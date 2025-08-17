В Крыму отключают мобильный интернет: что это значит для жителей и туристов

В связи с повторяющимися атаками со стороны Украины и повышением уровня террористической угрозы в Крыму и Севастополе введены ограничения на использование мобильного интернета. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям и туристам с разъяснениями и инструкциями, как подготовиться к возможным перебоям связи.

Почему ограничивают интернет

Власти предупреждают: временные отключения мобильного интернета могут становиться дольше и происходить чаще. Эти меры связаны с обеспечением безопасности и снижением рисков использования связи в противоправных целях.

При этом голосовая связь и SMS остаются доступными, поэтому полностью отрезанными от коммуникации жители и гости региона не будут.

Рекомендации для туристов

Сообщите близким заранее. Предупредите родных и друзей о возможных перебоях с интернетом. Особое внимание уделите детям и пожилым людям: проговорите с ними порядок действий при отсутствии привычной связи. Держите баланс на телефоне. Так как мессенджеры могут не работать, пользуйтесь голосовой связью или SMS. Проверьте, достаточно ли денег на счёте для звонков. Запаситесь наличными. Банкоматы, терминалы и банковские приложения могут оказаться недоступны. Лучше иметь при себе деньги для повседневных трат. Такси — только по звонку. Сохраните номера проверенных таксопарков. У водителей могут не работать навигационные программы, поэтому заранее уточняйте адреса и детали поездки. Используйте Wi-Fi с осторожностью. Пользуйтесь только проверенными точками доступа в кафе, гостиницах и общественных местах. Избегайте открытых сетей без пароля — это риск кражи данных. Скачайте офлайн-карты. Заблаговременно загрузите карты в приложения вроде Яндекс. Карты, Яндекс. Навигатор, 2ГИС. Проверьте их работу в "авиарежиме", чтобы убедиться, что сможете ориентироваться без интернета.

Развожаев подчеркнул: важно действовать спокойно и рационально, а также воздерживаться от обсуждения вопросов, связанных с рабочими процессами и безопасностью, в открытых источниках. Это касается как жителей города, так и приезжих туристов.