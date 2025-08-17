В Крыму отключают мобильный интернет: что это значит для жителей и туристов
В связи с повторяющимися атаками со стороны Украины и повышением уровня террористической угрозы в Крыму и Севастополе введены ограничения на использование мобильного интернета. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям и туристам с разъяснениями и инструкциями, как подготовиться к возможным перебоям связи.
Почему ограничивают интернет
Власти предупреждают: временные отключения мобильного интернета могут становиться дольше и происходить чаще. Эти меры связаны с обеспечением безопасности и снижением рисков использования связи в противоправных целях.
При этом голосовая связь и SMS остаются доступными, поэтому полностью отрезанными от коммуникации жители и гости региона не будут.
Рекомендации для туристов
-
Сообщите близким заранее. Предупредите родных и друзей о возможных перебоях с интернетом. Особое внимание уделите детям и пожилым людям: проговорите с ними порядок действий при отсутствии привычной связи.
-
Держите баланс на телефоне. Так как мессенджеры могут не работать, пользуйтесь голосовой связью или SMS. Проверьте, достаточно ли денег на счёте для звонков.
-
Запаситесь наличными. Банкоматы, терминалы и банковские приложения могут оказаться недоступны. Лучше иметь при себе деньги для повседневных трат.
-
Такси — только по звонку. Сохраните номера проверенных таксопарков. У водителей могут не работать навигационные программы, поэтому заранее уточняйте адреса и детали поездки.
-
Используйте Wi-Fi с осторожностью. Пользуйтесь только проверенными точками доступа в кафе, гостиницах и общественных местах. Избегайте открытых сетей без пароля — это риск кражи данных.
-
Скачайте офлайн-карты. Заблаговременно загрузите карты в приложения вроде Яндекс. Карты, Яндекс. Навигатор, 2ГИС. Проверьте их работу в "авиарежиме", чтобы убедиться, что сможете ориентироваться без интернета.
Развожаев подчеркнул: важно действовать спокойно и рационально, а также воздерживаться от обсуждения вопросов, связанных с рабочими процессами и безопасностью, в открытых источниках. Это касается как жителей города, так и приезжих туристов.
