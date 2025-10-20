Интернет отключили — гигабайты сгорели? Что скрывают операторы в ответ на жалобы

Можно ли требовать компенсацию за отключённый интернет, если доступ ограничен по распоряжению властей? Этот вопрос волнует многих жителей Свердловской области — особенно после недавних усиленных мер безопасности, когда мобильная сеть временно переставала работать.

"Это не наша вина": позиция операторов

Представители компании "Мотив" заявили, что решение о временном ограничении интернета принимается исключительно ради безопасности граждан и сохранности государственных объектов.

"Решение об ограничении мобильного интернета принимается с целью защиты жизни и здоровья граждан, сохранности частных и государственных объектов. Эти ограничения носят кратковременный характер. В это время абоненты не расходуют оплаченный интернет-трафик, который при своевременном списании абонентской платы переносится на следующий месяц. Клиенты не несут дополнительных расходов, поэтому мы не рассматриваем вопрос о компенсации", — пояснили в пресс-службе компании.

По их данным, 90% клиентов используют тариф "Свой тариф", который позволяет самостоятельно менять объём гигабайт, минут и SMS. Таким образом, пользователи сами регулируют расходы, а временные перебои не влияют на их баланс.

Индивидуальный подход, но без гарантий

В компании "Т2" (бренд Tele2) считают, что любые ограничения происходят по причинам, не зависящим от оператора. Поэтому универсальной схемы компенсаций не существует.

"Возможные временные ограничения в работе мобильного интернета происходят по независящим от нас обстоятельствам. Вопрос компенсаций рассматривается в индивидуальном порядке по обращению конкретного клиента", — сообщили в пресс-службе.

Клиентам также предложили рассмотреть обновлённый тариф "Хватит!", который включает безлимитный доступ ко всем услугам — решение, которое, по мнению компании, помогает минимизировать неудобства во время подобных ситуаций.

Интернет — нет, но связь есть

Операторы напомнили, что ограничения касаются только мобильного интернета. При этом звонки и SMS продолжают работать без перебоев, что позволяет пользователям оставаться на связи даже в условиях ограничений.