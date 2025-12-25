Сеть под бой курантов: новогодний интернет в центре Петербурга готовят к ограничениям

В новогоднюю ночь жители и гости Петербурга могут столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета, прежде всего в центральных районах города. Речь идёт не о полном отключении связи, а о временных затруднениях, связанных с обеспечением безопасности и высокой нагрузкой на сети. Об этом сообщает издание ТАСС.

О возможных ограничениях 25 декабря на пресс-конференции в ТАСС рассказал начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин. Он отвечал на вопрос журналиста о причинах недавних сбоев мобильного интернета в городе и перспективах их повторения в праздничную ночь.

Что именно могут ограничить

По словам представителя Смольного, в местах массового скопления людей возможны сложности с доступом к интернету на мобильных устройствах. При этом голосовая связь, как подчеркнул чиновник, должна продолжить работу в штатном режиме. Основные ограничения затронут именно передачу данных.

"Да, возможны затруднения мобильной связи в местах массового пребывания людей. Мобильная сеть будет работать, а интернет, возможно, немножко замедлит свою работу. Это непосредственно в зоне проведения мероприятий. Это нужно понимать и принимать", — заявил Александр Равин.

Он уточнил, что речь идёт прежде всего о локациях, где в новогоднюю ночь ожидается большое количество людей. За пределами этих зон серьёзных проблем с доступом в сеть не прогнозируется.

Причины возможных перебоев

В Смольном связывают потенциальные ограничения не только с мерами безопасности, но и с техническими факторами. Александр Равин пояснил, что при резком росте числа пользователей в одном месте мобильные сети могут испытывать перегрузку, что автоматически приводит к снижению скорости передачи данных.

Чиновник подчеркнул, что подобные ситуации типичны для крупных массовых мероприятий и не являются чем-то экстраординарным. По его словам, это объективная реакция инфраструктуры на повышенную нагрузку, а не целенаправленное отключение интернета по всему городу.

Безопасность и предыдущий опыт

Отдельно представитель Смольного затронул вопрос беспилотников, который регулярно поднимается в контексте массовых мероприятий.

"При проведении массовых мероприятий всех беспокоит история с БПЛА. Город защищен в этом отношении надежно", — подчеркнул Александр Равин.

Ранее, 22 декабря, жители Петербурга уже сталкивались с массовыми сбоями мобильного интернета. Тогда власти объяснили происходящее визитом лидеров стран СНГ. Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее допускал возможность временных ограничений связи в период новогодних праздников, связывая их с рисками провокаций, атак БПЛА и кибервмешательства в работу инфраструктуры.