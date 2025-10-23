Интернет есть, но не для всех: почему Пензу частично отключили от Сети

Жители Пензы всё чаще задаются вопросом, почему интернет недоступен круглые сутки, хотя в соседних регионах подобных проблем нет. Министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов в прямом эфире, организованном ЦУРом 23 октября, подробно ответил на этот самый популярный запрос.

"Действительно, в некоторых районах области и города Пензы после снятия режима "Беспилотная опасность” мобильный интернет не включается. Дело в том, что он был отключен ещё до введения режима. Это сделано в целях безопасности", — подчеркнул министр.

Где в Пензе нет интернета

По словам Изосимова, в городе существуют определённые локации, где интернет намеренно заблокирован. Наиболее заметно отсутствие связи ощущается в центре Пензы - на улицах Суворова, Бакунина, Московской, Кирова, Плеханова и Лермонтова, а также в отдельных микрорайонах.

Министр отметил, что ограничения носят точечный характер и связаны с требованиями безопасности, а не с техническими неисправностями или сбоями у операторов.

Что работает при отключённом интернете

Несмотря на ограничения, жители региона всё же могут пользоваться рядом разрешённых онлайн-сервисов. В так называемый "белый список" входят:

социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ;

медиаплатформы Max , Mail.ru , "Дзен" , Rutube ;

сервисы "Яндекса" , а также Ozon , Wildberries , Avito ;

портал госуслуг , сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ ;

официальный сайт платёжной системы "Мир" ;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования ;

личные кабинеты российских операторов связи.

Таким образом, доступ к основным сервисам, необходимым для коммуникации, покупок и госуслуг, остаётся открытым, даже если мобильный интернет частично недоступен.