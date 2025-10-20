Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интернет кабель
Интернет кабель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:46

Интернет отключили — гигабайты сгорели? Что скрывают операторы в ответ на жалобы

В Свердловской области временно ограничивали мобильный интернет — что ответили операторы

Можно ли требовать компенсацию за отключённый интернет, если доступ ограничен по распоряжению властей? Этот вопрос волнует многих жителей Свердловской области — особенно после недавних усиленных мер безопасности, когда мобильная сеть временно переставала работать.

"Это не наша вина": позиция операторов

Представители компании "Мотив" заявили, что решение о временном ограничении интернета принимается исключительно ради безопасности граждан и сохранности государственных объектов.

"Решение об ограничении мобильного интернета принимается с целью защиты жизни и здоровья граждан, сохранности частных и государственных объектов. Эти ограничения носят кратковременный характер. В это время абоненты не расходуют оплаченный интернет-трафик, который при своевременном списании абонентской платы переносится на следующий месяц. Клиенты не несут дополнительных расходов, поэтому мы не рассматриваем вопрос о компенсации", — пояснили в пресс-службе компании.

По их данным, 90% клиентов используют тариф "Свой тариф", который позволяет самостоятельно менять объём гигабайт, минут и SMS. Таким образом, пользователи сами регулируют расходы, а временные перебои не влияют на их баланс.

Индивидуальный подход, но без гарантий

В компании "Т2" (бренд Tele2) считают, что любые ограничения происходят по причинам, не зависящим от оператора. Поэтому универсальной схемы компенсаций не существует.

"Возможные временные ограничения в работе мобильного интернета происходят по независящим от нас обстоятельствам. Вопрос компенсаций рассматривается в индивидуальном порядке по обращению конкретного клиента", — сообщили в пресс-службе.

Клиентам также предложили рассмотреть обновлённый тариф "Хватит!", который включает безлимитный доступ ко всем услугам — решение, которое, по мнению компании, помогает минимизировать неудобства во время подобных ситуаций.

Интернет — нет, но связь есть

Операторы напомнили, что ограничения касаются только мобильного интернета. При этом звонки и SMS продолжают работать без перебоев, что позволяет пользователям оставаться на связи даже в условиях ограничений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Екатеринбурге почти 60% учреждений культуры признаны аварийными — данные депутата Крицкого 17.10.2025 в 4:46
Плесень на рояле, трещины на стенах: куда уходит культура Екатеринбурга

Почти 60% культурных учреждений Екатеринбурга нуждаются в ремонте. Депутаты и мэрия признали: средств на восстановление хватит лишь для нескольких объектов.

Читать полностью » Денис Паслер назначил стипендии по 18 тысяч рублей лучшим студентам техникумов региона 17.10.2025 в 3:36
Трактористы, кулинары и электромонтеры: кого на Урале теперь называют элитой

50 студентов техникумов и колледжей получат стипендию губернатора. Денис Паслер назвал поддержку образования залогом технологического будущего региона.

Читать полностью » В посёлке Сагра под Екатеринбургом на улицах появились десятки диких кабанов 17.10.2025 в 2:26
Когда кабаны пришли за яблоками: Сагра пережила дикий рейд

В поселке Сагра под Екатеринбургом дикие кабаны вышли к людям. Егерь Николай Ширыкалов считает, что животных могли согнать с мест обитания волки.

Читать полностью » В Ачитском районе Свердловской области ввели карантин из-за жуков-короедов 17.10.2025 в 1:17
Пока люди спят, деревья умирают: в Свердловской области объявлен карантин

В Ачитском районе объявили карантин: на складе нашли жуков-короедов, заражающих деревья. Под угрозой — более 2,5 тысяч гектаров леса.

Читать полностью » Депутат Игорь Володин предложил проводить в школах уроки с участием следователей и полицейских 17.10.2025 в 0:26
СИЗО отменяется, но шоу продолжается: как депутат хочет встряхнуть трудных уральских подростков

Игорь Володин предложил новый способ перевоспитания подростков: вместо экскурсий в СИЗО — уроки с полицейскими и занятия по финансовой грамотности.

Читать полностью » Уральцы едут в Монголию на фоне сообщений о вспышках холеры — эксперты советуют осторожность 16.10.2025 в 23:36
От Алтая до Улан-Батора: маршрут, который пугает эпидемиями, но манит как мечта

Несмотря на вспышки холеры и редкие рейсы, уральцы всё чаще выбирают Монголию для путешествий. Почему риск оправдан — рассказывает Диана из Екатеринбурга.

Читать полностью » Житель Югры получил срок за кражу данных на 16.10.2025 в 23:04
Объявление о работе — ловушка: как кибермошенник крал данные через Госуслуги

20-летний житель Нижневартовска получил почти четыре года колонии за кражу данных пользователей "Госуслуг" и оформление на них кредитов через интернет.

Читать полностью » Семья Денисовых из Свердловской области стала призёром конкурса 16.10.2025 в 22:34
Они не искали славы, а стали примером для всей России: чем живёт деревенская семья-герой

Иван и Виктория Денисовы из уральской деревни стали призёрами конкурса «Семья года». Их история — о верности, труде и настоящем семейном подвиге.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Сверхскоростной бег повышает скорость реакции и силу ног — подтверждают специалисты St. Vincent Sports Performance
Туризм
Наушин Фаришта: безопасность — главный приоритет для женщин, путешествующих в одиночку
Красота и здоровье
Учёные из Гарварда: подростки, ложащиеся до 23:00, вдвое реже страдают тревожностью
Технологии
Тестировщики отмечают низкую производительность обновлённой Siri в iOS 26.4
Красота и здоровье
Низкая влажность ниже 30% увеличивает риск простуд и аллергии — предупреждают медики
Туризм
В Японии насчитывается более 3000 онсэнов — горячих источников, где нагота считается частью традиции
Садоводство
Самосевные растения помогают создать естественный сад без ежегодного посева — Марина Литвинова
Спорт и фитнес
Приседания с гантелями укрепляют ягодицы и бедра — отметили фитнес-тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet