Интернет исчезает в центре и на окраинах: Тюмень гадает, в чём причина

Жители Тюмени уже второй день жалуются на перебои с мобильным интернетом. Проблемы наблюдаются сразу в нескольких районах — в центре города, на Московском тракте, Лесобазе, в Домe обороны, на КПД и в Тарманах.

Что происходит

Пользователи сообщают, что мобильный интернет либо полностью отсутствует, либо работает с большими задержками. Сбои затронули сразу несколько операторов связи, что говорит о системном характере проблемы.

Какие неудобства испытывают жители

Оплата по QR-коду и бесконтактно. Многие тюменцы не могут оплатить покупки с помощью SberPay или QR-кодов, из-за чего возникают сложности даже при проезде в общественном транспорте, где скидка действует только при такой оплате.

Переписки и звонки. Часть мессенджеров не работает, сообщения не отправляются. У пользователей остаются доступны только соцсеть "ВКонтакте" и некоторые сервисы "Яндекса".

Вызов такси. Приложения открываются с задержкой, из-за чего время ожидания машины увеличилось до 10 минут.

Платные парковки. Вечером 22 октября у многих не открывалось приложение для оплаты стоянки. Только ближе к полуночи сервис возобновил работу.

Переводы денег. Из-за перебоев жители были вынуждены идти к банкоматам, чтобы снять наличные.

Возможные причины

По данным операторов и мониторинговых сервисов, сбои фиксируются массово и не зависят от конкретного провайдера. Власти и специалисты указывают, что ограничения на работу мобильного интернета могут вводиться в целях безопасности. Подобные меры применяются не впервые и носят временный характер.

Что можно сделать