Из Zoom в реальность: россияне массово пересаживаются с мессенджеров
Россияне заметно изменили привычки в общении после того, как доступ к звонкам через популярные мессенджеры оказался ограничен. Еще недавно WhatsApp* и Telegram были основными каналами голосовой связи, а теперь всё больше людей снова достают смартфон для классического звонка. Этот переход коснулся не только личного общения, но и рабочих процессов, взаимодействия с компаниями и даже обслуживания клиентов.
Как изменились привычки пользователей
До ограничений мессенджеры прочно заняли место телефонной трубки: через них созванивались с друзьями и родными, решали рабочие вопросы и даже связывались с банками или врачами. Для 14% опрошенных это был основной канал общения. После изменений 70% россиян стали чаще звонить через мобильных операторов.
На замену привычным звонкам в мессенджерах пришли и другие инструменты: голосовые сообщения, активная переписка, а также переход к специализированным сервисам вроде Google Meet и Zoom. Часть пользователей попробовала менее известные платформы, например мессенджер MAX.
Сравнение способов связи
|Способ связи
|До ограничений
|После ограничений
|Звонки через мессенджеры
|75% активно использовали
|14% остались приверженными
|Обычная сотовая связь
|17% почти не звонили
|70% стали звонить чаще
|Голосовые сообщения
|использовали ограниченно
|22% предпочитают
|Текстовое общение
|7% упор делали только на текст
|27% делают акцент на переписке
|Почта, Zoom, Meet
|12-13% в работе
|востребованы для деловых задач
Советы шаг за шагом: как наладить связь
-
Для личного общения с близкими используйте классические звонки: операторы предлагают выгодные пакеты минут.
-
Для коротких вопросов пробуйте голосовые сообщения — это быстрее, чем печатать, и удобнее при ограниченном времени.
-
Рабочие задачи удобно решать через Google Meet, Zoom или корпоративные платформы связи.
-
Для общения с клиентами и компаниями переходите на официальные сайты и приложения — там связь стабильнее.
-
Если ваши собеседники за границей, заранее уточняйте стоимость роуминга или ищите альтернативные сервисы (например, MAX).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: надеяться только на мессенджеры.
→ Последствие: невозможность дозвониться и сорванные планы.
→ Альтернатива: сотовая связь или Zoom для удалённых звонков.
-
Ошибка: забывать про стоимость международных вызовов.
→ Последствие: внезапно высокие счета.
→ Альтернатива: тарифы с международными минутами или почта.
-
Ошибка: использовать только текст для рабочих переговоров.
→ Последствие: потеря деталей и недопонимание.
→ Альтернатива: деловой звонок по телефону или Google Meet.
А что если…
А что если ограничения сохранятся надолго? Тогда компании будут активнее развивать собственные приложения для связи с клиентами, а рынок традиционной телефонии получит второе дыхание. Возможно, появятся новые сервисы, объединяющие функции звонков, мессенджеров и электронной почты в одном приложении.
Плюсы и минусы разных каналов
|Канал
|Плюсы
|Минусы
|Сотовая связь
|Надёжность, хорошее качество звука
|Стоимость международных звонков
|Голосовые сообщения
|Быстро и удобно
|Не всегда уместно в деловой сфере
|Почта
|Архивирование, формальность
|Медленно для срочных вопросов
|Zoom/Meet
|Удобно для работы, групповые звонки
|Требуется интернет
|MAX
|Новая альтернатива
|Ограниченная популярность
FAQ
Как выбрать оптимальный способ связи?
Если важно качество и стабильность — звоните через сотового оператора. Для работы подойдут Zoom и Meet, для бытовых вопросов — голосовые сообщения.
Сколько стоит звонок за границу?
Цена зависит от тарифа оператора. В среднем от 30 рублей за минуту, но при подключении специальных пакетов можно снизить расходы.
Что лучше: голосовое сообщение или текст?
Для короткой информации удобнее голос, для точных данных и адресов — текст.
Мифы и правда
-
Миф: звонки через интернет всегда дешевле.
Правда: в роуминге интернет часто дороже минут связи.
-
Миф: текст удобнее, чем звонок.
Правда: в рабочих вопросах быстрее обсудить голосом.
-
Миф: Zoom и Meet нужны только для конференций.
Правда: ими пользуются и для обычных деловых звонков.
3 интересных факта
-
Первые массовые видеозвонки в России стали популярны в начале 2010-х с ростом Skype.
-
Согласно исследованиям, половина россиян в возрасте 18-25 лет предпочитают голосовые сообщения звонкам.
-
После введения ограничений доля классических звонков выросла быстрее всего в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге.
Исторический контекст
-
2000-е: расцвет SMS как основного канала связи.
-
2010-е: популярность интернет-звонков через Skype, затем WhatsApp и Telegram.
-
2020-е: переход к мультиканальной коммуникации — звонки, мессенджеры, Zoom.
-
2025: ограничение интернет-звонков и возврат интереса к классической связи.
*Компания Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и запрещена в России.
