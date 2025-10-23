Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:16

Интернет исчезает в центре и на окраинах: Тюмень гадает, в чём причина

В Тюмени второй день наблюдаются сбои мобильного интернета — проблемы у нескольких операторов

Жители Тюмени уже второй день жалуются на перебои с мобильным интернетом. Проблемы наблюдаются сразу в нескольких районах — в центре города, на Московском тракте, Лесобазе, в Домe обороны, на КПД и в Тарманах.

Что происходит

Пользователи сообщают, что мобильный интернет либо полностью отсутствует, либо работает с большими задержками. Сбои затронули сразу несколько операторов связи, что говорит о системном характере проблемы.

Какие неудобства испытывают жители

  • Оплата по QR-коду и бесконтактно. Многие тюменцы не могут оплатить покупки с помощью SberPay или QR-кодов, из-за чего возникают сложности даже при проезде в общественном транспорте, где скидка действует только при такой оплате.

  • Переписки и звонки. Часть мессенджеров не работает, сообщения не отправляются. У пользователей остаются доступны только соцсеть "ВКонтакте" и некоторые сервисы "Яндекса".

  • Вызов такси. Приложения открываются с задержкой, из-за чего время ожидания машины увеличилось до 10 минут.

  • Платные парковки. Вечером 22 октября у многих не открывалось приложение для оплаты стоянки. Только ближе к полуночи сервис возобновил работу.

  • Переводы денег. Из-за перебоев жители были вынуждены идти к банкоматам, чтобы снять наличные.

Возможные причины

По данным операторов и мониторинговых сервисов, сбои фиксируются массово и не зависят от конкретного провайдера. Власти и специалисты указывают, что ограничения на работу мобильного интернета могут вводиться в целях безопасности. Подобные меры применяются не впервые и носят временный характер.

Что можно сделать

  • Использовать Wi-Fi, если он доступен — это самый надёжный способ оставаться онлайн.

  • При сбоях сохранять скриншоты или квитанции, если возникают проблемы с оплатой услуг.

  • Проверять статус работы операторов связи в их приложениях или по телефону горячей линии.

  • При значительных неудобствах обращаться с жалобой в Роспотребнадзор - особенно если сбои мешают пользоваться оплаченной связью.

