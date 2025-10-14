Без связи, без карт и без Pay: почему иностранцы теряются в России уже в аэропорту

Мобильный интернет для иностранцев в России становится настоящим испытанием. Несмотря на растущий интерес к стране, особенно к южным курортам, проблема связи и расчетов остаётся одной из самых болезненных для гостей. В ближайшие месяцы рассчитывать на быстрое решение не стоит: власти обещают "новые технологии", но конкретных механизмов пока нет.

Почему проблема не решается

На форуме AIRTRAVEL SOCHI в Красной Поляне заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов подтвердил: вопрос мобильной связи и платежей иностранцев в России "будет решаться с применением современных технологий". Под этим подразумевается разработка нового приложения, которое должно облегчить пребывание гостей.

"Сейчас я вам всех предложений рассказать не могу, но у меня есть информация, что работа ведется именно в контексте того, что это будут новые приложения, согласованные на всех уровнях. Они позволят решить вопрос с расчетами", — сказал депутат.

Однако сроки появления сервиса остаются туманными. Никаких оперативных решений, которые иностранцы могли бы использовать уже сейчас, не предлагается. По словам Кривоносова, даже с мобильной связью ситуация осложнена постоянными кибератаками и техническими ограничениями.

"По вопросам оплаты… это, конечно, будет постепенно решаться, я уверен. Что касается мобильной связи, мы все видим, какие вызовы сейчас", — добавил депутат.

Новое приложение и биометрия на границе

Одновременно в Госдуме обсуждается создание цифровой платформы, аналогичной RuID. С её помощью планируется не только облегчить расчёты, но и модернизировать визовый режим.

"Можно было в дальнейшем применять современные IT-технологии с биометрией для того, чтобы туристы, приезжая на границу, предварительно имели согласие на въезд в страну", — пояснил Сергей Кривоносов.

Такая система могла бы сократить очереди при прохождении границы и сделать въезд для иностранных граждан более предсказуемым. Однако до практической реализации этих идей ещё далеко.

Что говорят иностранные гости

На форуме прозвучали многочисленные жалобы от представителей стран Персидского залива и Ближнего Востока. Они уверены: без стабильной связи развивать деловой туризм невозможно.

"Я из Омана, мне уже не нужна виза в РФ. Но ситуация в России для нас тяжелая. Только-только установился более-менее стабильный поток туристов… но сейчас мы прилетаем, и нам по-прежнему сложно проходить границу, а после выясняем, что у нас не работает мобильная связь", — рассказал один из участников форума.

Другой представитель зарубежной авиакомпании отметил, что даже через сутки после приезда его SIM-карта так и не активировалась. Аналогичные проблемы испытывают владельцы казахстанских номеров: роуминг просто не доступен — телефон не видит ни одной сети.

Иногда связь всё же появляется, но с заметной задержкой. Один из гостей форума сообщил, что у него интернет заработал ровно через сутки после пересечения границы. Для обычного туриста это терпимо, но для делового путешественника — критично.

Последствия для делового туризма

Отсутствие мобильного интернета не просто неудобство. Для бизнесменов и организаторов мероприятий это означает потерю контакта с партнёрами, невозможность подтверждать встречи, работать с документами и быстро решать вопросы.

Иностранные эксперты предупреждают: если ситуация не изменится, Россия рискует потерять часть делового турпотока. Современные путешественники привыкли к онлайн-доступу везде — от аэропорта до конференц-зала.

Турпоток из стран Персидского залива растёт — несмотря на трудности

Интерес к России со стороны Ближнего Востока действительно растёт. По данным компании "Аэродинамика", управляющей аэропортами Сочи и Краснодара, пассажиропоток из ОАЭ, Бахрейна и Кувейта летом 2025 года увеличился на 150% по сравнению с прошлым годом.

"Мы считаем, что повысится качество предоставляемых услуг, потому что мы все заинтересованы, чтобы больше иностранных туристов приезжало в нашу страну", — подчеркнул Сергей Кривоносов.

Летом 2025 года в Сочи приехали 12 057 туристов из ОАЭ, 3 266 — из Саудовской Аравии, 2 020 — из Кувейта, 1 826 — из Бахрейна, 596 — из Омана. Появились и гости из Иордании, Ирана и Катара. Авиакомпания Jazeera Airways уже объявила о возобновлении полётов в Сочи с декабря и рассматривает возможность увеличить количество рейсов.

Сравнение: как Россия выглядит в глазах иностранцев

Показатель До 2024 года Лето 2025 года Доступ к мобильному интернету Стабильный, но дорогой роуминг Часто отсутствует или блокируется Процедура въезда Обычная виза Возможна биометрия и электронное согласие Платежи Частично работают иностранные карты Почти полностью заблокированы Обратная связь туристов В основном позитивная Всё чаще жалобы на связь и оплату

Как можно смягчить проблему: практические шаги

Подготовить цифровые SIM-карты (eSIM) - если у оператора есть возможность подключиться к российским сетям. Использовать Wi-Fi в отелях, кафе и аэропортах, предварительно установив VPN для безопасного доступа к привычным сервисам. Скачивать офлайн-карты и переводчики перед поездкой. Оформлять предоплату туров и услуг, чтобы не зависеть от платежных систем внутри страны. Проверять поддержку российских операторов заранее — у некоторых стран есть технические соглашения с МТС или "Билайном".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассчитывать на обычный роуминг.

Последствие: отсутствие связи, невозможность работать.

Альтернатива: установка российской SIM-карты через отель или туроператора.

Ошибка: оплата банковской картой при въезде.

Последствие: невозможность оплатить транспорт, экскурсии, питание.

Альтернатива: наличные в рублях или оплата через местные сервисы, согласованные с турфирмой.

Ошибка: отсутствие резервных каналов связи.

Последствие: потеря контакта с партнёрами и клиентами.

Альтернатива: установка мессенджеров с офлайн-режимом и VPN заранее.

Плюсы и минусы перспективного приложения

Плюсы Минусы Возможность объединить связь и оплату в одной платформе Неизвестные сроки запуска Использование биометрии ускорит пересечение границы Риски утечки персональных данных Повышение удобства для туристов Зависимость от единственного сервиса

А что если приложение действительно заработает?

Если разработка завершится успешно, Россия сможет предложить иностранцам полноценную цифровую экосистему: мобильная связь, оплата услуг, упрощённое пересечение границы. Это приблизит её к стандартам стран Персидского залива, где туристические сервисы давно интегрированы в единые платформы.

Но пока это лишь проект на бумаге. Для туристов, планирующих поездку в ближайшие месяцы, ситуация остаётся прежней: без наличных и устойчивого Wi-Fi они рискуют остаться "в информационном вакууме".

Часто задаваемые вопросы

Как иностранцу подключить интернет в России?

Можно купить SIM-карту российских операторов (МТС, "Мегафон", Tele2) в аэропорту или у туроператора. Для покупки потребуется паспорт.

Можно ли использовать eSIM?

Да, но не все иностранные операторы поддерживают подключение к российским сетям. Лучше уточнить заранее.

Какие приложения работают без интернета?

Офлайн-карты (Maps.me, 2GIS), переводчики Google Translate, а также некоторые мессенджеры в офлайн-режиме.

Мифы и правда

Миф: Wi-Fi в отелях решает все проблемы.

Правда: связь ограничена зоной покрытия, на улице или в транспорте интернета нет.

Миф: роуминг восстанавливается автоматически через сутки.

Правда: у большинства иностранных операторов соединение остаётся недоступным.

Миф: мобильные ограничения касаются только туристов.

Правда: проблемы испытывают и деловые гости, особенно участники форумов и выставок.

Интересные факты

• Туристы из ОАЭ чаще других жалуются на отсутствие мобильного интернета.

• Средняя продолжительность визита иностранца в Сочи — 4,3 дня.

• В 2025 году количество прямых рейсов из Персидского залива выросло в четыре раза.

Исторический контекст

Ситуация с мобильной связью для иностранцев начала ухудшаться с 2022 года, когда многие международные операторы прекратили роуминговое сотрудничество с Россией. Первое массовое отключение было зафиксировано весной 2023 года, когда путешественники из Европы и Ближнего Востока перестали получать сигнал в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. К 2025 году проблема распространилась и на южные регионы.