продаёт смартфоны с собственной системой HarmonyOS, но за пределами страны в её устройствах работает Android.

Оболочки Android: что скрывается за разными названиями

Многие производители маскируют Android под собственные оболочки. Это не новые операционные системы, а лишь фирменные надстройки:

Xiaomi — HyperOS (ранее MIUI)

Samsung — One UI

Oppo — ColorOS

Realme — Realme UI

OnePlus — OxygenOS

Honor — MagicOS

Они меняют внешний вид интерфейса, добавляют уникальные функции вроде расширенных режимов камеры или энергосбережения, а также связывают смартфон с экосистемой бренда. Именно благодаря оболочкам работают сервисы вроде Samsung Pay, Xiaomi Cloud или Huawei Share.

Как узнать точную версию системы

На iPhone:

Зайдите в "Настройки". Выберите "Основные" → "Об этом устройстве". Во второй строке "Версия iOS" указана прошивка. Нажав на неё, можно посмотреть список нововведений.

На Android:

Откройте раздел "Об устройстве", "О телефоне" или "О системе". Версия Android и оболочка обычно указаны там. Если информация скрыта — проверьте "Обновление ПО".

Если данные всё же не отображаются, поможет приложение AIDA64, которое можно скачать в Google Play, AppGallery или RuStore. В разделе Android программа покажет подробности о прошивке и версии ОС.

Знание версии системы помогает не только в повседневном использовании, но и в вопросах безопасности: свежие обновления содержат исправления ошибок и уязвимостей. Кроме того, правильная идентификация ОС упрощает настройку гаджета и использование сервисов бренда.