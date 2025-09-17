Интернет вернулся — но не всем: что происходит с мобильной связью в Пензе

Утро среды, 17 сентября, стало неожиданным сюрпризом для пензенцев. В центре города снова заработал мобильный интернет, которого жители были лишены последние полтора месяца.

На улицах Московской, Кирова, Плеханова и Лермонтова можно было без ограничений заходить на сайты и пользоваться мессенджерами, которые ранее не входили в "белый список".

Временное восстановление или сигнал перемен?

Насколько надолго вернулась связь — пока никто не знает. Официальных заявлений по этому поводу не поступало. В соцсетях пензенцы делятся разными впечатлениями: у одних интернет появился, у абонентов других операторов — ничего не изменилось.

Что работает в условиях ограничений

Напомним, что даже при отключённом мобильном интернете доступен ограниченный набор ресурсов — так называемый "белый список". В него входят:

соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники";

мессенджер Max;

электронная почта Mail. ru;

портал госуслуг;

сервисы "Яндекса";

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

"Дзен";

Rutube;

сайт платёжной системы "Мир";

сайты Правительства РФ и Администрации Президента;

федеральная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

личные кабинеты мобильных операторов.

Планы на расширение списка

Как сообщалось ранее, перечень сервисов планируют дополнить. В него собираются включить сайты СМИ, банков и аптек, чтобы обеспечить доступ к наиболее востребованным интернет-ресурсам в России.