Интернет вернулся — но не всем: что происходит с мобильной связью в Пензе
Утро среды, 17 сентября, стало неожиданным сюрпризом для пензенцев. В центре города снова заработал мобильный интернет, которого жители были лишены последние полтора месяца.
На улицах Московской, Кирова, Плеханова и Лермонтова можно было без ограничений заходить на сайты и пользоваться мессенджерами, которые ранее не входили в "белый список".
Временное восстановление или сигнал перемен?
Насколько надолго вернулась связь — пока никто не знает. Официальных заявлений по этому поводу не поступало. В соцсетях пензенцы делятся разными впечатлениями: у одних интернет появился, у абонентов других операторов — ничего не изменилось.
Что работает в условиях ограничений
Напомним, что даже при отключённом мобильном интернете доступен ограниченный набор ресурсов — так называемый "белый список". В него входят:
-
соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники";
-
мессенджер Max;
-
электронная почта Mail. ru;
-
портал госуслуг;
-
сервисы "Яндекса";
-
маркетплейсы Ozon и Wildberries;
-
Avito;
-
"Дзен";
-
Rutube;
-
сайт платёжной системы "Мир";
-
сайты Правительства РФ и Администрации Президента;
-
федеральная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
-
личные кабинеты мобильных операторов.
Планы на расширение списка
Как сообщалось ранее, перечень сервисов планируют дополнить. В него собираются включить сайты СМИ, банков и аптек, чтобы обеспечить доступ к наиболее востребованным интернет-ресурсам в России.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru