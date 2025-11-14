Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Профессиональное выгорание
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:56

Многозадачность — миф: что на самом деле происходит с мозгом в такие моменты

Многозадачность создает иллюзию эффективности — психолог Полянова

Многозадачность истощает ресурс мозга и ухудшает качество выполнения задач, рассказала психолог, кандидат социологических наук, директор психологического центра "Личность" Людмила Полянова в беседе с NewsInfo.

Психолог отметила, что человек всегда решает задачи поочередно, а попытки удерживать в голове несколько процессов одновременно лишь создают иллюзию многозадачности и приводят к падению эффективности.

"Давайте вспомним классический пример Юлия Цезаря. Нам всегда ставились примеры, что он мог одновременно делать пять дел. Современные психофизиологи доказали, что мозг так не работает", — пояснила Полянова.

Эксперт дополнила, что бывают случаи, когда человек успешно справляется с многозадачностью.

"Он держит в голове задачу решить одну, вторую, пятую, десятую проблему, но все равно в данную минуту времени решает одну задачу. Мозг решил задачу качественно, эффективно, перешел к другой задаче. Это может быть быстро, скорость у всех разная", — говорит психолог.

По ее словам, понимание того, что постоянные переключения вредят продуктивности, помогает постепенно уменьшать количество отвлекающих факторов и работать осознаннее.

"Если мы одновременно занимаемся многими вещами, то страдает качество выполнения этих задач, и главное, мы используем излишний ресурс, человек истощается. Если это понять, то непроизвольно мы будем работать так, как нам выгодно, в хорошем смысле этого слова. Если вы поймёте, что делаете это в ущерб решению задач и в ущерб себе, вы непроизвольно начнёте это минимизировать", — резюмировала специалист.

