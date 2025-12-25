Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Санкт-Петербург, площадь Стругацких
Санкт-Петербург, площадь Стругацких
© commons.wikimedia.org by Красный is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:20

Сеть под бой курантов: новогодний интернет в центре Петербурга готовят к ограничениям

Интернет в центре Петербурга могут замедлить во время праздников — власти

В новогоднюю ночь жители и гости Петербурга могут столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета, прежде всего в центральных районах города. Речь идёт не о полном отключении связи, а о временных затруднениях, связанных с обеспечением безопасности и высокой нагрузкой на сети. Об этом сообщает издание ТАСС.

О возможных ограничениях 25 декабря на пресс-конференции в ТАСС рассказал начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин. Он отвечал на вопрос журналиста о причинах недавних сбоев мобильного интернета в городе и перспективах их повторения в праздничную ночь.

Что именно могут ограничить

По словам представителя Смольного, в местах массового скопления людей возможны сложности с доступом к интернету на мобильных устройствах. При этом голосовая связь, как подчеркнул чиновник, должна продолжить работу в штатном режиме. Основные ограничения затронут именно передачу данных.

"Да, возможны затруднения мобильной связи в местах массового пребывания людей. Мобильная сеть будет работать, а интернет, возможно, немножко замедлит свою работу. Это непосредственно в зоне проведения мероприятий. Это нужно понимать и принимать", — заявил Александр Равин.

Он уточнил, что речь идёт прежде всего о локациях, где в новогоднюю ночь ожидается большое количество людей. За пределами этих зон серьёзных проблем с доступом в сеть не прогнозируется.

Причины возможных перебоев

В Смольном связывают потенциальные ограничения не только с мерами безопасности, но и с техническими факторами. Александр Равин пояснил, что при резком росте числа пользователей в одном месте мобильные сети могут испытывать перегрузку, что автоматически приводит к снижению скорости передачи данных.

Чиновник подчеркнул, что подобные ситуации типичны для крупных массовых мероприятий и не являются чем-то экстраординарным. По его словам, это объективная реакция инфраструктуры на повышенную нагрузку, а не целенаправленное отключение интернета по всему городу.

Безопасность и предыдущий опыт

Отдельно представитель Смольного затронул вопрос беспилотников, который регулярно поднимается в контексте массовых мероприятий.

"При проведении массовых мероприятий всех беспокоит история с БПЛА. Город защищен в этом отношении надежно", — подчеркнул Александр Равин.

Ранее, 22 декабря, жители Петербурга уже сталкивались с массовыми сбоями мобильного интернета. Тогда власти объяснили происходящее визитом лидеров стран СНГ. Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее допускал возможность временных ограничений связи в период новогодних праздников, связывая их с рисками провокаций, атак БПЛА и кибервмешательства в работу инфраструктуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Петербург разработал программу развития зимнего туризма — Ваньчков 12.12.2025 в 9:31
Петербург ломает систему: как город белых ночей планирует стать столицей зимнего туризма

Петербург готовит программу зимнего туризма и рассчитывает на гостей из стран, где снег — редкость. Ключ к успеху видят в авиасообщении и транзите.

Читать полностью » В Ленобласти утвердили десять музеев для официальной регистрации брака в 2026 году 08.12.2025 в 19:19
История становится свидетелем: в 2026 году жениться можно будет в музеях

В Ленинградской области свадебные церемонии выходят за пределы ЗАГСов: к 2026 году официальную регистрацию брака можно будет провести уже в десяти музеях региона.

Читать полностью » В Череповце суд обязал хозяйку овчарки выплатить 30 тысяч пострадавшему от укуса 08.12.2025 в 19:13
Овчарка превратила подъезд в ловушку: суд заставил хозяйку заплатить за страх и нападение

Суд Череповца обязал хозяйку овчарки выплатить компенсацию подростку, которого собака укусила в подъезде, — разбирательство установило вину владелицы.

Читать полностью » В Петербурге заявили о вреде помёта птиц для памятников и готовят запрет на кормление 03.12.2025 в 23:54
Крошки на ладони — трещины на фасадах: Петербург готовится ограничить кормление птиц

Петербург обсуждает запрет на кормление птиц: специалисты предупреждают о разрушении памятников и росте рисков, связанных с увеличением городских популяций.

Читать полностью » Ленобласть открыла молодожёнам двери музеев для регистрации брака за 350 рублей 03.12.2025 в 23:41
Свадьба без ЗАГСа: молодожёны получают право расписаться там, где гулял Пушкин

В Ленинградской области расширяют проект официальных свадеб в музеях и усадьбах: пары всё чаще выбирают исторические интерьеры вместо классических залов ЗАГСа.

Читать полностью » В Карелии пенсионерка из Петрозаводска отправила мошеннику 250 тысяч с сайта знакомств 03.12.2025 в 14:36
Сайт знакомств привёл к долгу: 78-летняя женщина стала жертвой схемы с иностранным врачом

Пожилая жительница Петрозаводска стала жертвой виртуального «ортопеда», который месяцами выманивал у неё деньги, обещая скорую встречу.

Читать полностью » В Новгородской области тарифы ЖКХ с 1 января вырастут меньше среднероссийских 01.12.2025 в 20:38
Тарифы растут, но не как у соседей: в этом регионе обещают самые спокойные изменения в ЖКХ в 2026 году

Новгородская область объявила параметры роста тарифов ЖКХ на 2026 год: повышение пройдёт в два этапа и окажется ниже среднероссийских значений.

Читать полностью » В Мурманской области на трассе Кола опрокинулся бензовоз с разливом 25 тонн топлива 30.11.2025 в 21:21
Северная трасса задохнулась в бензине: 25 тонн горючего накрыли Колу

Переворот бензовоза на трассе «Кола» привёл к разливу топлива и закрытию дороги. Спасатели и прокуратура разбираются в угрозах и последствиях.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Воробьёв предложил ввести информатику в школах с начальных классов
Россия
Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен в I квартале 2026 — Григоренко
ЦФО
В Москве остановят движение от Новокосино до Новогиреево на 3 дня — Дептранс
Красота и здоровье
EFSA установило безопасный предел кофеина — 400 мг в день
Россия
Путин поручил обеспечить доступную переквалификацию работников из-за развития ИИ
Общество
Пенсионеры становятся участниками споров из-за продажи квартир — юристы
Россия
ИИ будет замещать профессии и создавать новые рабочие места — Владимир Путин
Россия
Путин предложил ежегодно составлять список 100 худших учебных организаций
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet