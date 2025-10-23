Интернет исчезает в центре и на окраинах: Тюмень гадает, в чём причина
Жители Тюмени уже второй день жалуются на перебои с мобильным интернетом. Проблемы наблюдаются сразу в нескольких районах — в центре города, на Московском тракте, Лесобазе, в Домe обороны, на КПД и в Тарманах.
Что происходит
Пользователи сообщают, что мобильный интернет либо полностью отсутствует, либо работает с большими задержками. Сбои затронули сразу несколько операторов связи, что говорит о системном характере проблемы.
Какие неудобства испытывают жители
-
Оплата по QR-коду и бесконтактно. Многие тюменцы не могут оплатить покупки с помощью SberPay или QR-кодов, из-за чего возникают сложности даже при проезде в общественном транспорте, где скидка действует только при такой оплате.
-
Переписки и звонки. Часть мессенджеров не работает, сообщения не отправляются. У пользователей остаются доступны только соцсеть "ВКонтакте" и некоторые сервисы "Яндекса".
-
Вызов такси. Приложения открываются с задержкой, из-за чего время ожидания машины увеличилось до 10 минут.
-
Платные парковки. Вечером 22 октября у многих не открывалось приложение для оплаты стоянки. Только ближе к полуночи сервис возобновил работу.
-
Переводы денег. Из-за перебоев жители были вынуждены идти к банкоматам, чтобы снять наличные.
Возможные причины
По данным операторов и мониторинговых сервисов, сбои фиксируются массово и не зависят от конкретного провайдера. Власти и специалисты указывают, что ограничения на работу мобильного интернета могут вводиться в целях безопасности. Подобные меры применяются не впервые и носят временный характер.
Что можно сделать
-
Использовать Wi-Fi, если он доступен — это самый надёжный способ оставаться онлайн.
-
При сбоях сохранять скриншоты или квитанции, если возникают проблемы с оплатой услуг.
-
Проверять статус работы операторов связи в их приложениях или по телефону горячей линии.
-
При значительных неудобствах обращаться с жалобой в Роспотребнадзор - особенно если сбои мешают пользоваться оплаченной связью.
