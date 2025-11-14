Многозадачность — миф: что на самом деле происходит с мозгом в такие моменты

Многозадачность истощает ресурс мозга и ухудшает качество выполнения задач, рассказала психолог, кандидат социологических наук, директор психологического центра "Личность" Людмила Полянова в беседе с NewsInfo.

Психолог отметила, что человек всегда решает задачи поочередно, а попытки удерживать в голове несколько процессов одновременно лишь создают иллюзию многозадачности и приводят к падению эффективности.

"Давайте вспомним классический пример Юлия Цезаря. Нам всегда ставились примеры, что он мог одновременно делать пять дел. Современные психофизиологи доказали, что мозг так не работает", — пояснила Полянова.

Эксперт дополнила, что бывают случаи, когда человек успешно справляется с многозадачностью.

"Он держит в голове задачу решить одну, вторую, пятую, десятую проблему, но все равно в данную минуту времени решает одну задачу. Мозг решил задачу качественно, эффективно, перешел к другой задаче. Это может быть быстро, скорость у всех разная", — говорит психолог.

По ее словам, понимание того, что постоянные переключения вредят продуктивности, помогает постепенно уменьшать количество отвлекающих факторов и работать осознаннее.