Интернет есть, но не для всех: почему Пензу частично отключили от Сети
Жители Пензы всё чаще задаются вопросом, почему интернет недоступен круглые сутки, хотя в соседних регионах подобных проблем нет. Министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов в прямом эфире, организованном ЦУРом 23 октября, подробно ответил на этот самый популярный запрос.
"Действительно, в некоторых районах области и города Пензы после снятия режима "Беспилотная опасность” мобильный интернет не включается. Дело в том, что он был отключен ещё до введения режима. Это сделано в целях безопасности", — подчеркнул министр.
Где в Пензе нет интернета
По словам Изосимова, в городе существуют определённые локации, где интернет намеренно заблокирован. Наиболее заметно отсутствие связи ощущается в центре Пензы - на улицах Суворова, Бакунина, Московской, Кирова, Плеханова и Лермонтова, а также в отдельных микрорайонах.
Министр отметил, что ограничения носят точечный характер и связаны с требованиями безопасности, а не с техническими неисправностями или сбоями у операторов.
Что работает при отключённом интернете
Несмотря на ограничения, жители региона всё же могут пользоваться рядом разрешённых онлайн-сервисов. В так называемый "белый список" входят:
-
социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники";
-
медиаплатформы Max, Mail.ru, "Дзен", Rutube;
-
сервисы "Яндекса", а также Ozon, Wildberries, Avito;
-
портал госуслуг, сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ;
-
официальный сайт платёжной системы "Мир";
-
федеральная платформа дистанционного электронного голосования;
-
личные кабинеты российских операторов связи.
Таким образом, доступ к основным сервисам, необходимым для коммуникации, покупок и госуслуг, остаётся открытым, даже если мобильный интернет частично недоступен.
