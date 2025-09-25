Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Москвичка с телефоном
Москвичка с телефоном
© Mos.ru by Фото: Евгений Самарин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:18

Из Zoom в реальность: россияне массово пересаживаются с мессенджеров

Ограничение интернет-звонков в мессенджерах вернуло россиян к классической сотовой связи

Россияне заметно изменили привычки в общении после того, как доступ к звонкам через популярные мессенджеры оказался ограничен. Еще недавно WhatsApp* и Telegram были основными каналами голосовой связи, а теперь всё больше людей снова достают смартфон для классического звонка. Этот переход коснулся не только личного общения, но и рабочих процессов, взаимодействия с компаниями и даже обслуживания клиентов.

Как изменились привычки пользователей

До ограничений мессенджеры прочно заняли место телефонной трубки: через них созванивались с друзьями и родными, решали рабочие вопросы и даже связывались с банками или врачами. Для 14% опрошенных это был основной канал общения. После изменений 70% россиян стали чаще звонить через мобильных операторов.

На замену привычным звонкам в мессенджерах пришли и другие инструменты: голосовые сообщения, активная переписка, а также переход к специализированным сервисам вроде Google Meet и Zoom. Часть пользователей попробовала менее известные платформы, например мессенджер MAX.

Сравнение способов связи

Способ связи До ограничений После ограничений
Звонки через мессенджеры 75% активно использовали 14% остались приверженными
Обычная сотовая связь 17% почти не звонили 70% стали звонить чаще
Голосовые сообщения использовали ограниченно 22% предпочитают
Текстовое общение 7% упор делали только на текст 27% делают акцент на переписке
Почта, Zoom, Meet 12-13% в работе востребованы для деловых задач

Советы шаг за шагом: как наладить связь

  1. Для личного общения с близкими используйте классические звонки: операторы предлагают выгодные пакеты минут.

  2. Для коротких вопросов пробуйте голосовые сообщения — это быстрее, чем печатать, и удобнее при ограниченном времени.

  3. Рабочие задачи удобно решать через Google Meet, Zoom или корпоративные платформы связи.

  4. Для общения с клиентами и компаниями переходите на официальные сайты и приложения — там связь стабильнее.

  5. Если ваши собеседники за границей, заранее уточняйте стоимость роуминга или ищите альтернативные сервисы (например, MAX).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надеяться только на мессенджеры.
    → Последствие: невозможность дозвониться и сорванные планы.
    → Альтернатива: сотовая связь или Zoom для удалённых звонков.

  • Ошибка: забывать про стоимость международных вызовов.
    → Последствие: внезапно высокие счета.
    → Альтернатива: тарифы с международными минутами или почта.

  • Ошибка: использовать только текст для рабочих переговоров.
    → Последствие: потеря деталей и недопонимание.
    → Альтернатива: деловой звонок по телефону или Google Meet.

А что если…

А что если ограничения сохранятся надолго? Тогда компании будут активнее развивать собственные приложения для связи с клиентами, а рынок традиционной телефонии получит второе дыхание. Возможно, появятся новые сервисы, объединяющие функции звонков, мессенджеров и электронной почты в одном приложении.

Плюсы и минусы разных каналов

Канал Плюсы Минусы
Сотовая связь Надёжность, хорошее качество звука Стоимость международных звонков
Голосовые сообщения Быстро и удобно Не всегда уместно в деловой сфере
Почта Архивирование, формальность Медленно для срочных вопросов
Zoom/Meet Удобно для работы, групповые звонки Требуется интернет
MAX Новая альтернатива Ограниченная популярность

FAQ

Как выбрать оптимальный способ связи?
Если важно качество и стабильность — звоните через сотового оператора. Для работы подойдут Zoom и Meet, для бытовых вопросов — голосовые сообщения.

Сколько стоит звонок за границу?
Цена зависит от тарифа оператора. В среднем от 30 рублей за минуту, но при подключении специальных пакетов можно снизить расходы.

Что лучше: голосовое сообщение или текст?
Для короткой информации удобнее голос, для точных данных и адресов — текст.

Мифы и правда

  • Миф: звонки через интернет всегда дешевле.
    Правда: в роуминге интернет часто дороже минут связи.

  • Миф: текст удобнее, чем звонок.
    Правда: в рабочих вопросах быстрее обсудить голосом.

  • Миф: Zoom и Meet нужны только для конференций.
    Правда: ими пользуются и для обычных деловых звонков.

3 интересных факта

  1. Первые массовые видеозвонки в России стали популярны в начале 2010-х с ростом Skype.

  2. Согласно исследованиям, половина россиян в возрасте 18-25 лет предпочитают голосовые сообщения звонкам.

  3. После введения ограничений доля классических звонков выросла быстрее всего в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге.

Исторический контекст

  • 2000-е: расцвет SMS как основного канала связи.

  • 2010-е: популярность интернет-звонков через Skype, затем WhatsApp и Telegram.

  • 2020-е: переход к мультиканальной коммуникации — звонки, мессенджеры, Zoom.

  • 2025: ограничение интернет-звонков и возврат интереса к классической связи.

    *Компания Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и запрещена в России.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белый дом: алгоритм TikTok перейдёт под контроль Oracle сегодня в 0:17

Смена караула: кто теперь рулит TikTok — и будет ли ваш For You прежним

Белый дом раскрыл ключевые детали сделки по TikTok. Алгоритм передадут США, Oracle усилит своё влияние, а инвесторы готовят миллиарды.

Читать полностью » Юристы: новый сбор за визы H-1B вызвал панику среди работодателей технологических гигантов вчера в 23:28

$100 000 за въезд: как США ударили по иностранным айтишникам и стартапам

Администрация Трампа ввела сбор в $100 000 за новые визы H-1B. Почему это решение вызвало панику на рынке и к чему оно приведет для IT-индустрии США?

Читать полностью » Японский город Тойоакэ ограничил время за смартфоном для детей до двух часов в день вчера в 22:35

Подростков отлучают от гаджетов: японский город объявил войну цифровой зависимости

Японский город решился на смелый шаг: местные власти установили лимит на время с гаджетами. Почему это решение вызвало такой резонанс?

Читать полностью » Молодежь 18–25 лет использует ChatGPT чаще для личных целей, чем для работы вчера в 21:16

Вы ищете в браузере, а Gen Z — в чат-боте: что делать брендам

В США покупки через ChatGPT пока составляют лишь несколько процентов запросов. Но рост аудитории и опыт онлайн-торговли намекают: перемены будут стремительными.

Читать полностью » Эксперт рассказал, какие программы чаще всего заражают компьютеры и как защититься вчера в 20:48

Скрывшийся враг в системе: признаки вируса, которые нельзя игнорировать

Узнайте, какие скрытые признаки указывают на заражение компьютера вирусами и как вовремя остановить их, прежде чем пострадают ваши данные.

Читать полностью » Аналитики: главный барьер для внедрения ИИ в компаниях — вчера в 19:13

ИИ с мишленовскими звёздами: как компании застревают в пилотном чистилище

Пилотные проекты ИИ — лишь начало. Настоящее преимущество достигается, когда компании переходят от «рецептов» к построению масштабируемой инфраструктуры.

Читать полностью » Android получит десктопную версию с поддержкой Gemini и сервисов ИИ — Google вчера в 18:42

Windows, берегись: Android готовится забрать себе часть пользователей ПК

Google готовит версию Android для персональных компьютеров: что это значит для пользователей и сможет ли система составить конкуренцию Windows?

Читать полностью » Опрос Level Group: почти половина россиян не применяют нейросети в работе вчера в 17:16

"Мне не нужно, и точка": почти половина россиян уверены, что ИИ — не про них

Каждый третий россиянин не умеет пользоваться нейросетями, но четверть уже активно применяет их в работе. Как распределились роли в эпоху ИИ?

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Верхотурье прошла служба в честь перенесения мощей Симеона Верхотурского
Спорт и фитнес

Тренер Алина Белавина: банджи-фитнес по интенсивности сопоставим с аэробикой
Туризм

Старый город Ичери-Шехер и Пламенные башни: чем удивляет столица Азербайджана
Красота и здоровье

Творог в 2–3 раза беднее кальцием и калием, чем йогурт
Наука

В Карахойюке обнаружен полный комплект посуды эпохи бронзы возрастом 3500 лет
Авто и мото

Средняя зарплата водителей грузовиков в России в августе составила 180 тысяч рублей
Культура и шоу-бизнес

Лингвисты Университета Миннесоты проследили, как менялся акцент Тейлор Свифт с 2008 по 2019 год
Садоводство

Холодная стратификация растений необходима для клёна, рябины, калины, лаванды, примулы и эхинацеи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet