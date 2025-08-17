Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Социальная усталость
Социальная усталость
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:49

В Крыму отключают мобильный интернет: что это значит для жителей и туристов

Михаил Развожаев сообщил о временных отключениях мобильного интернета в Севастополе

В связи с повторяющимися атаками со стороны Украины и повышением уровня террористической угрозы в Крыму и Севастополе введены ограничения на использование мобильного интернета. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям и туристам с разъяснениями и инструкциями, как подготовиться к возможным перебоям связи.

Почему ограничивают интернет

Власти предупреждают: временные отключения мобильного интернета могут становиться дольше и происходить чаще. Эти меры связаны с обеспечением безопасности и снижением рисков использования связи в противоправных целях.

При этом голосовая связь и SMS остаются доступными, поэтому полностью отрезанными от коммуникации жители и гости региона не будут.

Рекомендации для туристов

  1. Сообщите близким заранее. Предупредите родных и друзей о возможных перебоях с интернетом. Особое внимание уделите детям и пожилым людям: проговорите с ними порядок действий при отсутствии привычной связи.

  2. Держите баланс на телефоне. Так как мессенджеры могут не работать, пользуйтесь голосовой связью или SMS. Проверьте, достаточно ли денег на счёте для звонков.

  3. Запаситесь наличными. Банкоматы, терминалы и банковские приложения могут оказаться недоступны. Лучше иметь при себе деньги для повседневных трат.

  4. Такси — только по звонку. Сохраните номера проверенных таксопарков. У водителей могут не работать навигационные программы, поэтому заранее уточняйте адреса и детали поездки.

  5. Используйте Wi-Fi с осторожностью. Пользуйтесь только проверенными точками доступа в кафе, гостиницах и общественных местах. Избегайте открытых сетей без пароля — это риск кражи данных.

  6. Скачайте офлайн-карты. Заблаговременно загрузите карты в приложения вроде Яндекс. Карты, Яндекс. Навигатор, 2ГИС. Проверьте их работу в "авиарежиме", чтобы убедиться, что сможете ориентироваться без интернета.

Развожаев подчеркнул: важно действовать спокойно и рационально, а также воздерживаться от обсуждения вопросов, связанных с рабочими процессами и безопасностью, в открытых источниках. Это касается как жителей города, так и приезжих туристов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГИБДД Краснодарского края опровергла слухи о внеплановой проверке знаний ПДД вчера в 20:46

Хотели предупредить — а создали панику: как слухи о пересдаче ПДД захватили Краснодарский край

Госавтоинспекция опровергла слухи о массовых пересдачах ПДД. Узнайте, кому действительно нужно пересдать экзамен и как избегать фейков.

Читать полностью » ПВО отразила атаку украинских дронов на астраханский порт Оля 15.08.2025 в 23:49

Беспилотники ВСУ упали в воду: как защитили стратегический порт на Каспии

Воздушная атака украинских беспилотников на морской порт Оля в Астраханской области была успешно отражена российскими системами противовоздушной обороны. По данным губернатора региона Игоря Бабушкина, все воздушные цели были либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, либо сбиты.

Читать полностью » Краснодарский край представил четыре новых маршрута промышленного туризма 15.08.2025 в 22:12

От стали до вина: какие производственные секреты раскроют туристам на Кубани

Краснодарский край расширяет возможности для промышленного туризма, представив четыре специализированных маршрута, которые охватывают более 20 предприятий региона. Этот проект позволяет гостям и жителям Кубани заглянуть за кулисы производственных процессов – от выплавки стали до создания любимых кондитерских изделий.

Читать полностью » В Крыму раскрыли схему незаконной миграции: под подозрением трое местных жителей 15.08.2025 в 20:44

Раскрыта сеть мигрантов в Симферополе: подробности громкого дела

В Симферополе чиновник УМВД и жители Крыма подозреваются в организации схемы незаконной миграции. Фиктивная регистрация и легализация труда иностранцев раскрыты.

Читать полностью » В Крыму каждое третье ДТП приходится на лето — ГИБДД 15.08.2025 в 19:37

Крымская ловушка: последние километры до моря превращаются в кошмар для водителей

Статистика ДТП в Крыму зашкаливает летом. Обгоны, ремонт дорог, горные серпантины и спешка к морю коварны. Как безопасно доехать до пляжа, читайте в статье.

Читать полностью » В Крыму сообщили о временных перебоях с бензином: причина — погода 15.08.2025 в 18:31

Переправа встала — и бензин подорожал: что происходит в Крыму

В Крыму наблюдаются кратковременные перебои с поставками топлива, в частности АИ-95, из-за шторма в Керченском проливе. Минэнерго заверяет, что дефицита нет и поставки стабилизируются.

Читать полностью » В Камышине возбуждено уголовное дело об убийстве федерального судьи 15.08.2025 в 0:02

Особая жестокость: в Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве судьи

Следственные органы Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел вечером 14 августа в непосредственной близости от здания городского суда Камышина. Погибший имел множественные огнестрельные и колото-резаные ранения.

Читать полностью » Оползни и разрушения: как береговая линия Крыма меняется на глазах 14.08.2025 в 22:31

Пляжи Крыма на грани исчезновения: что происходит с береговой линией

Крым сталкивается с острейшей нехваткой песка и гальки, из-за чего береговая линия разрушается, а пляжи исчезают.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Как охладить собаку или кошку в жару: рекомендации специалистов
Туризм

Красная Поляна и Сочи: маршруты, кухня и сезонные активности для туристов
Красота и здоровье

Spongiibacter nanhainus: бактерия из глубин может стать спасением от рака
Еда

Ошибки при варке свёклы: медленный огонь и соль делают овощ жёстким и безвкусным
Красота и здоровье

Как "Дьявол носит Prada 2" снова задает тон сезону - стильные идеи
Наука и технологии

Римские "гасильники свечей" оказались инструментами для текстиля
Спорт и фитнес

Джейми Никерсон: лёгкая гиря помогает повысить эффективность разминки и гибкость мышц
Дом

Какие дезсредства безопасны для очистки ванны перед детским купанием — рекомендации врача
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru