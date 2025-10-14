Пока всё дорожает, интернет дешевеет: eSIM стал новой валютой путешествий

За год рынок связи для путешественников сильно поменялся — и это редкий случай, когда новости действительно радуют кошелёк. Пока перелёты, страховки и экскурсии дорожают, мобильный интернет за рубежом для российских туристов заметно подешевел. На этом фоне eSIM перестала быть "фишкой для технарей" и превратилась в понятный, тиражируемый сервис, который туроператорам стоит встроить в свою витрину — как страховку, трансфер или экскурсии. Обо всём этом рассказал генеральный директор Telwel Сергей Ставропольцев.

Что происходит на рынке eSIM: главное за год

Туризм дорожает по всем фронтам, но международный мобильный интернет — нет. Более того, на ряде направлений он стал бюджетнее, а сами пакеты — ёмче и "долгоиграющими". Популярность мультистрановых поездок подтолкнула провайдеров к комбинированным тарифам: одна eSIM работает сразу в 4-20 странах, что идеально подходит под круизы, длинные стыковки и маршруты "несколько стран за раз".

Снижение цен и рост объёмов

На массовых направлениях (Турция, Египет) интернет в пакетах 5, 10 и 20 ГБ подешевел на 15-20% к прошлому сезону. Евронаправления показывают схожую динамику. В Азии снижение ещё заметнее: Китай, Таиланд, Вьетнам, Южная Корея, Япония, Индонезия, Малайзия, Гонконг — стоимость трафика по этим группам упала почти в два раза.

На этом фоне выросла и "аппетитность" пакетов: если раньше брали 5-10 ГБ, то сейчас норма — 10-20 ГБ, а пакеты на 50-100 ГБ перестали быть редкостью.

Как меняется поведение туристов

Путешественники всё чаще совмещают несколько стран в одной поездке. Под такие сценарии операторы вывели мультистрановые eSIM — "Азия Стандарт", "Азия PRO" (15+ стран) или "Большой Китай" (Китай, Гонконг, Макао, Тайвань).

Среди "тяжёлых" пользователей лидируют командировочные (за счёт увеличенного срока действия до полугода) и семьи: один пакет на 100 ГБ превращает смартфон в точку доступа для всех устройств.

База пользователей и поддержка устройств

Расширение парка смартфонов с eSIM (Apple, Samsung, Google Pixel, а также модели Honor, Huawei, старшие линейки Xiaomi и др.) резко увеличило доступность услуги.

У Telwel — свыше 140 000 уникальных аккаунтов c хотя бы одной покупкой, а география покрытия — более 200 стран и территорий.

Сравнение: eSIM vs классический роуминг vs локальные SIM

Критерий eSIM Роуминг у оператора Локальная SIM Подключение Онлайн за минуты Активируется у домашнего оператора Покупка и регистрация на месте Цена за ГБ Ниже/средняя Выше средней Низкая/средняя Управление трафиком Гибкие пакеты, мультистрана Жёсткие опции Зависит от страны/продавца Удобство Без физической карты Без смены SIM Требует похода в салон Семейное использование Раздача с одного девайса Зависит от условий Часто наперсник "один номер — одно устройство"

Как туроператору запустить продажи eSIM: пошагово

Определите продуктовые витрины: корзина тура, личный кабинет, ваучер, e-mail после выкупа. Выберите схему: партнёрская ссылка (без интеграции) или white-label (продажа на своём сайте). Сформируйте "умные подсказки": предлагайте пакеты по стране поездки (ОАЭ, Таиланд, Турция и т. д.). Настройте коммуникации: инструкция по установке eSIM, частые вопросы, поддержка 24/7. Добавьте "семейное решение": пакет 50-100 ГБ + памятка о раздаче интернета. Сделайте триггерные письма/пуши: "За 3 дня до вылёта — подключите eSIM".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Считать eSIM "допником для продвинутых" → Низкая конверсия и упущенная выручка → Вывести eSIM в базовый чек-лист вместе со страховкой .

Предлагать только однонаправленные пакеты → Клиент без связи в транзитах → Добавить мультистрановые предложения (4-20 стран) .

Игнорировать семьи/группы → Переплата на 2-4 SIM → Комбо-пакеты 50-100 ГБ + гайд по hotspot.

А что если… клиент едет в "экзотику"?

Даже для "редких" направлений (Эквадор, Фиджи, Кабо-Верде) существуют рабочие eSIM-решения. Рекомендация — проверить покрытие и скорость заранее в личном кабинете и загрузить офлайн-карты на случай слабого сигнала в регионах.

Плюсы и минусы eSIM для турбизнеса

Плюсы Минусы Рост среднего чека без логистики SIM Требуется методичка и фронт-поддержка White-label увеличивает лояльность Нужна базовая IT-встраиваемость Быстрый старт через партнёрскую ссылку Разные правила в странах (ограничения VoIP и т. п.) Мультистрана закрывает сложные маршруты Не все смартфоны клиентов поддерживают eSIM

FAQ (для турагентств и туристов)

Как выбрать объём?

Оцените сценарий: навигация/мессенджеры — 5-10 ГБ; активный контент/соцсети — 10-20 ГБ; семья/командировки — 50-100 ГБ на 1-6 месяцев.

Сколько стоит старт "на Азию"?

Для некоторых азиатских пакетов 1 ГБ начинается от ~100 ₽; выгоднее брать бандлы 10-20 ГБ.

Что лучше для многострановой поездки?

Мультистрана (например, "Азия Стандарт/PRO") — одна eSIM работает в 15+ странах, без смены профилей.

Мифы и правда

Миф: eSIM сложнее обычной SIM.

Правда: установка по QR-коду занимает минуты, без походов в салон.

Миф: eSIM не подходит для семьи.

Правда: большой пакет + раздача = одно решение на всех.

Миф: в "экзотике" eSIM не работает.

Правда: покрытие >200 стран и территорий, важно проверить зону и скорость заранее.

3 практических факта

• Пакеты 10-20 ГБ стали "новой нормой" для недельных каникул.

• Пакеты 50-100 ГБ удобны для цикла командировок в течение полугода.

• Мультистрана экономит время и нервы при стыковках и круизах.

Исторический контекст: как мы пришли к eSIM-революции

Поддержка eSIM в смартфонах появилась массово с 2018 года и с тех пор стала стандартом в премиальных и средних линейках. Пандемия ускорила цифровизацию услуг: страховки, онлайн-чекины, трансферы — теперь в этот "набор по умолчанию" органично ложится и подключение связи в два клика. Для туркомпаний это редкий продукт с высокой маржинальностью и почти нулевой логистикой.

Почему туроператорам пора действовать

Спрос на трафик растёт, цены — снижаются, устройства — поддерживают eSIM "из коробки". Значит, время занять нишу сейчас: добавить партнёрскую ссылку уже сегодня, а затем перейти к white-label и умным подсказкам в корзине тура. Это улучшит клиентский опыт и даст дополнительную выручку без складов и SIM-карточек.