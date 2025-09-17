Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:22

Интернет вернулся — но не всем: что происходит с мобильной связью в Пензе

В центре Пензы неожиданно появился мобильный интернет после полуторамесячного отключения

Утро среды, 17 сентября, стало неожиданным сюрпризом для пензенцев. В центре города снова заработал мобильный интернет, которого жители были лишены последние полтора месяца.

На улицах Московской, Кирова, Плеханова и Лермонтова можно было без ограничений заходить на сайты и пользоваться мессенджерами, которые ранее не входили в "белый список".

Временное восстановление или сигнал перемен?

Насколько надолго вернулась связь — пока никто не знает. Официальных заявлений по этому поводу не поступало. В соцсетях пензенцы делятся разными впечатлениями: у одних интернет появился, у абонентов других операторов — ничего не изменилось.

Что работает в условиях ограничений

Напомним, что даже при отключённом мобильном интернете доступен ограниченный набор ресурсов — так называемый "белый список". В него входят:

  • соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники";

  • мессенджер Max;

  • электронная почта Mail. ru;

  • портал госуслуг;

  • сервисы "Яндекса";

  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;

  • Avito;

  • "Дзен";

  • Rutube;

  • сайт платёжной системы "Мир";

  • сайты Правительства РФ и Администрации Президента;

  • федеральная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

  • личные кабинеты мобильных операторов.

Планы на расширение списка

Как сообщалось ранее, перечень сервисов планируют дополнить. В него собираются включить сайты СМИ, банков и аптек, чтобы обеспечить доступ к наиболее востребованным интернет-ресурсам в России.

