Смартфон ночью
Смартфон ночью
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:13

Подписки тают на глазах: привычный способ платить за сервисы исчезает

Семь из десяти приложений в России монетизируются рекламой в 2025 году — AppMetrica

В 2025 году российский рынок мобильных приложений переживает заметные изменения: подавляющее большинство сервисов перешло на модель заработка за счет рекламы. Сегодня семь из десяти приложений в стране так или иначе монетизируются, и главным источником дохода для разработчиков стали именно рекламные вставки.

Рост рекламной монетизации

За последние два года количество приложений, использующих рекламу, увеличилось в разы. Только с 2023 по 2024 год их стало больше на 77%, а в 2025-м этот показатель вырос еще на 54%. Причина очевидна: реклама позволяет охватить максимально широкую аудиторию, не ограничивая пользователей платными подписками или единоразовыми покупками.

Исключительно на показе рекламы в этом году зарабатывают уже 16% приложений. Это почти втрое больше, чем два года назад. Причем прирост оказался впечатляющим: плюс 85% в 2024-м и еще 61% в 2025 году.

Снижение других способов заработка

На фоне роста рекламной модели заметно теряют позиции внутриигровые покупки и подписки. За 2024 год число приложений, зарабатывающих на микротранзакциях, упало на 20%, а в 2025-м — еще на 12%. С подписками ситуация схожая: падение составило 9% в 2024 году и 25% в текущем году.

Для пользователей это означает постепенный уход привычных моделей, когда сервис предлагал расширенный функционал за фиксированную плату.

Гибридные модели — будущее рынка

Интересно, что все больше проектов комбинируют разные методы монетизации. Около 10% приложений успешно совмещают рекламу с подписками или покупками внутри сервиса. Таких приложений с 2023 года стало больше в 2,4 раза.

По данным компании AppMetrica, именно гибридная модель показывает наибольший рост выручки. Секрет в том, что разработчики могут подстроиться под разные категории пользователей: кто-то готов платить за премиум-доступ, а кто-то предпочитает бесплатный функционал, мирясь с рекламой.

"Выручка приложений с гибридной монетизацией в среднем значительно опережает темпы роста дохода проектов, использующих только один источник", — отметил руководитель AppMetrica Даниил Восторгов.

