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Какие многолетние растения выбрать для сада
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Эти многолетники отлично подходят для сада: посадите их и наслаждайтесь цветением

Какие многолетние растения выбрать для сада

Какие многолетние цветы выбрать

Если вам надоело высаживать растения каждый год, можно посадить астры в саду.

Это яркое многолетнее растение, которое имеет разнообразную окраску цветов — фиолетовую, белую, розовую, бордовую, лавандовую. Астры также привлекают в сад опылителей.

Также можно посадить многолетние хризантемы. Высаживают их в начале сезона, чтобы растение успело укорениться.

Ирисы — это тоже красивые, многолетние цветы, которые отличаются разнообразием.

Шалфей тоже является многолетним растением, которое можно выращиватьв солнечном месте. Это растение засухоустойчиво и цветет в середине-конце лета.

Фото: commons.wikimedia.org/Averater (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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