Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смартфон
Смартфон
© flikr.com by Solen Feyissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:55

Сначала танки, потом дневники, а в конце — банки: мобильное лето по-сочински

RuStore назвал самые популярные мобильные приложения в Сочи летом 2025 года

Лето в Сочи всегда ассоциируется с туристическим наплывом, активной жизнью и постоянным движением. Но вместе с отдыхом жители и гости города всё чаще обращаются к мобильным сервисам, которые помогают решать повседневные задачи, развлекаться и учиться. В 2025 году RuStore представил статистику, которая отражает цифровые привычки сочинцев. Список лидеров скачиваний показывает: аудитория активно использует как игровые приложения, так и сервисы для образования, финансов и общения.

"Такой сбалансированный спрос свидетельствует о том, что жители регионов все активнее используют мобильные приложения не только для досуга, но и для личностного и профессионального развития — это важный тренд современной цифровой культуры", — сказала главный редактор RuStore Варвара Рюмина.

Игры, которые выбирали в июне

Начало лета в Сочи ознаменовалось ростом интереса к играм. В топ скачиваний вошли:

  1. Tanks Blitz

  2. Doomsday: Last Survivors

  3. BLACK RUSSIA

  4. Legends Reborn

  5. "Сокровища Пиратов — Три в Ряд"

Это подтверждает, что геймерская аудитория активно проводит свободное время в дороге и на отдыхе именно в мобильных развлечениях.

Июль: приложения для учёбы и контроля

В середине лета тренд изменился. На первый план вышли сервисы для школьников и родителей: "Госуслуги Моя школа", NetSchool, "УМСКУЛ: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ", "Учи.ру 1-4 класс". Они позволяли следить за расписанием, успеваемостью и готовиться к экзаменам. Таким образом, в городе явно ощущалась потребность в образовательных технологиях даже в период каникул.

Август: рост интереса к мессенджерам и финансам

Финал лета показал другой приоритет. Больше всего скачиваний набрал мессенджер "MAX: общение, полезные сервисы". Далее шли "СберБанк Онлайн" и "Авито". В десятку также вошли "OZON", "Госуслуги", "Яндекс Браузер", "ВКонтакте", "2ГИС", "Мой МТС" и "Mail: Почта, Облако, Календарь". При этом активно рос спрос на сервисы для кино ("VK Видео") и банковские приложения: "T-Банк", "ВТБ Онлайн", "Альфа-Банк".

Сравнение направлений по месяцам

Месяц Главная категория Примеры приложений
Июнь Игры Tanks Blitz, Doomsday
Июль Образование "Госуслуги Моя школа", NetSchool
Август Общение и финансы "MAX", "СберБанк Онлайн", "Авито"

Таблица наглядно показывает, как за три месяца акценты смещались от развлечений к учёбе, а затем к практическим сервисам.

Советы шаг за шагом: как выбирать приложения для лета

  1. Определите цель: развлечения, обучение или удобство.

  2. Сравните популярные решения в категории. Например, для общения — "MAX" или "ВКонтакте", для покупок — "OZON" или "Авито".

  3. Обратите внимание на безопасность: банковские сервисы вроде "СберБанк Онлайн" и "ВТБ Онлайн" лучше скачивать только из официальных магазинов.

  4. Тестируйте несколько приложений, чтобы понять, какое подходит именно вам.

  5. Настройте уведомления и синхронизацию — это облегчит использование.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: скачивание игры или финансового сервиса из стороннего источника.
    Последствие: риск мошенничества и утечки данных.
    Альтернатива: использование RuStore или официальных магазинов.

  • Ошибка: игнорирование системных обновлений.
    Последствие: баги и слабая защита устройства.
    Альтернатива: настройка автообновления.

  • Ошибка: хранение всех паролей в заметках.
    Последствие: потеря доступа и утечка информации.
    Альтернатива: установка менеджера паролей.

А что если…

А что если объединить развлечение и учёбу? Уже появляются проекты, где игровая механика помогает осваивать языки или готовиться к экзаменам. Возможно, через пару лет такие гибридные решения будут в топе летних рейтингов.

Плюсы и минусы популярных категорий

Категория Плюсы Минусы
Игры Расслабление, быстрый досуг Высокая нагрузка на батарею
Образование Полезно для школьников, помогает родителям Требует стабильного интернета
Банковские приложения Удобные платежи и переводы Риск фишинга при неосторожности
Маркетплейсы Доступ к товарам и услугам Опасность ложных скидок

Мифы и правда

  • Миф: топ RuStore формируется только из российских приложений.
    Правда: в списке есть и международные проекты, например Tanks Blitz.

  • Миф: летом скачивают только развлечения.
    Правда: статистика показывает высокий интерес и к образованию, и к финансам.

  • Миф: мессенджеры нужны только молодёжи.
    Правда: их используют и взрослые, особенно для работы и услуг.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

сегодня в 12:57

Никаких стикеров с чертями: в России запускают мессенджер без греха и мата

В России готовят к запуску православный мессенджер «Зосима». Он будет похож на WhatsApp, но с фильтрацией ненормативной лексики и акцентом на безопасность.

Читать полностью » Apple: чёрные квадраты и линии на фото iPhone 17 Pro и Air устранят обновлением iOS сегодня в 11:16

Apple признала ошибку в камере iPhone Air — и это не баг, а особенность

Apple подтвердила ошибку в камерах iPhone Air и iPhone 17 Pro: при ярком освещении появляются артефакты. Компания готовит обновление ПО.

Читать полностью » С 2026 года Steam будет поддерживать только 64-битные версии Windows 10 и 11 — Valve сегодня в 10:16

Steam объявил приговор старым Windows: одна ошибка — и вы останетесь без игр

Valve откажется от поддержки 32-битной Windows 10 в Steam с 2026 года. Игрокам придётся перейти на 64-битные ОС, чтобы сохранить доступ к платформе.

Читать полностью » Учёные ИОНХ РАН синтезировали новый анод для натрий-ионных аккумуляторов сегодня в 11:16

Натрий вместо лития? Российская разработка обещает революцию в аккумуляторах

Учёные РАН синтезировали новый анод на основе MXene и сульфида германия. Он стабилен при высоких токах и способен улучшить натрий-ионные аккумуляторы.

Читать полностью » iOS 26 делает даже старые iPhone визуально быстрее — 9to5Mac сегодня в 8:11

Старый iPhone оживает, как новый — и всё из-за одного трюка с анимацией

В iOS 26 Apple ускорила анимацию запуска приложений. Теперь даже старые iPhone кажутся быстрее, но новые эффекты потребляют больше энергии.

Читать полностью » Брет Тейлор: рынок искусственного интеллекта находится в стадии пузыря — и это нормально сегодня в 7:11

ИИ — это пузырь. Но он нужен: как инвесторы теряют деньги, чтобы создать будущее

Глава Sierra и председатель совета OpenAI Брет Тейлор заявил, что рынок ИИ находится в пузыре. Но, как и интернет в 90-х, он создаст колоссальную ценность.

Читать полностью » Chrome получит режим интеллектуального агента для бронирования и заказов — Google сегодня в 6:11

Это уже не интернет, а личный дворецкий: что умеет новый Chrome с ИИ

Chrome получил встроенного ИИ-ассистента Gemini, который умеет искать по истории, объединять вкладки и даже выполнять задачи от лица пользователя.

Читать полностью » Астероид 2025 FA2 в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита прошёл мимо Земли сегодня в 5:16

Чуть дальше Луны, в 30 раз быстрее самолёта: что за монстр пронёсся мимо Земли

Астероид 2025 FA2 пролетел мимо Земли на расстоянии 800 тыс. км. Учёные исключили угрозу, но прогнозируют опасные сближения в следующем веке.

Читать полностью »

Новости
Еда

Врачи уточнили, какие продукты лучше оставить дома перед поездкой в поезде
Наука

Подводные раскопки у берегов Каша выявили парфюмерные сосуды, пролежавшие под водой тысячу лет
Наука

Археологи нашли останки жертв землетрясения IV века в римской Гераклее Синтике
Технологии

В Китае выявили проблему с прочностью iPhone 17 Pro и Air — корпуса покрываются царапинами
Спорт и фитнес

Журналист рассказал, как месяц ежедневных отжиманий от стены помог улучшить осанку и здоровье
Дом

Сода, кола и зубная паста эффективно очищают кастрюли от нагара и жира
Авто и мото

Эксперты объяснили распространённые приёмы недолива топлива на АЗС
Туризм

Из Ростова-на-Дону в Крым отправились пробные пассажирские поезда через новые территории — Хуснуллин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet